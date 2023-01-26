РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Прием заявок на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров легкой промышленности продлится до 10 февраля, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).
"С 15 по 16 марта 2023 года в Узбекистане пройдет международная деловая миссия женщин-экспортеров продукции текстильной промышленности. Российский экспортный центр приглашает предпринимательниц принять участие в миссии", - говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 10 февраля на цифровой платформе "Мой экспорт".
В ходе бизнес-миссии российские предпринимательницы смогут наладить контакты с местными байерами и определить возможности кооперации с местными производителями.
РЭЦ покрывает 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов.
Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России в рамках проекта "Женская кооперация в международной торговле".
"С 15 по 16 марта 2023 года в Узбекистане пройдет международная деловая миссия женщин-экспортеров продукции текстильной промышленности. Российский экспортный центр приглашает предпринимательниц принять участие в миссии", - говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 10 февраля на цифровой платформе "Мой экспорт".
В ходе бизнес-миссии российские предпринимательницы смогут наладить контакты с местными байерами и определить возможности кооперации с местными производителями.
РЭЦ покрывает 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов.
Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России в рамках проекта "Женская кооперация в международной торговле".
16 декабря 2022, 16:09Экспортеры могут получить услуги экспертов на платформе "Мой экспорт"