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Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран - РИА Новости, 27.01.2023
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Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран
Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран - РИА Новости, 27.01.2023
Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран
Неонацизм стал главной внутренней угрозой для некоторых государств, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на церемонии в честь Международного дня памяти жертв... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:22
2023-01-27T19:49
неонацизм
в мире
антониу гутерреш
оон
манхэттен
мельбурн
лос-анджелес
генеральная ассамблея оон
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ООН, 27 янв — РИА Новости. Неонацизм стал главной внутренней угрозой для некоторых государств, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на церемонии в честь Международного дня памяти жертв холокоста.По его словам, горькая правда состоит в том, что "антисемитизм повсюду"."Его интенсивность увеличивается. За последний год ортодоксальные евреи подвергались нападениям на оживленных улицах Манхэттена, еврейские школьники подвергались издевкам в Мельбурне, баннеры ненавистнического содержания висели на мосту 4-й автострады в Лос-Анджелесе, а свастики были нанесены баллончиком на Мемориал (жертвам) холокоста в Берлине", — подчеркнул Гутерреш.Генеральный секретарь всемирной организации добавил, что, согласно опросам, антисемитизм находится на рекордно высоком уровне.В декабре Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовали 120 стран, воздержались — десять, выступили против — 50.В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.
https://ria.ru/20230116/podderzhka-1845312209.html
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неонацизм, в мире, антониу гутерреш, оон, манхэттен, мельбурн, лос-анджелес, генеральная ассамблея оон
неонацизм, В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Манхэттен, Мельбурн, Лос-Анджелес, Генеральная Ассамблея ООН
19:22 27.01.2023 (обновлено: 19:49 27.01.2023)
 
Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран

Генсек ООН Гутерреш назвал неонацизм внутренней угрозой номер один для некоторых стран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 27 янв — РИА Новости. Неонацизм стал главной внутренней угрозой для некоторых государств, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на церемонии в честь Международного дня памяти жертв холокоста.

"Движения неонацистов, сторонников превосходства белой расы с каждым днем становятся все более опасными. Фактически в настоящее время они представляют собой угрозу внутренней безопасности номер один в ряде стран — и угрозу, нарастающую быстрее других", — сказал он.

По его словам, горькая правда состоит в том, что "антисемитизм повсюду".
"Его интенсивность увеличивается. За последний год ортодоксальные евреи подвергались нападениям на оживленных улицах Манхэттена, еврейские школьники подвергались издевкам в Мельбурне, баннеры ненавистнического содержания висели на мосту 4-й автострады в Лос-Анджелесе, а свастики были нанесены баллончиком на Мемориал (жертвам) холокоста в Берлине", — подчеркнул Гутерреш.
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Генеральный секретарь всемирной организации добавил, что, согласно опросам, антисемитизм находится на рекордно высоком уровне.
В декабре Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовали 120 стран, воздержались — десять, выступили против — 50.
В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США.
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неонацизмВ миреАнтониу ГутеррешООНМанхэттенМельбурнЛос-АнджелесГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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