Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске в час пик загорелся автобус - РИА Новости, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230127/khabarovsk-1847745179.html
В Хабаровске в час пик загорелся автобус
В Хабаровске в час пик загорелся автобус - РИА Новости, 27.01.2023
В Хабаровске в час пик загорелся автобус
Автобус загорелся в час пик на остановке в Хабаровске, обошлось без пострадавших, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T03:41
2023-01-27T03:41
происшествия
хабаровск
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821148987_1111:1111:2777:2048_1920x0_80_0_0_c20c1aeda9d30f5d7542e1df276a3a79.jpg
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Автобус загорелся в час пик на остановке в Хабаровске, обошлось без пострадавших, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Около 8.30 (01.30 мск) на остановке общественного транспорта "Институт культуры" в Хабаровске произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса маршрута № 40. Возгорание ликвидировано до прибытия спасательных служб. Пострадавших нет", - информировало надзорное ведомство. Прокуратура Индустриального района города проводит проверку на предмет организации пассажирских перевозок, содержания транспортных средств в зимний период.
https://ria.ru/20230126/pozhar-1847612612.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821148987_1134:960:2585:2048_1920x0_80_0_0_8be138808b878bbabe8cd1ff5e399be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
03:41 27.01.2023
 
В Хабаровске в час пик загорелся автобус

В Хабаровске в час пик на остановке загорелся автобус, пострадавших нет.

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Автобус загорелся в час пик на остановке в Хабаровске, обошлось без пострадавших, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Около 8.30 (01.30 мск) на остановке общественного транспорта "Институт культуры" в Хабаровске произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса маршрута № 40. Возгорание ликвидировано до прибытия спасательных служб. Пострадавших нет", - информировало надзорное ведомство.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 15:22Хорошие новости
Пожарные реанимировали кошку, потерявшую сознание на пожаре в Биробиджане
Прокуратура Индустриального района города проводит проверку на предмет организации пассажирских перевозок, содержания транспортных средств в зимний период.
 
ПроисшествияХабаровскХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала