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РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане - РИА Новости, 26.01.2023
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РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане
РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане - РИА Новости, 26.01.2023
РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане
Прием заявок на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров легкой промышленности продлится до 10 февраля, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:27
2023-01-26T17:27
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
узбекистан
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Прием заявок на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров легкой промышленности продлится до 10 февраля, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ)."С 15 по 16 марта 2023 года в Узбекистане пройдет международная деловая миссия женщин-экспортеров продукции текстильной промышленности. Российский экспортный центр приглашает предпринимательниц принять участие в миссии", - говорится в сообщении.Заявки принимаются до 10 февраля на цифровой платформе "Мой экспорт".В ходе бизнес-миссии российские предпринимательницы смогут наладить контакты с местными байерами и определить возможности кооперации с местными производителями.РЭЦ покрывает 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов.Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России в рамках проекта "Женская кооперация в международной торговле".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, узбекистан, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Россия, Узбекистан, Совет Федерации РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:27 26.01.2023
 

РЭЦ ждет женщин-экспортеров для участия в бизнес-миссии в Узбекистане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Прием заявок на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров легкой промышленности продлится до 10 февраля, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).

"С 15 по 16 марта 2023 года в Узбекистане пройдет международная деловая миссия женщин-экспортеров продукции текстильной промышленности. Российский экспортный центр приглашает предпринимательниц принять участие в миссии", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 10 февраля на цифровой платформе "Мой экспорт".

В ходе бизнес-миссии российские предпринимательницы смогут наладить контакты с местными байерами и определить возможности кооперации с местными производителями.

РЭЦ покрывает 100% всех затрат участников миссии, кроме командировочных расходов.

Бизнес-миссия женщин-экспортеров в Узбекистан проводится при поддержке Совета Евразийского женского форума, Совета Федерации и Минпромторга России в рамках проекта "Женская кооперация в международной торговле".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря 2022, 16:09
Экспортеры могут получить услуги экспертов на платформе "Мой экспорт"
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссияУзбекистанСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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