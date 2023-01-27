https://ria.ru/20230127/kultura-1847942754.html

Проект "Культура для школьников" привлек свыше 1,6 млн детей в Подмосковье

Проект "Культура для школьников" привлек свыше 1,6 млн детей в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2023

Проект "Культура для школьников" привлек свыше 1,6 млн детей в Подмосковье

В рамках проекта "Культура для школьников" в Подмосковье за прошедший год провели около 48 тысяч мероприятий. В них принялоучастие более 1,6 миллиона детей,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T16:33

2023-01-27T16:33

2023-01-27T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В рамках проекта "Культура для школьников" в Подмосковье за прошедший год провели около 48 тысяч мероприятий. В них принялоучастие более 1,6 миллиона детей, сообщил телеканал "360".Представители министерства культуры и туризма Московской области отметили, что проект нацелен на повышение мотивации детей заниматься творчеством, погружаться в историю региона и изучать искусство. В 2022 году для ребят организовали свыше 48 тысяч творческих встреч, семинаров, концертов, викторин, квестов, флешмобов и интерактивов."Помимо этого в рамках проекта показано более 2,6 тысячи спектаклей, которые посетили почти 182 тысячи зрителей. Организовано свыше 3,2 тысячи экскурсий в музеях и галереях", – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.В Подмосковье появились региональные наставники. Ими стали выдающиеся деятели культуры, искусства, кинематографа из Московской области. Специалисты проводили занятия с детьми и обучали их своему мастерству.Одним из самых примечательных мероприятий стала всероссийская акция "Культурная суббота. Танцы народов России детям", которая состоялась в июле. Для детей подготовили танцевальные мастер-классы. Лучшим коллективом – участником акции признали ЦДК "Созвездие" из Дмитрова.В Московском Губернском театре юным зрителям представили музыкальную сказку "Маленький принц" с Сергеем Безруковым и спектакль "Книга джунглей. Маугли". Благотворительные показы осуществлялисьв рамках регионального проекта "Умные каникулы".А молодые актеры смогли принял участие в московском областном проекте "Театральный поединок". В 2022 году в нем сразились порядка 500 детей из 29 городов Подмосковья.Реализация проекта "Культуры для школьников" проходила в том числе и в Сети. На базе платформы "Яндекс" стартовал проект "Культурный марафон". Более 66,5 тысячи подмосковных детей изучали историю моды онлайн.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)