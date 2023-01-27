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Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители - РИА Новости, 27.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/istrebiteli-1847862578.html
Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители
Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители - РИА Новости, 27.01.2023
Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители
Украинская армия сможет начать применять западные боевые самолеты, если решение об их передаче будет принято в НАТО, не раньше чем через восемь месяцев, заявил... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:01
2023-01-27T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
нидерланды
алексей резников
дмитрий кулеба
йенс столтенберг
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинская армия сможет начать применять западные боевые самолеты, если решение об их передаче будет принято в НАТО, не раньше чем через восемь месяцев, заявил известный украинский военный эксперт Сергей Згурец. "Сейчас уже есть заявления (министра обороны Украины - ред.) Алексея Резникова и главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что процесс поставок Украине боевых самолетов перешел в активную фазу. Спикер ВС Украины Юрий Игнат также отметил, что определены типы самолетов, которые нам будут переданы. Нидерланды объявили, что готовы предоставить Украине самолеты. Временные рамки поставок самолетов намного длиннее танков - на мой взгляд, мы сможем получить их не ранее чем через 8 месяцев", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо". Згурец уточнил, что восемь месяцев – это еще благоприятный прогноз. После того как будет принято принципиальное решение о передаче эскадрильи Киеву, полгода уйдет на подготовку украинских пилотов, также могут вмешаться вопросы логистики и "определения тактики применения самолетов в украинских условиях", отметил эксперт. Владимир Зеленский на этой неделе в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал о необходимости разблокировать поставки Украине ракет большой дальности и что Киеву нужны самолеты – истребители, как уточнил советник украинского министра обороны Юрий Сак. Столтенберг, однако, заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
https://ria.ru/20230126/f-16-1847732866.html
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украина
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в мире, украина, киев, нидерланды, алексей резников, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Нидерланды, Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, НАТО
14:01 27.01.2023
 
Эксперт рассказал, когда Украина может получить западные истребители

Военный эксперт Згурец: западные истребители могут появиться на Украине не раньше осени

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Украинская армия сможет начать применять западные боевые самолеты, если решение об их передаче будет принято в НАТО, не раньше чем через восемь месяцев, заявил известный украинский военный эксперт Сергей Згурец.
"Сейчас уже есть заявления (министра обороны Украины - ред.) Алексея Резникова и главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что процесс поставок Украине боевых самолетов перешел в активную фазу. Спикер ВС Украины Юрий Игнат также отметил, что определены типы самолетов, которые нам будут переданы. Нидерланды объявили, что готовы предоставить Украине самолеты. Временные рамки поставок самолетов намного длиннее танков - на мой взгляд, мы сможем получить их не ранее чем через 8 месяцев", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".
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Згурец уточнил, что восемь месяцев – это еще благоприятный прогноз. После того как будет принято принципиальное решение о передаче эскадрильи Киеву, полгода уйдет на подготовку украинских пилотов, также могут вмешаться вопросы логистики и "определения тактики применения самолетов в украинских условиях", отметил эксперт.
Владимир Зеленский на этой неделе в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал о необходимости разблокировать поставки Украине ракет большой дальности и что Киеву нужны самолеты – истребители, как уточнил советник украинского министра обороны Юрий Сак.
Столтенберг, однако, заявлял, что альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, не отправляет туда ни войска, ни самолеты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевНидерландыАлексей РезниковДмитрий КулебаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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