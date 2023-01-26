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Власти Японии ушли от оценки решений США и ФРГ по поставкам танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023
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Власти Японии ушли от оценки решений США и ФРГ по поставкам танков Украине
Власти Японии ушли от оценки решений США и ФРГ по поставкам танков Украине - РИА Новости, 26.01.2023
Власти Японии ушли от оценки решений США и ФРГ по поставкам танков Украине
Японское правительство воздерживается от каких-либо оценок действий Германии и США, которые объявили о поставках танков Украине, заявил в ходе пресс-конференции РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T07:22
2023-01-26T07:22
в мире
олаф шольц
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
нато
россия
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ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Японское правительство воздерживается от каких-либо оценок действий Германии и США, которые объявили о поставках танков Украине, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара. Кихара также подчеркнул, что "Япония придает большое значение оказанию гуманитарной помощи Украине". В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, нато, россия, сша
В мире, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, НАТО, Россия, США
07:22 26.01.2023
 
Власти Японии ушли от оценки решений США и ФРГ по поставкам танков Украине

Замгенсека правительства Кихара: Япония воздерживается от оценок действий ФРГ и США

© Фото : Sgt. Gerald WilsonТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Sgt. Gerald Wilson
Танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Японское правительство воздерживается от каких-либо оценок действий Германии и США, которые объявили о поставках танков Украине, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.
"Мы осведомлены о том, что президент США Байден и канцлер Германии Шольц сделали заявления по поставкам Украине... Мы хотели бы воздержаться от какой-либо оценки. Вместе с этим, мы полагаем, что для создания предпосылок для диалога с Россией и остановки конфликта международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину и оказывать санкционное давление на РФ", - отметил он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение Берлина и Вашингтона.
Кихара также подчеркнул, что "Япония придает большое значение оказанию гуманитарной помощи Украине".
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу.
Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
04:02
Американский полковник назвал передаваемые Киеву танки Abrams катастрофой
 
В миреОлаф ШольцСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаНАТОРоссияСША
 
 
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