https://ria.ru/20230127/kaluga-1847806792.html
Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию
Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию - РИА Новости, 27.01.2023
Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию
Калужская область рассчитывает на запуск регулярного авиасообщения с Турцией, заявил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:53
2023-01-27T11:53
2023-01-27T11:53
туризм
новости - туризм
владислав шапша
калужская область
калуга
турция
turkish airlines
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Калужская область рассчитывает на запуск регулярного авиасообщения с Турцией, заявил губернатор Владислав Шапша."В декабре прошлого года достигнута договоренность о том, что международный аэропорт Калуга будет внесен в список запасных для Turkish Airlines. И такое решение принято. Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул — Калуга — Стамбул", — написал губернатор в своем Telegram-канале.По словам Шапши, регулярные рейсы в Турцию откроют новые возможности для развития как туристических связей, так и экономических. "У нас большой взаимный интерес расширять это сотрудничество", — подчеркнул Шапша.
https://ria.ru/20230126/china-1847573214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, владислав шапша, калужская область, калуга, турция, turkish airlines
Туризм, Новости - Туризм, Владислав Шапша, Калужская область, Калуга, Турция, Turkish Airlines
Из Калуги планируют запустить прямые рейсы в Турцию
Из Калужской области хотят запустить прямые рейсы в Турцию