https://ria.ru/20230127/mladenets-1847947415.html

В Магнитогорске выписали мальчика, пострадавшего при обрезании на дому

В Магнитогорске выписали мальчика, пострадавшего при обрезании на дому - РИА Новости, 27.01.2023

В Магнитогорске выписали мальчика, пострадавшего при обрезании на дому

Новорожденного мальчика, доставленного в больницу в тяжелом состоянии после операции в домашних условиях в городе Магнитогорске Челябинской области, выписали,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:44

2023-01-27T16:44

2023-01-27T16:44

происшествия

магнитогорск

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Новорожденного мальчика, доставленного в больницу в тяжелом состоянии после операции в домашних условиях в городе Магнитогорске Челябинской области, выписали, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. Как сообщал в начале недели Центр охраны материнства и детства города Магнитогорска, в многопрофильный стационар центра бригадой скорой медицинской помощи был доставлен новорожденный мальчик после проведения процедуры обрезания крайней плоти на дому лицом, не имеющим должной квалификации. Отмечалось, что после вмешательства у ребенка произошла остановка дыхания. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, его лечением занимались специалисты отделения реанимации стационара. "С ребенком всё в порядке, на этой неделе его выписали из больницы", - сказали в пресс-службе. Как сообщало СУСК, в связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20230126/mladenets-1847499462.html

https://ria.ru/20220418/delo-1784112036.html

магнитогорск

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магнитогорск, челябинская область, россия