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Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15 - РИА Новости, 27.01.2023
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Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15
Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15 - РИА Новости, 27.01.2023
Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Приморье возросло до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:04
2023-01-27T17:04
происшествия
авто
владивосток
уссурийск
хабаровск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Приморье возросло до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что водитель автобуса Kia Granbird ParkWay, который следовал из Уссурийска во Владивосток, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком Volvo. Авария произошла на 680-м километре дороги Хабаровск - Владивосток. В результате ДТП 17 пассажиров автобуса обратились за медпомощью, семь человек были госпитализированы. "Число пострадавших в аварии (возросло до) 15 человек", - рассказал собеседник агентства. Ранее в минздраве региона РИА Новости уточнили, что число пострадавших возросло до 14 человек. Водитель автобуса получил сотрясение, множественные переломы и был госпитализирован, водитель грузовика не пострадал. В пятницу СУСК Приморского края по факту аварии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
https://ria.ru/20230127/dtp-1847753149.html
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происшествия, авто, владивосток, уссурийск, хабаровск, приморский край
Происшествия, Авто, Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Приморский край
17:04 27.01.2023
 
Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Приморье выросло до 15

ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Приморье возросло до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса Kia Granbird ParkWay, который следовал из Уссурийска во Владивосток, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком Volvo. Авария произошла на 680-м километре дороги Хабаровск - Владивосток. В результате ДТП 17 пассажиров автобуса обратились за медпомощью, семь человек были госпитализированы.
"Число пострадавших в аварии (возросло до) 15 человек", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в минздраве региона РИА Новости уточнили, что число пострадавших возросло до 14 человек. Водитель автобуса получил сотрясение, множественные переломы и был госпитализирован, водитель грузовика не пострадал.
В пятницу СУСК Приморского края по факту аварии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 07:40
В Приморье в ДТП погиб пятилетний ребенок
 
ПроисшествияАвтоВладивостокУссурийскХабаровскПриморский край
 
 
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