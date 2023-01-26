https://ria.ru/20230126/zasedanie-1847552121.html

Министры обороны НАТО проведут заседание в Брюсселе

Министры обороны НАТО проведут заседание в Брюсселе - РИА Новости, 26.01.2023

Министры обороны НАТО проведут заседание в Брюсселе

Встреча министров обороны стран НАТО пройдёт в Брюсселе 14-15 февраля, говорится в пресс-релизе альянса. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:28

2023-01-26T12:28

2023-01-26T12:42

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брюссель

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Встреча министров обороны стран НАТО пройдёт в Брюсселе 14-15 февраля, говорится в пресс-релизе альянса."Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 14-15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сообщается в нем.Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Отдельная встреча Контактной группы по обороне Украины, проводимая США, состоится в штаб-квартире альянса 14 февраля, говорится в релизе.

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847504539.html

брюссель

украина

сша

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в мире, брюссель, нато, йенс столтенберг, украина, сша