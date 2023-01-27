Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/natsvalyuty-1847989381.html
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:35
2023-01-27T18:35
экономика
россия
азия
африка
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: опережающие темпы роста внешней торговли с государствами – участниками Содружества Независимых Государств и иными дружественными государствами, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с учетом осуществления расчетов и платежей в национальных валютах РФ и дружественных государств", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20221024/torgovlya-1826158781.html
россия
азия
африка
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, азия, африка, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, снг, центральный банк рф (цб рф), латинская америка, правительство рф, валюта
Экономика, Россия, Азия, Африка, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, СНГ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Латинская Америка, Правительство РФ, Валюта
18:35 27.01.2023
 
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами

Путин поручил увеличить темпы роста торговли с СНГ, странами Азии и Африки в нацвалютах

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: опережающие темпы роста внешней торговли с государствами – участниками Содружества Независимых Государств и иными дружественными государствами, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с учетом осуществления расчетов и платежей в национальных валютах РФ и дружественных государств", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября 2022, 06:28
Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах
 
ЭкономикаРоссияАзияАфрикаВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаСНГЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Латинская АмерикаПравительство РФВалюта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала