https://ria.ru/20230127/istrebiteli-1847862578.html

Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители

Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители - РИА Новости, 27.01.2023

Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители

Украинская армия сможет начать применять западные боевые самолеты, если решение об их передаче будет принято в НАТО, не раньше чем через восемь месяцев, заявил... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:01

2023-01-27T14:01

2023-01-27T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

нидерланды

алексей резников

дмитрий кулеба

йенс столтенберг

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинская армия сможет начать применять западные боевые самолеты, если решение об их передаче будет принято в НАТО, не раньше чем через восемь месяцев, заявил известный украинский военный эксперт Сергей Згурец. "Сейчас уже есть заявления (министра обороны Украины - ред.) Алексея Резникова и главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что процесс поставок Украине боевых самолетов перешел в активную фазу. Спикер ВС Украины Юрий Игнат также отметил, что определены типы самолетов, которые нам будут переданы. Нидерланды объявили, что готовы предоставить Украине самолеты. Временные рамки поставок самолетов намного длиннее танков - на мой взгляд, мы сможем получить их не ранее чем через 8 месяцев", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо". Згурец уточнил, что восемь месяцев – это еще благоприятный прогноз. После того как будет принято принципиальное решение о передаче эскадрильи Киеву, полгода уйдет на подготовку украинских пилотов, также могут вмешаться вопросы логистики и "определения тактики применения самолетов в украинских условиях", отметил эксперт. Владимир Зеленский на этой неделе в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал о необходимости разблокировать поставки Украине ракет большой дальности и что Киеву нужны самолеты – истребители, как уточнил советник украинского министра обороны Юрий Сак. Столтенберг, однако, заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.

https://ria.ru/20230126/f-16-1847732866.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

украина

киев

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, нидерланды, алексей резников, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, нато