https://ria.ru/20230126/yakutsk-1847484714.html

В Якутске задержали объявленную в розыск няню

В Якутске задержали объявленную в розыск няню - РИА Новости, 26.01.2023

В Якутске задержали объявленную в розыск няню

Полицейские в Якутске задержали объявленную в розыск няню, избивавшую малолетних детей, сообщает пресс-служб МВД России по региону. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T07:46

2023-01-26T07:46

2023-01-26T07:46

происшествия

якутск

россия

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ЯКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Полицейские в Якутске задержали объявленную в розыск няню, избивавшую малолетних детей, сообщает пресс-служб МВД России по региону. Пользователи соцсети распространили видео со скрытой камеры, на котором нанятая няней женщина материт и бьет двух малышей. По информации МВД, мама детей заявила на жестокую няню в полицию. "Были незамедлительно начаты розыскные мероприятия. 25 января в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемая была обнаружена участковым уполномоченным полиции по месту жительства ее знакомых и доставлена в следственный орган", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230124/izbienie-1847076046.html

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происшествия, якутск, россия