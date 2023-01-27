https://ria.ru/20230127/frantsiya-1848008699.html

Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет"

Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет" - РИА Новости, 27.01.2023

Франция пообещала Украине помочь "вернуть суверенитет"

Франция должна помочь Украине не только обороняться, но и вернуть свой суверенитет и независимость, заявила глава МИД Катрин Колонна в ходе визита на военную... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:52

2023-01-27T19:52

2023-01-27T21:18

в мире

украина

румыния

владимир зеленский

катрин колонна

оон

франция

мид франции‎

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103007/72/1030077223_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_b5436e2ae2adb5d8fd517dc843861bd9.jpg

ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Франция должна помочь Украине не только обороняться, но и вернуть свой суверенитет и независимость, заявила глава МИД Катрин Колонна в ходе визита на военную базу Чинку в Румынии. Она отметила, что время для переговоров настанет тогда, когда Украина сможет изменить баланс сил в свою пользу. "Мир настанет тогда, когда ситуация улучшится, когда Украина сможет сбалансировать расстановку сил. Тогда настанет момент возобновить диалог", - отметила она. Колонна заявила, что Владимир Зеленский "никогда не искал войны, он всегда хотел диалога и продолжает это делать". На саммите "Большой двадцатки" в ноябре Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом в октябре Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом. В конце декабря Зеленский заявил, что слышит призывы к переговорам с Путиным, но "не видит в них смысла". Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230127/ukraina-1847978831.html

https://ria.ru/20230127/ukraina-1847852137.html

украина

румыния

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, румыния, владимир зеленский, катрин колонна, оон, франция, мид франции‎