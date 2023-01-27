19:22 27.01.2023 (обновлено: 19:49 27.01.2023)
Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран
Генсек ООН Гутерреш назвал неонацизм внутренней угрозой номер один для некоторых стран
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 27 янв — РИА Новости. Неонацизм стал главной внутренней угрозой для некоторых государств, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на церемонии в честь Международного дня памяти жертв холокоста.
"Движения неонацистов, сторонников превосходства белой расы с каждым днем становятся все более опасными. Фактически в настоящее время они представляют собой угрозу внутренней безопасности номер один в ряде стран — и угрозу, нарастающую быстрее других", — сказал он.
По его словам, горькая правда состоит в том, что "антисемитизм повсюду".
"Его интенсивность увеличивается. За последний год ортодоксальные евреи подвергались нападениям на оживленных улицах Манхэттена, еврейские школьники подвергались издевкам в Мельбурне, баннеры ненавистнического содержания висели на мосту 4-й автострады в Лос-Анджелесе, а свастики были нанесены баллончиком на Мемориал (жертвам) холокоста в Берлине", — подчеркнул Гутерреш.
Генеральный секретарь всемирной организации добавил, что, согласно опросам, антисемитизм находится на рекордно высоком уровне.
В декабре Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовали 120 стран, воздержались — десять, выступили против — 50.
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