17:25 27.01.2023 (обновлено: 17:39 27.01.2023)
Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву
Швейцария заявила об отсутствии законных оснований для передачи Киеву российских активов
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране, заявила на брифинге Государственный секретарь МИДа Швейцарии Лилиан Лэ.
"Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости.
Лэ добавила, что, в частности, ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.
Ранее швейцарские власти заявили, что с 28 февраля 2022 года в стране были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.
Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
19 января, 11:00ЕП призвал использовать российские активы для репараций Украине