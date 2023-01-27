https://ria.ru/20230127/dtp-1847953336.html

Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15

Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15 - РИА Новости, 27.01.2023

Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до 15

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Приморье возросло до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:04

2023-01-27T17:04

2023-01-27T17:04

происшествия

авто

владивосток

уссурийск

хабаровск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Приморье возросло до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Ранее сообщалось, что водитель автобуса Kia Granbird ParkWay, который следовал из Уссурийска во Владивосток, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком Volvo. Авария произошла на 680-м километре дороги Хабаровск - Владивосток. В результате ДТП 17 пассажиров автобуса обратились за медпомощью, семь человек были госпитализированы. "Число пострадавших в аварии (возросло до) 15 человек", - рассказал собеседник агентства. Ранее в минздраве региона РИА Новости уточнили, что число пострадавших возросло до 14 человек. Водитель автобуса получил сотрясение, множественные переломы и был госпитализирован, водитель грузовика не пострадал. В пятницу СУСК Приморского края по факту аварии возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20230127/dtp-1847753149.html

владивосток

уссурийск

хабаровск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, владивосток, уссурийск, хабаровск, приморский край