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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/vzryvy-1847497263.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы слышны в Николаевской области Украины, сообщает издание "Клименко тайм". РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:33
2023-01-26T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Николаевской области Украины, сообщает издание "Клименко тайм". "Взрывы в Николаевской области", — говорится в сообщении в его телеграм-канале. Ранее в четверг по всей стране объявлена воздушная тревога.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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николаевская область
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Влада Копылова
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
09:33 26.01.2023 (обновлено: 09:45 26.01.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Издание "Клименко тайм" сообщило о взрывах в Николаевской области

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие" в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие в Николаеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие" в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Николаевской области Украины, сообщает издание "Клименко тайм".
"Взрывы в Николаевской области", — говорится в сообщении в его телеграм-канале.
Ранее в четверг по всей стране объявлена воздушная тревога.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраина
 
 
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