https://ria.ru/20230126/zhenschiny-eksportery-1847668370.html

РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане

РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане - РИА Новости, 26.01.2023

РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане

Прием заявок на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров легкой промышленности продлится до 10 февраля, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:27

2023-01-26T17:27

2023-01-26T17:27

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

узбекистан

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Прием заявок на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров легкой промышленности продлится до 10 февраля, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ)."С 15 по 16 марта 2023 года в Узбекистане пройдет международная деловая миссия женщин-экспортеров продукции текстильной промышленности. Российский экспортный центр приглашает предпринимательниц принять участие в миссии", - говорится в сообщении.Заявки принимаются до 10 февраля на цифровой платформе "Мой экспорт".В ходе бизнес-миссии российские предпринимательницы смогут наладить контакты с местными байерами и определить возможности кооперации с местными производителями.РЭЦ покрывает 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов.Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России в рамках проекта "Женская кооперация в международной торговле".

https://ria.ru/20221216/uslugi-1839221718.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, узбекистан, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)