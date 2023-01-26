https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847641709.html

Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада

Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада - РИА Новости, 26.01.2023

Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что слова Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно встречаться и вести переговоры с президентом России... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T16:26

2023-01-26T16:26

2023-01-26T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что слова Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от Запада. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. "Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической. Но внешне бессмысленные заявления пациента в зелёном преследуют и конкретную цель. Они служат обоснованием для новых подачек. "Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230118/medvedev-1845653478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр