https://ria.ru/20230127/byudzhet-1847996093.html

Путин поручил перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты

Путин поручил перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил перераспределить неосвоенные межбюджетные трансферты

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами принять меры к перераспределению межбюджетных трансфертов, если не выполняются... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:59

2023-01-27T18:59

2023-01-27T19:01

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами принять меры к перераспределению межбюджетных трансфертов, если не выполняются обязательства по их освоению, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ: принять меры по оперативному перераспределению межбюджетных трансфертов, предусмотренных в федеральном бюджете бюджетам субъектов РФ, в случае если ими не выполняются принятые обязательства по реализации региональных программ, в пользу бюджетов субъектов РФ, подтвердивших готовность к освоению таких средств, в том числе в целях финансирования мероприятий в рамках региональных программ модернизации здравоохранения, а также исполнения ранее данных поручений по выделению дополнительных средств на реализацию отдельных мероприятий в рамках региональных программ модернизации здравоохранения", - говорится в сообщении. Добавляется, что срок представления доклада - до 1 марта 2023 года. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20221225/byudzhet-1841176430.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин