https://ria.ru/20230127/moshennichestvo-1848004791.html

Житель Владимира получил семь лет колонии за мошенничество

Житель Владимира получил семь лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 27.01.2023

Житель Владимира получил семь лет колонии за мошенничество

Суд дал 7 лет колонии общего режима жителю Владимира за мошенничество - в деле 38 эпизодов более чем на 60 миллионов рублей, сообщили прокуратура и УМВД по... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:38

2023-01-27T19:38

2023-01-27T19:38

владимир

россия

происшествия

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РЯЗАНЬ, 27 янв – РИА Новости. Суд дал 7 лет колонии общего режима жителю Владимира за мошенничество - в деле 38 эпизодов более чем на 60 миллионов рублей, сообщили прокуратура и УМВД по региону. "Фрунзенским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество)... Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в 2014-2020 годы фигурант, оказывая юридические и финансовые услуги, убеждал граждан заключать договоры займов и передавать ему деньги для якобы их дальнейшего инвестирования, обещая выплату высоких процентов. В действительности мужчине удавалось лишь частично выплачивать проценты за счет вновь полученных от других граждан средств. Остальные деньги он тратил на личные нужды. Отмечается, что собрана доказательственная база по 38 эпизодам на общую сумму более 60 миллионов рублей. В ходе расследования порядка 15 миллионов рублей были возвращены потерпевшим.

https://ria.ru/20230116/moshennichestvo-1845268237.html

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владимир, россия, происшествия