https://ria.ru/20230126/vodosnabzhenie-1847902219.html

Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково

Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково - РИА Новости, 27.01.2023

Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково

Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-26T13:04

2023-01-26T13:04

2023-01-27T15:04

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обеспечим надежным водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО. Продолжаются работы по развитию системы водоснабжения ТиНАО. Специалисты АО "Мосводоканал" завершили строительство трубопровода протяженностью более 4 километров. Он связывает водозаборные узлы "Мешково-1", "Мешково-2", "Мешково-3" и распределительную сеть поселения Московский", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что скоро вода в краны жителей Мешково будет поступать с самой современной в регионе стации водоподготовки – Западной. Это гарантирует надежное снабжение чистой питьевой водой более 600 жителей населенного пункта. Уточняется, что на Западной станции водоподготовки воду озонируют с сорбцией на активированном угле, а затем она проходит мембранное фильтрование. С 2012 года в ТиНАО реализуется масштабная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения. За это время реконструированы 24 водозаборных узла, еще 7 узлов переведены с подземных источников на воду централизованного водоснабжения Москвы.

https://ria.ru/20221118/rekonstruktsiya-1832440395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, тинао, городское хозяйство москвы