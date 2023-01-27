Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Приморье выросло до 15
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток
ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля на 681 км автодороги Уссурийск – Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Приморье возросло до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса Kia Granbird ParkWay, который следовал из Уссурийска во Владивосток, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком Volvo. Авария произошла на 680-м километре дороги Хабаровск - Владивосток. В результате ДТП 17 пассажиров автобуса обратились за медпомощью, семь человек были госпитализированы.
"Число пострадавших в аварии (возросло до) 15 человек", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в минздраве региона РИА Новости уточнили, что число пострадавших возросло до 14 человек. Водитель автобуса получил сотрясение, множественные переломы и был госпитализирован, водитель грузовика не пострадал.
В пятницу СУСК Приморского края по факту аварии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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