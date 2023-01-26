Россияне смогут решать консульские вопросы вне посольства в Таллине
Эстония разрешит россиянам решать консульские вопросы за пределами посольства в Таллине
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство России в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство России в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Эстония разрешит гражданам РФ получать консульскую помощь за пределами российского посольства в Таллине, поскольку ранее было закрыто генконсульство РФ в Нарве и сокращен состав дипмиссии в Таллине, сообщила в четверг пресс-служба эстонского МИД.
Как сообщил ранее портал государственного телерадиовещания ERR, власти Нарвы готовы предоставить помещение в городской библиотеке для организации консульских приемов посольством РФ. В такой услуге нуждается большое число граждан России, проживающих как в Нарве, так и в других городах уезда Ида-Вирумаа на границе с Россией. Таким образом мэрия хочет помочь людям, которые в силу возраста или слабого здоровья, не могут посетить посольство России в Таллине для оформления документов.
"Эстония закрыла Генеральное консульство России в Нарве в связи с событиями на Украине. Страны имеют право выполнять консульские задачи в Эстонии за пределами Таллина, организуя разовые консульские миссии. Под разовой консульской миссией в Эстонии понимается такая консульская деятельность, которая осуществляется за пределами посольства не чаще одного раза в месяц, два дня подряд", - цитирует пресс-служба главу МИД Урмаса Рейнсалу.
Министр также отметил, что МИД передаст пояснительную записку в посольство России в Таллине и проконтролирует ее выполнение.
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Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть РФ 7 февраля.
В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии.