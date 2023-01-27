https://ria.ru/20230127/kombikorma-1847920749.html
Запущена вторая очередь тверского завода по производству комбикормов
Запущена вторая очередь тверского завода по производству комбикормов - РИА Новости, 27.01.2023
Запущена вторая очередь тверского завода по производству комбикормов
Вторую очередь завода по производству комбикормов запустили в пятницу в Бежецке Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:42
2023-01-27T15:42
2023-01-27T15:42
тверская область
игорь руденя
технологии
тверская область
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ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. Вторую очередь завода по производству комбикормов запустили в пятницу в Бежецке Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Первая очередь завода была запущена в 2018 году. Суммарная мощность производства комбикормов составит более 350 тысяч тонн в год.Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием российской компании ТЕХНЭКС, автоматизированной системой управления производством. При выпуске комбикормов используется собственное сырье – пшеница, рожь, тритикале, ячмень, кукуруза и горох. Основные объемы выращиваются в Бежецком районе и соседних территориях.Новый объект стал завершающим этапом десятилетнего инвестиционного проекта с объемами вложений свыше 30 миллиардов рублей и созданием более 2 тысяч рабочих мест. В его рамках также введены в эксплуатацию племенная ферма, 10 животноводческих площадок мощностью более 1,2 миллиона товарных свиней в год, современная биолаборатория. Кроме того, построен технологичный мясообрабатывающий комплекс, рассчитанный на выпуск 150 тысяч тонн готовой продукции ежегодно."В следующем году планируем открытие двух дополнительных комплексов в сфере животноводства. Важно, что каждое из предприятий нам дает более 2 тысяч новых рабочих мест дополнительно", - сказал на церемонии старта второй очереди губернатор области Игорь Руденя.В пресс-службе отметили, что губернатор представил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, принявшему участие в церемонии запуска ряд предложений по развитию областного АПК. Они касались поддержки в реконструкции дорог, ведущих к площадкам крупных компаний АПК. Также речь шла о повышении эффективности работы по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель, реализации в регионе проекта по развитию современной и эффективной системы профессионального образования в отрасли.
https://ria.ru/20230119/kirpich-1846084536.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, технологии, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Технологии, Тверская область
ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. Вторую очередь завода по производству комбикормов запустили в пятницу в Бежецке Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первая очередь завода была запущена в 2018 году. Суммарная мощность производства комбикормов составит более 350 тысяч тонн в год.
Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием российской компании ТЕХНЭКС, автоматизированной системой управления производством. При выпуске комбикормов используется собственное сырье – пшеница, рожь, тритикале, ячмень, кукуруза и горох. Основные объемы выращиваются в Бежецком районе и соседних территориях.
Новый объект стал завершающим этапом десятилетнего инвестиционного проекта с объемами вложений свыше 30 миллиардов рублей и созданием более 2 тысяч рабочих мест. В его рамках также введены в эксплуатацию племенная ферма, 10 животноводческих площадок мощностью более 1,2 миллиона товарных свиней в год, современная биолаборатория. Кроме того, построен технологичный мясообрабатывающий комплекс, рассчитанный на выпуск 150 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.
"В следующем году планируем открытие двух дополнительных комплексов в сфере животноводства. Важно, что каждое из предприятий нам дает более 2 тысяч новых рабочих мест дополнительно", - сказал на церемонии старта второй очереди губернатор области Игорь Руденя
.
В пресс-службе отметили, что губернатор представил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву
, принявшему участие в церемонии запуска ряд предложений по развитию областного АПК. Они касались поддержки в реконструкции дорог, ведущих к площадкам крупных компаний АПК. Также речь шла о повышении эффективности работы по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель, реализации в регионе проекта по развитию современной и эффективной системы профессионального образования в отрасли.