https://ria.ru/20230127/mosfilm-1847915842.html

"Мосфильм" отреставрировал почти все картины Гайдая

"Мосфильм" отреставрировал почти все картины Гайдая - РИА Новости, 27.01.2023

"Мосфильм" отреставрировал почти все картины Гайдая

"Мосфильм" отреставрировал почти все картины режиссера, сценариста и актера Леонида Гайдая, рассказал генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:10

2023-01-27T17:10

2023-01-27T17:10

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Мосфильм" отреставрировал почти все картины режиссера, сценариста и актера Леонида Гайдая, рассказал генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров на пресс-конференции "Век Гайдая: мероприятия к юбилею великого кинорежиссера". Картины перевели в цифровой формат. "В 4К многие, многие в 2К, ну будут и переведены в 4К", — говорит Шахназаров.Также на студии заказали фреску с изображением знаменитого постановщика. "У нас такая "аллея больших мастеров", там Тарковский, Эйзенштейн, Гайдай, Меньшов, такие огромные настенные портреты", — поясняет Шахназаров. Режиссер, сценарист, актер, народный артист СССР Леонид Гайдай родился 30 января 1923 года в городе Свободный Амурской области. Значительную часть жизни он провел в Иркутске, учился там в школе, окончил театральную студию и работал актером. В 1955 году Гайдай окончил в Москве режиссерский факультет ВГИКа. Снял такие фильмы, как "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Спортлото–82", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон–Бич опять идут дожди". Гайдай скончался 19 ноября 1993 года. В план юбилейных мероприятий 2023 года в Иркутской области и на родине Гайдая в Приамурье включены более 100 событий, среди которых выставки, образовательные, культурно-просветительские, общественно-значимые и развлекательные проекты.

https://ria.ru/20230122/kino-1846232743.html

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Елена Громова

новости культуры, леонид гайдай, карен шахназаров, амурская область, мосфильм, вгик, свободный, кино и сериалы