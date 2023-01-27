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В Магнитогорске выписали мальчика, пострадавшего при обрезании на дому - РИА Новости, 27.01.2023
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В Магнитогорске выписали мальчика, пострадавшего при обрезании на дому
В Магнитогорске выписали мальчика, пострадавшего при обрезании на дому - РИА Новости, 27.01.2023
В Магнитогорске выписали мальчика, пострадавшего при обрезании на дому
Новорожденного мальчика, доставленного в больницу в тяжелом состоянии после операции в домашних условиях в городе Магнитогорске Челябинской области, выписали,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:44
2023-01-27T16:44
происшествия
магнитогорск
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Новорожденного мальчика, доставленного в больницу в тяжелом состоянии после операции в домашних условиях в городе Магнитогорске Челябинской области, выписали, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. Как сообщал в начале недели Центр охраны материнства и детства города Магнитогорска, в многопрофильный стационар центра бригадой скорой медицинской помощи был доставлен новорожденный мальчик после проведения процедуры обрезания крайней плоти на дому лицом, не имеющим должной квалификации. Отмечалось, что после вмешательства у ребенка произошла остановка дыхания. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, его лечением занимались специалисты отделения реанимации стационара. "С ребенком всё в порядке, на этой неделе его выписали из больницы", - сказали в пресс-службе. Как сообщало СУСК, в связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20230126/mladenets-1847499462.html
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происшествия, магнитогорск, челябинская область, россия
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область, Россия
16:44 27.01.2023
 
В Магнитогорске выписали мальчика, пострадавшего при обрезании на дому

Госпитализированного в Магнитогорске после обрезания на дому новорожденного выписали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Новорожденного мальчика, доставленного в больницу в тяжелом состоянии после операции в домашних условиях в городе Магнитогорске Челябинской области, выписали, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Как сообщал в начале недели Центр охраны материнства и детства города Магнитогорска, в многопрофильный стационар центра бригадой скорой медицинской помощи был доставлен новорожденный мальчик после проведения процедуры обрезания крайней плоти на дому лицом, не имеющим должной квалификации. Отмечалось, что после вмешательства у ребенка произошла остановка дыхания. Ребенок поступил в тяжелом состоянии, его лечением занимались специалисты отделения реанимации стационара.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 09:47
В Магнитогорске младенец попал в больницу после обрезания на дому
"С ребенком всё в порядке, на этой неделе его выписали из больницы", - сказали в пресс-службе.
Как сообщало СУСК, в связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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В Москве возбудили дело после инцидента с обрезанием младенца на дому
 
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