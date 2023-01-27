https://ria.ru/20230127/khabarovsk-1847745179.html
В Хабаровске в час пик загорелся автобус
В Хабаровске в час пик загорелся автобус - РИА Новости, 27.01.2023
В Хабаровске в час пик загорелся автобус
Автобус загорелся в час пик на остановке в Хабаровске, обошлось без пострадавших, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T03:41
2023-01-27T03:41
2023-01-27T03:41
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Автобус загорелся в час пик на остановке в Хабаровске, обошлось без пострадавших, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Около 8.30 (01.30 мск) на остановке общественного транспорта "Институт культуры" в Хабаровске произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса маршрута № 40. Возгорание ликвидировано до прибытия спасательных служб. Пострадавших нет", - информировало надзорное ведомство. Прокуратура Индустриального района города проводит проверку на предмет организации пассажирских перевозок, содержания транспортных средств в зимний период.
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происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске в час пик загорелся автобус
В Хабаровске в час пик на остановке загорелся автобус, пострадавших нет.