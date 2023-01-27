https://ria.ru/20230127/natsvalyuty-1847989381.html

Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами

Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с некоторыми странами

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:35

2023-01-27T18:35

2023-01-27T18:35

экономика

россия

азия

африка

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

снг

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание... достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: опережающие темпы роста внешней торговли с государствами – участниками Содружества Независимых Государств и иными дружественными государствами, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки, с учетом осуществления расчетов и платежей в национальных валютах РФ и дружественных государств", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20221024/torgovlya-1826158781.html

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азия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, азия, африка, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, снг, центральный банк рф (цб рф), латинская америка, правительство рф, валюта