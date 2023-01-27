https://ria.ru/20230127/donetsk-1847736862.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в четверг в 23.45 выпустили по Киевскому району Донецка три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T00:27

2023-01-27T00:27

2023-01-27T00:28

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

киев

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 23.45 выпустили по Киевскому району Донецка три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230125/gorlovka-1847391858.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, киев