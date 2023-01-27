https://ria.ru/20230127/kaluga-1847806792.html

Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию

Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию - РИА Новости, 27.01.2023

Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию

Калужская область рассчитывает на запуск регулярного авиасообщения с Турцией, заявил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:53

2023-01-27T11:53

2023-01-27T11:53

туризм

новости - туризм

владислав шапша

калужская область

калуга

турция

turkish airlines

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Калужская область рассчитывает на запуск регулярного авиасообщения с Турцией, заявил губернатор Владислав Шапша."В декабре прошлого года достигнута договоренность о том, что международный аэропорт Калуга будет внесен в список запасных для Turkish Airlines. И такое решение принято. Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул — Калуга — Стамбул", — написал губернатор в своем Telegram-канале.По словам Шапши, регулярные рейсы в Турцию откроют новые возможности для развития как туристических связей, так и экономических. "У нас большой взаимный интерес расширять это сотрудничество", — подчеркнул Шапша.

https://ria.ru/20230126/china-1847573214.html

калужская область

калуга

турция

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, владислав шапша, калужская область, калуга, турция, turkish airlines