https://ria.ru/20230127/frantsiya-1848008699.html
Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет"
Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет" - РИА Новости, 27.01.2023
Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет"
Франция должна помочь Украине не только обороняться, но и вернуть свой суверенитет и независимость, заявила глава МИД Катрин Колонна в ходе визита на военную... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:52
2023-01-27T19:52
2023-01-27T21:18
в мире
украина
румыния
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катрин колонна
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франция
мид франции
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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Франция должна помочь Украине не только обороняться, но и вернуть свой суверенитет и независимость, заявила глава МИД Катрин Колонна в ходе визита на военную базу Чинку в Румынии. Она отметила, что время для переговоров настанет тогда, когда Украина сможет изменить баланс сил в свою пользу. "Мир настанет тогда, когда ситуация улучшится, когда Украина сможет сбалансировать расстановку сил. Тогда настанет момент возобновить диалог", - отметила она. Колонна заявила, что Владимир Зеленский "никогда не искал войны, он всегда хотел диалога и продолжает это делать". На саммите "Большой двадцатки" в ноябре Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом в октябре Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом. В конце декабря Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с Путиным, но "не видит в них смысла". Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230127/ukraina-1847978831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния, владимир зеленский, катрин колонна, оон, франция, мид франции
В мире, Украина, Румыния, Владимир Зеленский, Катрин Колонна, ООН, Франция, МИД Франции
19:52 27.01.2023 (обновлено: 21:18 27.01.2023)
Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет"
Катрин Колонна: Франция поможет Украине не только обороняться, но и "вернуть суверенитет"
ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Франция должна помочь Украине не только обороняться, но и вернуть свой суверенитет и независимость, заявила глава МИД Катрин Колонна в ходе визита на военную базу Чинку в Румынии.
"К сожалению, сегодня – время воевать, и мы должны помочь Украине не только защищаться, но также восстановить свою независимость и суверенитет", - заявила министр на совместной пресс-конференции с главами МИД Нидерландов и Румынии. Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте МИД Румынии на YouTube.
Она отметила, что время для переговоров настанет тогда, когда Украина сможет изменить баланс сил в свою пользу.
"Мир настанет тогда, когда ситуация улучшится, когда Украина сможет сбалансировать расстановку сил. Тогда настанет момент возобновить диалог", - отметила она.
Колонна заявила, что Владимир Зеленский
"никогда не искал войны, он всегда хотел диалога и продолжает это делать".
На саммите "Большой двадцатки" в ноябре Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев
подталкивают к диалогу с Россией
, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН
, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом в октябре Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным
. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом. В конце декабря Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с Путиным, но "не видит в них смысла".
Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".