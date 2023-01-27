https://ria.ru/20230127/moshennichestvo-1848004791.html
Житель Владимира получил семь лет колонии за мошенничество
Житель Владимира получил семь лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 27.01.2023
Житель Владимира получил семь лет колонии за мошенничество
Суд дал 7 лет колонии общего режима жителю Владимира за мошенничество - в деле 38 эпизодов более чем на 60 миллионов рублей, сообщили прокуратура и УМВД по... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:38
2023-01-27T19:38
2023-01-27T19:38
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РЯЗАНЬ, 27 янв – РИА Новости. Суд дал 7 лет колонии общего режима жителю Владимира за мошенничество - в деле 38 эпизодов более чем на 60 миллионов рублей, сообщили прокуратура и УМВД по региону. "Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество)... Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2014-2020 годы фигурант, оказывая юридические и финансовые услуги, убеждал граждан заключать договоры займов и передавать ему деньги для якобы их дальнейшего инвестирования, обещая выплату высоких процентов. В действительности мужчине удавалось лишь частично выплачивать проценты за счет вновь полученных от других граждан средств. Остальные деньги он тратил на личные нужды. Отмечается, что собрана доказательственная база по 38 эпизодам на общую сумму более 60 миллионов рублей. В ходе расследования порядка 15 миллионов рублей были возвращены потерпевшим.
https://ria.ru/20230116/moshennichestvo-1845268237.html
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владимир, россия, происшествия
Владимир, Россия, Происшествия
Житель Владимира получил семь лет колонии за мошенничество
Житель Владимира получил семь лет колонии за мошенничество на 60 миллионов рублей