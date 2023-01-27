https://ria.ru/20230127/aktivy-1847961261.html

Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву

Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву - РИА Новости, 27.01.2023

Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву

Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране, заявила на... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:25

2023-01-27T17:25

2023-01-27T17:39

в мире

санкции в отношении россии

швейцария

украина

киев

g7

евросоюз

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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране, заявила на брифинге Государственный секретарь МИДа Швейцарии Лилиан Лэ."Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости.Лэ добавила, что, в частности, ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.Ранее швейцарские власти заявили, что с 28 февраля 2022 года в стране были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

https://ria.ru/20230127/konfiskatsiya-1847852928.html

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швейцария

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, санкции в отношении россии, швейцария, украина, киев, g7, евросоюз