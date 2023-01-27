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Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию - РИА Новости, 27.01.2023
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Туризм
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Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию
Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию - РИА Новости, 27.01.2023
Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию
Калужская область рассчитывает на запуск регулярного авиасообщения с Турцией, заявил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:53
2023-01-27T11:53
туризм
новости - туризм
владислав шапша
калужская область
калуга
турция
turkish airlines
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Калужская область рассчитывает на запуск регулярного авиасообщения с Турцией, заявил губернатор Владислав Шапша."В декабре прошлого года достигнута договоренность о том, что международный аэропорт Калуга будет внесен в список запасных для Turkish Airlines. И такое решение принято. Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул — Калуга — Стамбул", — написал губернатор в своем Telegram-канале.По словам Шапши, регулярные рейсы в Турцию откроют новые возможности для развития как туристических связей, так и экономических. "У нас большой взаимный интерес расширять это сотрудничество", — подчеркнул Шапша.
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калужская область
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новости - туризм, владислав шапша, калужская область, калуга, турция, turkish airlines
Туризм, Новости - Туризм, Владислав Шапша, Калужская область, Калуга, Турция, Turkish Airlines
11:53 27.01.2023
 
Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию

Из Калужской области хотят запустить прямые рейсы в Турцию

© РИА Новости / Кемаль Аслан / Перейти в медиабанкТуристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле
Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Кемаль Аслан
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Калужская область рассчитывает на запуск регулярного авиасообщения с Турцией, заявил губернатор Владислав Шапша.
"В декабре прошлого года достигнута договоренность о том, что международный аэропорт Калуга будет внесен в список запасных для Turkish Airlines. И такое решение принято. Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул — Калуга — Стамбул", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Шапши, регулярные рейсы в Турцию откроют новые возможности для развития как туристических связей, так и экономических. "У нас большой взаимный интерес расширять это сотрудничество", — подчеркнул Шапша.
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ТуризмНовости - ТуризмВладислав ШапшаКалужская областьКалугаТурцияTurkish Airlines
 
 
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