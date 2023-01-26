https://ria.ru/20230126/zasedanie-1847552121.html
Министры обороны НАТО проведут заседание в Брюсселе
Министры обороны НАТО проведут заседание в Брюсселе - РИА Новости, 26.01.2023
Министры обороны НАТО проведут заседание в Брюсселе
Встреча министров обороны стран НАТО пройдёт в Брюсселе 14-15 февраля, говорится в пресс-релизе альянса. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:28
2023-01-26T12:28
2023-01-26T12:42
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Встреча министров обороны стран НАТО пройдёт в Брюсселе 14-15 февраля, говорится в пресс-релизе альянса."Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны состоится 14-15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сообщается в нем.Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Отдельная встреча Контактной группы по обороне Украины, проводимая США, состоится в штаб-квартире альянса 14 февраля, говорится в релизе.
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в мире, брюссель, нато, йенс столтенберг, украина, сша
В мире, Брюссель, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, США
12:28 26.01.2023 (обновлено: 12:42 26.01.2023)
Министры обороны НАТО проведут заседание в Брюсселе
Министры обороны НАТО проведут заседание в Брюсселе 14-15 февраля