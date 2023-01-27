https://ria.ru/20230127/khabarovsk-1847745179.html

В Хабаровске в час пик загорелся автобус

В Хабаровске в час пик загорелся автобус - РИА Новости, 27.01.2023

В Хабаровске в час пик загорелся автобус

Автобус загорелся в час пик на остановке в Хабаровске, обошлось без пострадавших, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T03:41

2023-01-27T03:41

2023-01-27T03:41

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Автобус загорелся в час пик на остановке в Хабаровске, обошлось без пострадавших, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Около 8.30 (01.30 мск) на остановке общественного транспорта "Институт культуры" в Хабаровске произошло возгорание в моторном отсеке пассажирского автобуса маршрута № 40. Возгорание ликвидировано до прибытия спасательных служб. Пострадавших нет", - информировало надзорное ведомство. Прокуратура Индустриального района города проводит проверку на предмет организации пассажирских перевозок, содержания транспортных средств в зимний период.

https://ria.ru/20230126/pozhar-1847612612.html

хабаровск

хабаровский край

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происшествия, хабаровск, хабаровский край