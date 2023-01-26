Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада
Медведев заявил, что Зеленский отказывается от переговоров только ради помощи Запада
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что слова Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от Запада.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
"Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической. Но внешне бессмысленные заявления пациента в зелёном преследуют и конкретную цель. Они служат обоснованием для новых подачек. "Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится", - написал Медведев в своем Telegram-канале.