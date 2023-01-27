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Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей "Дома лани" - РИА Новости, 30.01.2023
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Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей "Дома лани"
Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей "Дома лани" - РИА Новости, 30.01.2023
Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей "Дома лани"
Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей вольерного комплекса "Дом лани", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-27T17:19
2023-01-30T15:18
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей вольерного комплекса "Дом лани", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Этой осенью в "Доме лани" прошла экологическая акция "Лесные гостинцы". Горожане собирали природные дары – каштаны, желуди, лесные орехи... Около 200 килограммов природных лакомств собрали горожане для обитателей вольерного комплекса "Дом лани"... Особенно много – более 160 килограммов – удалось собрать плодов конского каштана", - говорится в сообщении. Отмечается, что собранных лакомств ланям из Зеленограда хватит до конца зимы. В уникальном вольерном комплексе можно круглый год наблюдать за семейством ланей – двумя самцами Яшкой и Дзюбой, четырьмя самочками - Машей, Дашей, Глашей и Месси, и тремя подростками. "Животные вольерного комплекса питаются строго в определенное время и в соответствии с рационом, разработанным специалистами. Поэтому в "Доме лани" есть правило: посетителям не следует кормить самостоятельно обитателей вольерного комплекса даже полезной едой, ведь от бессистемного питания лани могут переедать и болеть", - говорится в сообщении. Сообщается, что можно угостить ланей "вкусняшками", оставив угощение – овощи или яблоки – на входе в вольерный комплекс в специальном ящике. При этом нельзя кормить ланей экзотическими фруктами, печеньем, чипсами.
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зеленоград, животные, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Животные, Москва
17:19 27.01.2023 (обновлено: 15:18 30.01.2023)
 

Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей "Дома лани"

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыОбитатели "Дома лани"
Обитатели Дома лани - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей вольерного комплекса "Дом лани", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Этой осенью в "Доме лани" прошла экологическая акция "Лесные гостинцы". Горожане собирали природные дары – каштаны, желуди, лесные орехи... Около 200 килограммов природных лакомств собрали горожане для обитателей вольерного комплекса "Дом лани"... Особенно много – более 160 килограммов – удалось собрать плодов конского каштана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что собранных лакомств ланям из Зеленограда хватит до конца зимы. В уникальном вольерном комплексе можно круглый год наблюдать за семейством ланей – двумя самцами Яшкой и Дзюбой, четырьмя самочками - Машей, Дашей, Глашей и Месси, и тремя подростками.
"Животные вольерного комплекса питаются строго в определенное время и в соответствии с рационом, разработанным специалистами. Поэтому в "Доме лани" есть правило: посетителям не следует кормить самостоятельно обитателей вольерного комплекса даже полезной едой, ведь от бессистемного питания лани могут переедать и болеть", - говорится в сообщении.
Сообщается, что можно угостить ланей "вкусняшками", оставив угощение – овощи или яблоки – на входе в вольерный комплекс в специальном ящике. При этом нельзя кормить ланей экзотическими фруктами, печеньем, чипсами.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗеленоградЖивотныеМосква
 
 
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