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Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 26.01.2023
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Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке
Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке - РИА Новости, 26.01.2023
Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке
Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельхозакадемии задержан по подозрению в получении взятки от студентки за успешное обучение... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:56
2023-01-26T17:56
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
смоленская область
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БРЯНСК, 26 янв – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельхозакадемии задержан по подозрению в получении взятки от студентки за успешное обучение на бюджетном отделении, сообщает СУ СК по региону. "Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии подозревается в получении взятки. Сегодня при силовой поддержке спецподразделения "ГРОМ" УМВД России по области 42-летний мужчина был задержан", - говорится в сообщении. В отношении врио ректора и иных должностных лиц учебного заведения возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Предварительно установлено, что в 2020-2022 годах подозреваемый по предварительному сговору с коллегами, сотрудниками вуза, лично получил от девушки более 130 тысяч рублей. Взамен на денежное вознаграждение он посодействовал студентке в поступлении в магистратуру на бюджетное отделение, а в дальнейшем помог ей успешно обучаться без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получить диплом магистра с отличием. В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20230124/vzyatka-1847011159.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), взятка, смоленская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взятка, Смоленская область
17:56 26.01.2023
 
Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке

Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке от студентки

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БРЯНСК, 26 янв – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельхозакадемии задержан по подозрению в получении взятки от студентки за успешное обучение на бюджетном отделении, сообщает СУ СК по региону.
"Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии подозревается в получении взятки. Сегодня при силовой поддержке спецподразделения "ГРОМ" УМВД России по области 42-летний мужчина был задержан", - говорится в сообщении.
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В отношении врио ректора и иных должностных лиц учебного заведения возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Предварительно установлено, что в 2020-2022 годах подозреваемый по предварительному сговору с коллегами, сотрудниками вуза, лично получил от девушки более 130 тысяч рублей. Взамен на денежное вознаграждение он посодействовал студентке в поступлении в магистратуру на бюджетное отделение, а в дальнейшем помог ей успешно обучаться без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получить диплом магистра с отличием.
В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВзяткаСмоленская область
 
 
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