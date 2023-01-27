https://ria.ru/20230127/lakomstva-1848435742.html
Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей "Дома лани"
Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей "Дома лани" - РИА Новости, 30.01.2023
Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей "Дома лани"
Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей вольерного комплекса "Дом лани", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-27T17:19
2023-01-27T17:19
2023-01-30T15:18
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей вольерного комплекса "Дом лани", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Этой осенью в "Доме лани" прошла экологическая акция "Лесные гостинцы". Горожане собирали природные дары – каштаны, желуди, лесные орехи... Около 200 килограммов природных лакомств собрали горожане для обитателей вольерного комплекса "Дом лани"... Особенно много – более 160 килограммов – удалось собрать плодов конского каштана", - говорится в сообщении. Отмечается, что собранных лакомств ланям из Зеленограда хватит до конца зимы. В уникальном вольерном комплексе можно круглый год наблюдать за семейством ланей – двумя самцами Яшкой и Дзюбой, четырьмя самочками - Машей, Дашей, Глашей и Месси, и тремя подростками. "Животные вольерного комплекса питаются строго в определенное время и в соответствии с рационом, разработанным специалистами. Поэтому в "Доме лани" есть правило: посетителям не следует кормить самостоятельно обитателей вольерного комплекса даже полезной едой, ведь от бессистемного питания лани могут переедать и болеть", - говорится в сообщении. Сообщается, что можно угостить ланей "вкусняшками", оставив угощение – овощи или яблоки – на входе в вольерный комплекс в специальном ящике. При этом нельзя кормить ланей экзотическими фруктами, печеньем, чипсами.
https://ria.ru/20230125/moskva-1847291397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зеленоград, животные, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Зеленоград, Животные, Москва
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москвичи собрали около 200 кг природных лакомств для обитателей вольерного комплекса "Дом лани", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Этой осенью в "Доме лани" прошла экологическая акция "Лесные гостинцы". Горожане собирали природные дары – каштаны, желуди, лесные орехи... Около 200 килограммов природных лакомств собрали горожане для обитателей вольерного комплекса "Дом лани"... Особенно много – более 160 килограммов – удалось собрать плодов конского каштана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собранных лакомств ланям из Зеленограда
хватит до конца зимы. В уникальном вольерном комплексе можно круглый год наблюдать за семейством ланей – двумя самцами Яшкой и Дзюбой, четырьмя самочками - Машей, Дашей, Глашей и Месси, и тремя подростками.
"Животные вольерного комплекса питаются строго в определенное время и в соответствии с рационом, разработанным специалистами. Поэтому в "Доме лани" есть правило: посетителям не следует кормить самостоятельно обитателей вольерного комплекса даже полезной едой, ведь от бессистемного питания лани могут переедать и болеть", - говорится в сообщении.
Сообщается, что можно угостить ланей "вкусняшками", оставив угощение – овощи или яблоки – на входе в вольерный комплекс в специальном ящике. При этом нельзя кормить ланей экзотическими фруктами, печеньем, чипсами.