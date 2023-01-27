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Под Саратовом легковой автомобиль опрокинулся в кювет
Под Саратовом легковой автомобиль опрокинулся в кювет - РИА Новости, 27.01.2023
Под Саратовом легковой автомобиль опрокинулся в кювет
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате инцидента травмы получил местный житель и два гражданина Таджикистана,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:50
2023-01-27T08:50
2023-01-27T08:50
происшествия
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САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате инцидента травмы получил местный житель и два гражданина Таджикистана, один из которых погиб, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем Telegram-канале. ДТП произошло в 00.15 (23.15 мск четверга) на федеральной трассе, которая ведет к пункту пропуска на российско-казахстанской границе, у поселка Новый в Ершовском районе Саратовской области. "Произошел съезд легкового автомобиля в кювет с опрокидыванием, пострадали три человека, взрослые. Мужчина 25 лет, республика Таджикистан... смерть на месте... Мужчина 22 года, республика Таджикистан, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой бедренной кости... Мужчина 19 лет, город Ершов, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - написал Костин. Он отметил, что оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в НУЗ "Отделенческая больница станции Ершов". В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили журналистам, мужчина 2003 года рождения за рулем автомобиля Hyundai допустил съезд с дороги, в результате он и один из его пассажиров госпитализированы, а еще один пассажир погиб. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что у белого Hyundai сильно поврежден капот, помята крыша, разбито лобовое стекло.
https://ria.ru/20230122/avariya-1846632251.html
https://ria.ru/20221218/vnedorozhnik-1839583836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, таджикистан, саратовская область, саратов, гибдд мвд рф, hyundai creta
Происшествия, Авто, Таджикистан, Саратовская область, Саратов, ГИБДД МВД РФ, Hyundai Creta
Под Саратовом легковой автомобиль опрокинулся в кювет
Автомобиль с гражданами Таджикистана опрокинулся в кювет под Саратовом, один из них погиб
САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости.
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате инцидента травмы получил местный житель и два гражданина Таджикистана, один из которых погиб, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем Telegram-канале
.
ДТП произошло в 00.15 (23.15 мск четверга) на федеральной трассе, которая ведет к пункту пропуска на российско-казахстанской границе, у поселка Новый в Ершовском районе Саратовской области.
"Произошел съезд легкового автомобиля в кювет с опрокидыванием, пострадали три человека, взрослые. Мужчина 25 лет, республика Таджикистан... смерть на месте... Мужчина 22 года, республика Таджикистан, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой бедренной кости... Мужчина 19 лет, город Ершов, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - написал Костин.
Он отметил, что оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в НУЗ "Отделенческая больница станции Ершов".
В пресс-службе областного управления ГИБДД
сообщили журналистам, мужчина 2003 года рождения за рулем автомобиля Hyundai допустил съезд с дороги, в результате он и один из его пассажиров госпитализированы, а еще один пассажир погиб.
На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что у белого Hyundai сильно поврежден капот, помята крыша, разбито лобовое стекло.