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Путин поручил перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты - РИА Новости, 27.01.2023
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Путин поручил перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты
Путин поручил перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами принять меры к перераспределению межбюджетных трансфертов, если не выполняются... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:59
2023-01-27T19:01
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами принять меры к перераспределению межбюджетных трансфертов, если не выполняются обязательства по их освоению, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: принять меры по оперативному перераспределению межбюджетных трансфертов, предусмотренных в федеральном бюджете бюджетам субъектов РФ, в случае если ими не выполняются принятые обязательства по реализации региональных программ, в пользу бюджетов субъектов РФ, подтвердивших готовность к освоению таких средств, в том числе в целях финансирования мероприятий в рамках региональных программ модернизации здравоохранения, а также исполнения ранее данных поручений по выделению дополнительных средств на реализацию отдельных мероприятий в рамках региональных программ модернизации здравоохранения", - говорится в сообщении. Добавляется, что срок представления доклада - до 1 марта 2023 года. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
18:59 27.01.2023 (обновлено: 19:01 27.01.2023)
 
Путин поручил перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты

Путин поручил правительству перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами принять меры к перераспределению межбюджетных трансфертов, если не выполняются обязательства по их освоению, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: принять меры по оперативному перераспределению межбюджетных трансфертов, предусмотренных в федеральном бюджете бюджетам субъектов РФ, в случае если ими не выполняются принятые обязательства по реализации региональных программ, в пользу бюджетов субъектов РФ, подтвердивших готовность к освоению таких средств, в том числе в целях финансирования мероприятий в рамках региональных программ модернизации здравоохранения, а также исполнения ранее данных поручений по выделению дополнительных средств на реализацию отдельных мероприятий в рамках региональных программ модернизации здравоохранения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что срок представления доклада - до 1 марта 2023 года. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 10:06
Все обязательства бюджета России будут выполнены, заявил Силуанов
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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