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Депутат бундестага предложила переговоры вместо отправки вооружений Киеву - РИА Новости, 26.01.2023
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Депутат бундестага предложила переговоры вместо отправки вооружений Киеву
Депутат бундестага предложила переговоры вместо отправки вооружений Киеву - РИА Новости, 26.01.2023
Депутат бундестага предложила переговоры вместо отправки вооружений Киеву
Отправка новых вооружений на Украину не позволит завершить конфликт, для разрешения ситуации Германии или ее партнерам следовало бы организовать переговоры,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:43
2023-01-26T17:52
в мире
германия
украина
сара вагенкнехт
левая (партия)
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Отправка новых вооружений на Украину не позволит завершить конфликт, для разрешения ситуации Германии или ее партнерам следовало бы организовать переговоры, заявила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. "Я считаю это (решение ФРГ отправить Украине танки Leopard 2) очень опасным. И я беспокоюсь", - сказала Вагенкнехт в эфире немецкого канала Phoenix. По ее словам, такие решения способствуют все большей эскалации конфликта. "И я считаю это ужасным, что мы думаем об этом, только лишь оперируя военной логикой", - добавила представитель "Левых". Она указала на то, что американские военные еще на американской военной базе Рамштайн в Германии заявили о нулевой вероятности того, что "российская сторона захватит всю Украину". По ее словам, также экстремально мала и вероятность того, что Украина сможет победить на поле боя. "И в этой связи необходимы переговоры", - подчеркнула политик, добавив, что только лишь переговоры позволят завершить этот конфликт. "Но вместо этого мы поставляем все больше оружия, все больше вооружений для атак, теперь эти боевые танки, а украинцы тем временем требуют уже самолеты, корабли и все остальное", - отметила Вагенкнехт, отметив, что Германия позволяет втягивать себя в этот конфликт все сильнее. На вопрос, видит ли депутат у российской стороны условия для проведения переговоров, она ответила, что "необходимо сделать такое предложение". "А затем нужно повлиять на обе стороны, чтобы они приняли это предложение. Но до сегодняшнего дня ни со стороны Запада, ни со стороны США, ни от европейских правительств не было усилий по инициированию таких мирных переговоров", - подчеркнула депутат. Она напомнила, что в феврале такие переговоры между украинской и российской сторонами проходили. "И они продвинулись достаточно глубоко. Практически удалось договориться о нейтралитете Украины в обмен на отступление российской стороны. Но затем украинцы эти переговоры прекратили. И теперь продолжается гибель людей. Фактически мы наблюдаем на поле боя патовую ситуацию", - заключила политик.
https://ria.ru/20230126/vengry-1847672191.html
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в мире, германия, украина, сара вагенкнехт, левая (партия)
В мире, Германия, Украина, Сара Вагенкнехт, Левая (партия)
17:43 26.01.2023 (обновлено: 17:52 26.01.2023)
 
Депутат бундестага предложила переговоры вместо отправки вооружений Киеву

Депутат бундестага Вагенкнехт: отправка вооружений Киеву способствует эскалации конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Отправка новых вооружений на Украину не позволит завершить конфликт, для разрешения ситуации Германии или ее партнерам следовало бы организовать переговоры, заявила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
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"Я считаю это (решение ФРГ отправить Украине танки Leopard 2) очень опасным. И я беспокоюсь", - сказала Вагенкнехт в эфире немецкого канала Phoenix. По ее словам, такие решения способствуют все большей эскалации конфликта.
"И я считаю это ужасным, что мы думаем об этом, только лишь оперируя военной логикой", - добавила представитель "Левых". Она указала на то, что американские военные еще на американской военной базе Рамштайн в Германии заявили о нулевой вероятности того, что "российская сторона захватит всю Украину". По ее словам, также экстремально мала и вероятность того, что Украина сможет победить на поле боя.
"И в этой связи необходимы переговоры", - подчеркнула политик, добавив, что только лишь переговоры позволят завершить этот конфликт. "Но вместо этого мы поставляем все больше оружия, все больше вооружений для атак, теперь эти боевые танки, а украинцы тем временем требуют уже самолеты, корабли и все остальное", - отметила Вагенкнехт, отметив, что Германия позволяет втягивать себя в этот конфликт все сильнее.
На вопрос, видит ли депутат у российской стороны условия для проведения переговоров, она ответила, что "необходимо сделать такое предложение". "А затем нужно повлиять на обе стороны, чтобы они приняли это предложение. Но до сегодняшнего дня ни со стороны Запада, ни со стороны США, ни от европейских правительств не было усилий по инициированию таких мирных переговоров", - подчеркнула депутат.
Она напомнила, что в феврале такие переговоры между украинской и российской сторонами проходили. "И они продвинулись достаточно глубоко. Практически удалось договориться о нейтралитете Украины в обмен на отступление российской стороны. Но затем украинцы эти переговоры прекратили. И теперь продолжается гибель людей. Фактически мы наблюдаем на поле боя патовую ситуацию", - заключила политик.
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