https://ria.ru/20230127/neonatsizm-1848000235.html

Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран

Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран - РИА Новости, 27.01.2023

Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран

Неонацизм стал главной внутренней угрозой для некоторых государств, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на церемонии в честь Международного дня памяти жертв... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:22

2023-01-27T19:22

2023-01-27T19:49

неонацизм

в мире

антониу гутерреш

оон

манхэттен

мельбурн

лос-анджелес

генеральная ассамблея оон

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ООН, 27 янв — РИА Новости. Неонацизм стал главной внутренней угрозой для некоторых государств, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на церемонии в честь Международного дня памяти жертв холокоста.По его словам, горькая правда состоит в том, что "антисемитизм повсюду"."Его интенсивность увеличивается. За последний год ортодоксальные евреи подвергались нападениям на оживленных улицах Манхэттена, еврейские школьники подвергались издевкам в Мельбурне, баннеры ненавистнического содержания висели на мосту 4-й автострады в Лос-Анджелесе, а свастики были нанесены баллончиком на Мемориал (жертвам) холокоста в Берлине", — подчеркнул Гутерреш.Генеральный секретарь всемирной организации добавил, что, согласно опросам, антисемитизм находится на рекордно высоком уровне.В декабре Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовали 120 стран, воздержались — десять, выступили против — 50.В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.

https://ria.ru/20230116/podderzhka-1845312209.html

https://ria.ru/20230120/ideologiya-1846161585.html

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Владимир Лаврентьев

неонацизм, в мире, антониу гутерреш, оон, манхэттен, мельбурн, лос-анджелес, генеральная ассамблея оон