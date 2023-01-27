https://ria.ru/20230127/dtp-1847757999.html

Под Саратовом легковой автомобиль опрокинулся в кювет

Под Саратовом легковой автомобиль опрокинулся в кювет - РИА Новости, 27.01.2023

Под Саратовом легковой автомобиль опрокинулся в кювет

Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате инцидента травмы получил местный житель и два гражданина Таджикистана,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:50

2023-01-27T08:50

2023-01-27T08:50

происшествия

авто

таджикистан

саратовская область

саратов

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на трассе в Саратовской области, в результате инцидента травмы получил местный житель и два гражданина Таджикистана, один из которых погиб, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем Telegram-канале. ДТП произошло в 00.15 (23.15 мск четверга) на федеральной трассе, которая ведет к пункту пропуска на российско-казахстанской границе, у поселка Новый в Ершовском районе Саратовской области. "Произошел съезд легкового автомобиля в кювет с опрокидыванием, пострадали три человека, взрослые. Мужчина 25 лет, республика Таджикистан... смерть на месте... Мужчина 22 года, республика Таджикистан, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой бедренной кости... Мужчина 19 лет, город Ершов, диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - написал Костин. Он отметил, что оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в НУЗ "Отделенческая больница станции Ершов". В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили журналистам, мужчина 2003 года рождения за рулем автомобиля Hyundai допустил съезд с дороги, в результате он и один из его пассажиров госпитализированы, а еще один пассажир погиб. На фото, предоставленном пресс-службой, запечатлено, что у белого Hyundai сильно поврежден капот, помята крыша, разбито лобовое стекло.

https://ria.ru/20230122/avariya-1846632251.html

https://ria.ru/20221218/vnedorozhnik-1839583836.html

таджикистан

саратовская область

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, таджикистан, саратовская область, саратов, гибдд мвд рф, hyundai creta