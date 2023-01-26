https://ria.ru/20230126/vzryvy-1847497263.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 26.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы слышны в Николаевской области Украины, сообщает издание "Клименко тайм". РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:33

2023-01-26T09:33

2023-01-26T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

украина

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Николаевской области Украины, сообщает издание "Клименко тайм". "Взрывы в Николаевской области", — говорится в сообщении в его телеграм-канале. Ранее в четверг по всей стране объявлена воздушная тревога.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаевская область, украина