https://ria.ru/20230127/koronavirus-1847793490.html
В России за сутки госпитализировали 939 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 939 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2023
В России за сутки госпитализировали 939 заболевших COVID-19
Более 7,1 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:17
2023-01-27T11:17
2023-01-27T11:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Более 7,1 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 939 человек, на 3,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах, снижение — в 42 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах. "Выздоровело за сутки 4 876 человек, или на 7,5% меньше в сравнении с 26 января 2023 года Выявлено 7 164 нового случая COVID-19. Умер за сутки 41 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 939 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 7164 новых случая COVID-19, выздоровели 4876, умер 41 человек