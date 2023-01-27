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Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву - РИА Новости, 27.01.2023
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Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву
Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву - РИА Новости, 27.01.2023
Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву
Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране, заявила на... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:25
2023-01-27T17:39
в мире
санкции в отношении россии
швейцария
украина
киев
g7
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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране, заявила на брифинге Государственный секретарь МИДа Швейцарии Лилиан Лэ."Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости.Лэ добавила, что, в частности, ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.Ранее швейцарские власти заявили, что с 28 февраля 2022 года в стране были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
https://ria.ru/20230127/konfiskatsiya-1847852928.html
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швейцария
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в мире, санкции в отношении россии, швейцария, украина, киев, g7, евросоюз
В мире, Санкции в отношении России, Швейцария, Украина, Киев, G7, Евросоюз
17:25 27.01.2023 (обновлено: 17:39 27.01.2023)
 
Швейцария не видит законных оснований для передачи российских активов Киеву

Швейцария заявила об отсутствии законных оснований для передачи Киеву российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 янв - РИА Новости. Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране, заявила на брифинге Государственный секретарь МИДа Швейцарии Лилиан Лэ.
"Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране", - ответила она на вопрос корреспондента РИА Новости.
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Лэ добавила, что, в частности, ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.
Ранее швейцарские власти заявили, что с 28 февраля 2022 года в стране были заморожены российские активы на сумму 7,94 миллиарда долларов, не считая 15 объектов недвижимости. Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что вопрос о конфискации активов РФ может быть решен в Швейцарии через референдум.
Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
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В миреСанкции в отношении РоссииШвейцарияУкраинаКиевG7Евросоюз
 
 
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