https://ria.ru/20230127/moskalkova-1847737654.html

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом вопросы обмена ранеными

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом вопросы обмена ранеными - РИА Новости, 27.01.2023

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом вопросы обмена ранеными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по видеосвязи обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопросы обмена... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T00:45

2023-01-27T00:45

2023-01-27T00:54

ситуация в днр и лнр

россия

турция

татьяна москалькова

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по видеосвязи обсудила с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом вопросы обмена ранеными.Она отметила, что взаимодействие с украинским омбудсменом уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц."Безусловно, ключевое значение в решении этих сложнейших вопросов имеют Минобороны России и наши спецслужбы. Вместе с тем, как показывает практика, в подобных ситуациях роль омбудсменов возрастает. Стараемся делать все возможное для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20230115/plennye-1845053129.html

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ситуация в днр и лнр, россия, турция, татьяна москалькова