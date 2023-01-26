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В Якутске задержали объявленную в розыск няню - РИА Новости, 26.01.2023
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В Якутске задержали объявленную в розыск няню
В Якутске задержали объявленную в розыск няню - РИА Новости, 26.01.2023
В Якутске задержали объявленную в розыск няню
Полицейские в Якутске задержали объявленную в розыск няню, избивавшую малолетних детей, сообщает пресс-служб МВД России по региону. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T07:46
2023-01-26T07:46
происшествия
якутск
россия
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ЯКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Якутске задержали объявленную в розыск няню, избивавшую малолетних детей, сообщает пресс-служб МВД России по региону. Пользователи соцсети распространили видео со скрытой камеры, на котором нанятая няней женщина материт и бьет двух малышей. По информации МВД, мама детей заявила на жестокую няню в полицию. "Были незамедлительно начаты розыскные мероприятия. 25 января в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемая была обнаружена участковым уполномоченным полиции по месту жительства ее знакомых и доставлена в следственный орган", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230124/izbienie-1847076046.html
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происшествия, якутск, россия
Происшествия, Якутск, Россия
07:46 26.01.2023
 
В Якутске задержали объявленную в розыск няню

В Якутске задержали объявленную в розыск няню, избивавшую малолетних детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Якутске задержали объявленную в розыск няню, избивавшую малолетних детей, сообщает пресс-служб МВД России по региону.
Пользователи соцсети распространили видео со скрытой камеры, на котором нанятая няней женщина материт и бьет двух малышей.
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По информации МВД, мама детей заявила на жестокую няню в полицию. "Были незамедлительно начаты розыскные мероприятия. 25 января в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемая была обнаружена участковым уполномоченным полиции по месту жительства ее знакомых и доставлена в следственный орган", - сообщили в пресс-службе.
 
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