https://ria.ru/20230127/natsvalyuty-1847989381.html
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:35
2023-01-27T18:35
2023-01-27T18:35
экономика
россия
азия
африка
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
снг
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: опережающие темпы роста внешней торговли с государствами – участниками Содружества Независимых Государств и иными дружественными государствами, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с учетом осуществления расчетов и платежей в национальных валютах РФ и дружественных государств", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20221024/torgovlya-1826158781.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, азия, африка, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, снг, центральный банк рф (цб рф), латинская америка, правительство рф, валюта
Экономика, Россия, Азия, Африка, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, СНГ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Латинская Америка, Правительство РФ, Валюта
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами
Путин поручил увеличить темпы роста торговли с СНГ, странами Азии и Африки в нацвалютах