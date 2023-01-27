00:45 27.01.2023 (обновлено: 00:54 27.01.2023)
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом вопросы обмена ранеными
Москалькова по видеосвязи обсудила с украинским омбудсменом вопросы обмена ранеными
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по видеосвязи обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопросы обмена ранеными.
"Состоялась очередная встреча с украинским уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. В этот раз с участием главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча... Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что взаимодействие с украинским омбудсменом уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц.
"Безусловно, ключевое значение в решении этих сложнейших вопросов имеют Минобороны России и наши спецслужбы. Вместе с тем, как показывает практика, в подобных ситуациях роль омбудсменов возрастает. Стараемся делать все возможное для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - сказала омбудсмен.