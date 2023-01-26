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Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/zelenskiy-1847641709.html
Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада
Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада - РИА Новости, 26.01.2023
Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что слова Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно встречаться и вести переговоры с президентом России... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:26
2023-01-26T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что слова Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от Запада. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. "Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической. Но внешне бессмысленные заявления пациента в зелёном преследуют и конкретную цель. Они служат обоснованием для новых подачек. "Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230118/medvedev-1845653478.html
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в мире, россия, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:26 26.01.2023
 
Медведев считает, что Зеленский хочет еще больше подачек от Запада

Медведев заявил, что Зеленский отказывается от переговоров только ради помощи Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что слова Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно встречаться и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от Запада.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
"Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической. Но внешне бессмысленные заявления пациента в зелёном преследуют и конкретную цель. Они служат обоснованием для новых подачек. "Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 10:55Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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