https://ria.ru/20230126/yaponiya-1847482791.html

Власти Японии ушли от оценки решений США и ФРГ по поставкам танков Украине

Власти Японии ушли от оценки решений США и ФРГ по поставкам танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023

Власти Японии ушли от оценки решений США и ФРГ по поставкам танков Украине

Японское правительство воздерживается от каких-либо оценок действий Германии и США, которые объявили о поставках танков Украине, заявил в ходе пресс-конференции РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T07:22

2023-01-26T07:22

2023-01-26T07:22

в мире

олаф шольц

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

нато

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846423246_0:62:3083:1796_1920x0_80_0_0_ce6b805a5e094c2066d4a8d918bb188e.jpg

ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Японское правительство воздерживается от каких-либо оценок действий Германии и США, которые объявили о поставках танков Украине, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара. Кихара также подчеркнул, что "Япония придает большое значение оказанию гуманитарной помощи Украине". В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/abrams-1847477964.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, нато, россия, сша