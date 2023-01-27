https://ria.ru/20230127/kombikorma-1847920749.html

Запущена вторая очередь тверского завода по производству комбикормов

Запущена вторая очередь тверского завода по производству комбикормов - РИА Новости, 27.01.2023

Запущена вторая очередь тверского завода по производству комбикормов

Вторую очередь завода по производству комбикормов запустили в пятницу в Бежецке Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:42

2023-01-27T15:42

2023-01-27T15:42

тверская область

игорь руденя

технологии

тверская область

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ТВЕРЬ, 27 янв – РИА Новости. Вторую очередь завода по производству комбикормов запустили в пятницу в Бежецке Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Первая очередь завода была запущена в 2018 году. Суммарная мощность производства комбикормов составит более 350 тысяч тонн в год.Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием российской компании ТЕХНЭКС, автоматизированной системой управления производством. При выпуске комбикормов используется собственное сырье – пшеница, рожь, тритикале, ячмень, кукуруза и горох. Основные объемы выращиваются в Бежецком районе и соседних территориях.Новый объект стал завершающим этапом десятилетнего инвестиционного проекта с объемами вложений свыше 30 миллиардов рублей и созданием более 2 тысяч рабочих мест. В его рамках также введены в эксплуатацию племенная ферма, 10 животноводческих площадок мощностью более 1,2 миллиона товарных свиней в год, современная биолаборатория. Кроме того, построен технологичный мясообрабатывающий комплекс, рассчитанный на выпуск 150 тысяч тонн готовой продукции ежегодно."В следующем году планируем открытие двух дополнительных комплексов в сфере животноводства. Важно, что каждое из предприятий нам дает более 2 тысяч новых рабочих мест дополнительно", - сказал на церемонии старта второй очереди губернатор области Игорь Руденя.В пресс-службе отметили, что губернатор представил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, принявшему участие в церемонии запуска ряд предложений по развитию областного АПК. Они касались поддержки в реконструкции дорог, ведущих к площадкам крупных компаний АПК. Также речь шла о повышении эффективности работы по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель, реализации в регионе проекта по развитию современной и эффективной системы профессионального образования в отрасли.

https://ria.ru/20230119/kirpich-1846084536.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, технологии, тверская область