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Проект "Культура для школьников" привлек свыше 1,6 млн детей в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230127/kultura-1847942754.html
Проект "Культура для школьников" привлек свыше 1,6 млн детей в Подмосковье
Проект "Культура для школьников" привлек свыше 1,6 млн детей в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2023
Проект "Культура для школьников" привлек свыше 1,6 млн детей в Подмосковье
В рамках проекта "Культура для школьников" в Подмосковье за прошедший год провели около 48 тысяч мероприятий. В них принялоучастие более 1,6 миллиона детей,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T16:33
2023-01-27T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В рамках проекта "Культура для школьников" в Подмосковье за прошедший год провели около 48 тысяч мероприятий. В них принялоучастие более 1,6 миллиона детей, сообщил телеканал "360".Представители министерства культуры и туризма Московской области отметили, что проект нацелен на повышение мотивации детей заниматься творчеством, погружаться в историю региона и изучать искусство. В 2022 году для ребят организовали свыше 48 тысяч творческих встреч, семинаров, концертов, викторин, квестов, флешмобов и интерактивов."Помимо этого в рамках проекта показано более 2,6 тысячи спектаклей, которые посетили почти 182 тысячи зрителей. Организовано свыше 3,2 тысячи экскурсий в музеях и галереях", – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.В Подмосковье появились региональные наставники. Ими стали выдающиеся деятели культуры, искусства, кинематографа из Московской области. Специалисты проводили занятия с детьми и обучали их своему мастерству.Одним из самых примечательных мероприятий стала всероссийская акция "Культурная суббота. Танцы народов России детям", которая состоялась в июле. Для детей подготовили танцевальные мастер-классы. Лучшим коллективом – участником акции признали ЦДК "Созвездие" из Дмитрова.В Московском Губернском театре юным зрителям представили музыкальную сказку "Маленький принц" с Сергеем Безруковым и спектакль "Книга джунглей. Маугли". Благотворительные показы осуществлялисьв рамках регионального проекта "Умные каникулы".А молодые актеры смогли принял участие в московском областном проекте "Театральный поединок". В 2022 году в нем сразились порядка 500 детей из 29 городов Подмосковья.Реализация проекта "Культуры для школьников" проходила в том числе и в Сети. На базе платформы "Яндекс" стартовал проект "Культурный марафон". Более 66,5 тысячи подмосковных детей изучали историю моды онлайн.
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РИА Новости
1
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4.7
96
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:33 27.01.2023
 

Проект "Культура для школьников" привлек свыше 1,6 млн детей в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкДети на дополнительном занятии в театральной студии в школе №1233.
Дети на дополнительном занятии в театральной студии в школе №1233. - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В рамках проекта "Культура для школьников" в Подмосковье за прошедший год провели около 48 тысяч мероприятий. В них принялоучастие более 1,6 миллиона детей, сообщил телеканал "360".
Представители министерства культуры и туризма Московской области отметили, что проект нацелен на повышение мотивации детей заниматься творчеством, погружаться в историю региона и изучать искусство. В 2022 году для ребят организовали свыше 48 тысяч творческих встреч, семинаров, концертов, викторин, квестов, флешмобов и интерактивов.
"Помимо этого в рамках проекта показано более 2,6 тысячи спектаклей, которые посетили почти 182 тысячи зрителей. Организовано свыше 3,2 тысячи экскурсий в музеях и галереях", – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
В Подмосковье появились региональные наставники. Ими стали выдающиеся деятели культуры, искусства, кинематографа из Московской области. Специалисты проводили занятия с детьми и обучали их своему мастерству.
Одним из самых примечательных мероприятий стала всероссийская акция "Культурная суббота. Танцы народов России детям", которая состоялась в июле. Для детей подготовили танцевальные мастер-классы. Лучшим коллективом – участником акции признали ЦДК "Созвездие" из Дмитрова.
В Московском Губернском театре юным зрителям представили музыкальную сказку "Маленький принц" с Сергеем Безруковым и спектакль "Книга джунглей. Маугли". Благотворительные показы осуществлялисьв рамках регионального проекта "Умные каникулы".
А молодые актеры смогли принял участие в московском областном проекте "Театральный поединок". В 2022 году в нем сразились порядка 500 детей из 29 городов Подмосковья.
Реализация проекта "Культуры для школьников" проходила в том числе и в Сети. На базе платформы "Яндекс" стартовал проект "Культурный марафон". Более 66,5 тысячи подмосковных детей изучали историю моды онлайн.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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