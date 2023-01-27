https://ria.ru/20230127/kuzbass-1847754062.html

Студенты в Кузбассе могут получить по миллиону рублей на запуск стартапов

Студенты в Кузбассе могут получить по миллиону рублей на запуск стартапов - РИА Новости, 27.01.2023

Студенты в Кузбассе могут получить по миллиону рублей на запуск стартапов

Студенты в Кузбассе могут получить по одному миллиону рублей на запуск стартапов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T07:56

2023-01-27T07:56

2023-01-27T10:34

россия

сергей цивилев

общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 янв - РИА Новости. Студенты в Кузбассе могут получить по одному миллиону рублей на запуск стартапов, сообщает пресс-служба правительства региона. Для участия в конкурсе нужно быть студентом вуза по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры, предложить идею нового продукта, услуги или технологии, выбрав одно из тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Подать заявку можно до 3 апреля на сайте. "Победители получают по 1 миллиону рублей на реализацию технологического (или креативного) проекта. По условиям конкурса им в течение года необходимо зарегистрировать юрлицо, где доля грантополучателя в уставном капитале составит более 50% и он будет генеральным директором, далее создать прототип - товар/изделие/услугу, а также разработать бизнес-план и сайт проекта", - уточняется в релизе. В 2022 году был выделен 1 миллиард рублей для тысячи лучших проектов. В этом году Фонд окажет поддержку уже 1,5 тысячам стартапов в России. Проконсультироваться по участию в конкурсе "Студенческий стартап" и других программах Фонда содействия инновациям можно в Кузбасском технопарке — региональном представительстве Фонда. "Молодежь - это наше будущее, и особенные надежды мы возлагаем на наших талантливых и амбициозных студентов. Мы верим в их способности и делаем все, чтобы обеспечить условия для их развития. Достижения наших ребят уже оценили и на федеральном уровне. Программа "Студенческий стартап" заработала в России в 2022 году, по итогам конкурсных отборов прошлого года в числе победителей оказались шесть кузбасских студенческих проектов из трех региональных вузов. Это разработки в сферах медицины, IT, металлургии, приборостроения и креативных индустрий. Благодаря этим ребятам будет развиваться и Кузбасс, и Россия", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Конкурс "Студенческий стартап" - это программа, организованная минобрнауки РФ и Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Она направлена на поддержку перспективных молодежных проектов с потенциалом коммерциализации. В ходе реализации проекта к 2030 году планируется создать не менее 30 тысяч университетских стартапов и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

https://ria.ru/20230124/kuzbass-1847064829.html

https://ria.ru/20230120/spasateli-1846262177.html

россия

кемеровская область

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россия, сергей цивилев, общество, кемеровская область