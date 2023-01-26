https://ria.ru/20230126/vzyatka-1847678365.html

Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке

Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 26.01.2023

Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке

Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельхозакадемии задержан по подозрению в получении взятки от студентки за успешное обучение... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:56

2023-01-26T17:56

2023-01-26T17:56

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

смоленская область

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БРЯНСК, 26 янв – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельхозакадемии задержан по подозрению в получении взятки от студентки за успешное обучение на бюджетном отделении, сообщает СУ СК по региону. "Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии подозревается в получении взятки. Сегодня при силовой поддержке спецподразделения "ГРОМ" УМВД России по области 42-летний мужчина был задержан", - говорится в сообщении. В отношении врио ректора и иных должностных лиц учебного заведения возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Предварительно установлено, что в 2020-2022 годах подозреваемый по предварительному сговору с коллегами, сотрудниками вуза, лично получил от девушки более 130 тысяч рублей. Взамен на денежное вознаграждение он посодействовал студентке в поступлении в магистратуру на бюджетное отделение, а в дальнейшем помог ей успешно обучаться без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получить диплом магистра с отличием. В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20230124/vzyatka-1847011159.html

https://ria.ru/20230119/belousov-1846090283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), взятка, смоленская область