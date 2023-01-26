https://ria.ru/20230126/vzryvy-1847497263.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 26.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Взрывы слышны в Николаевской области Украины, сообщает издание "Клименко тайм". РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:33
2023-01-26T09:33
2023-01-26T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Николаевской области Украины, сообщает издание "Клименко тайм". "Взрывы в Николаевской области", — говорится в сообщении в его телеграм-канале. Ранее в четверг по всей стране объявлена воздушная тревога.Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
09:33 26.01.2023 (обновлено: 09:45 26.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Издание "Клименко тайм" сообщило о взрывах в Николаевской области
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости.
Взрывы слышны в Николаевской области Украины, сообщает издание "Клименко тайм
".
"Взрывы в Николаевской области", — говорится в сообщении в его телеграм-канале.
Ранее в четверг по всей стране объявлена воздушная тревога.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.