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Россияне смогут решать консульские вопросы вне посольства в Таллине - РИА Новости, 26.01.2023
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Россияне смогут решать консульские вопросы вне посольства в Таллине
Россияне смогут решать консульские вопросы вне посольства в Таллине - РИА Новости, 26.01.2023
Россияне смогут решать консульские вопросы вне посольства в Таллине
Эстония разрешит гражданам РФ получать консульскую помощь за пределами российского посольства в Таллине, поскольку ранее было закрыто генконсульство РФ в Нарве... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:57
2023-01-26T19:57
в мире
россия
эстония
таллин
урмас рейнсалу
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Эстония разрешит гражданам РФ получать консульскую помощь за пределами российского посольства в Таллине, поскольку ранее было закрыто генконсульство РФ в Нарве и сокращен состав дипмиссии в Таллине, сообщила в четверг пресс-служба эстонского МИД. Как сообщил ранее портал государственного телерадиовещания ERR, власти Нарвы готовы предоставить помещение в городской библиотеке для организации консульских приемов посольством РФ. В такой услуге нуждается большое число граждан России, проживающих как в Нарве, так и в других городах уезда Ида-Вирумаа на границе с Россией. Таким образом мэрия хочет помочь людям, которые в силу возраста или слабого здоровья, не могут посетить посольство России в Таллине для оформления документов. "Эстония закрыла Генеральное консульство России в Нарве в связи с событиями на Украине. Страны имеют право выполнять консульские задачи в Эстонии за пределами Таллина, организуя разовые консульские миссии. Под разовой консульской миссией в Эстонии понимается такая консульская деятельность, которая осуществляется за пределами посольства не чаще одного раза в месяц, два дня подряд", - цитирует пресс-служба главу МИД Урмаса Рейнсалу. Министр также отметил, что МИД передаст пояснительную записку в посольство России в Таллине и проконтролирует ее выполнение. Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть РФ 7 февраля. В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1846993160.html
https://ria.ru/20230124/estoniya-1846990113.html
https://ria.ru/20230125/estoniya-1847410139.html
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в мире, россия, эстония, таллин, урмас рейнсалу
В мире, Россия, Эстония, Таллин, Урмас Рейнсалу
19:57 26.01.2023
 
Россияне смогут решать консульские вопросы вне посольства в Таллине

Эстония разрешит россиянам решать консульские вопросы за пределами посольства в Таллине

© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство России в Таллине
Посольство России в Таллине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство России в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Эстония разрешит гражданам РФ получать консульскую помощь за пределами российского посольства в Таллине, поскольку ранее было закрыто генконсульство РФ в Нарве и сокращен состав дипмиссии в Таллине, сообщила в четверг пресс-служба эстонского МИД.
Как сообщил ранее портал государственного телерадиовещания ERR, власти Нарвы готовы предоставить помещение в городской библиотеке для организации консульских приемов посольством РФ. В такой услуге нуждается большое число граждан России, проживающих как в Нарве, так и в других городах уезда Ида-Вирумаа на границе с Россией. Таким образом мэрия хочет помочь людям, которые в силу возраста или слабого здоровья, не могут посетить посольство России в Таллине для оформления документов.
Здание посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 10:12
Эстония прервала почти все экономические связи с Россией, заявил посол
"Эстония закрыла Генеральное консульство России в Нарве в связи с событиями на Украине. Страны имеют право выполнять консульские задачи в Эстонии за пределами Таллина, организуя разовые консульские миссии. Под разовой консульской миссией в Эстонии понимается такая консульская деятельность, которая осуществляется за пределами посольства не чаще одного раза в месяц, два дня подряд", - цитирует пресс-служба главу МИД Урмаса Рейнсалу.
Министр также отметил, что МИД передаст пояснительную записку в посольство России в Таллине и проконтролирует ее выполнение.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 09:54
Посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным
Ранее МИД России распространил заявление о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В нем отмечается, что Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между странами. В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть РФ 7 февраля.
В свою очередь глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщал, что посол России Владимир Липаев должен будет покинуть Эстонию 7 февраля одновременно с выездом из России посла Эстонии.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 18:26
В МИД России надеются, что Эстония будет соблюдать морскую конвенцию ООН
 
В миреРоссияЭстонияТаллинУрмас Рейнсалу
 
 
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