Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке
Врио ректора смоленской сельхозакадемии задержали по подозрению во взятке от студентки
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
БРЯНСК, 26 янв – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельхозакадемии задержан по подозрению в получении взятки от студентки за успешное обучение на бюджетном отделении, сообщает СУ СК по региону.
"Временно исполняющий обязанности ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии подозревается в получении взятки. Сегодня при силовой поддержке спецподразделения "ГРОМ" УМВД России по области 42-летний мужчина был задержан", - говорится в сообщении.
В отношении врио ректора и иных должностных лиц учебного заведения возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Предварительно установлено, что в 2020-2022 годах подозреваемый по предварительному сговору с коллегами, сотрудниками вуза, лично получил от девушки более 130 тысяч рублей. Взамен на денежное вознаграждение он посодействовал студентке в поступлении в магистратуру на бюджетное отделение, а в дальнейшем помог ей успешно обучаться без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получить диплом магистра с отличием.
В настоящее время с участием задержанного проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
19 января, 19:15Суд проверит вменяемость подельницы депутата Белоусова