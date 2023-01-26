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Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково - РИА Новости, 27.01.2023
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Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково
Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково - РИА Новости, 27.01.2023
Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково
Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-26T13:04
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москва
тинао
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обеспечим надежным водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО. Продолжаются работы по развитию системы водоснабжения ТиНАО. Специалисты АО "Мосводоканал" завершили строительство трубопровода протяженностью более 4 километров. Он связывает водозаборные узлы "Мешково-1", "Мешково-2", "Мешково-3" и распределительную сеть поселения Московский", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что скоро вода в краны жителей Мешково будет поступать с самой современной в регионе стации водоподготовки – Западной. Это гарантирует надежное снабжение чистой питьевой водой более 600 жителей населенного пункта. Уточняется, что на Западной станции водоподготовки воду озонируют с сорбцией на активированном угле, а затем она проходит мембранное фильтрование. С 2012 года в ТиНАО реализуется масштабная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения. За это время реконструированы 24 водозаборных узла, еще 7 узлов переведены с подземных источников на воду централизованного водоснабжения Москвы.
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москва, тинао, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы
13:04 26.01.2023 (обновлено: 15:04 27.01.2023)
 

Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыСпециалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО
Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты обеспечат водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обеспечим надежным водоснабжением более 600 жителей деревни Мешково в ТиНАО. Продолжаются работы по развитию системы водоснабжения ТиНАО. Специалисты АО "Мосводоканал" завершили строительство трубопровода протяженностью более 4 километров. Он связывает водозаборные узлы "Мешково-1", "Мешково-2", "Мешково-3" и распределительную сеть поселения Московский", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что скоро вода в краны жителей Мешково будет поступать с самой современной в регионе стации водоподготовки – Западной. Это гарантирует надежное снабжение чистой питьевой водой более 600 жителей населенного пункта.
Уточняется, что на Западной станции водоподготовки воду озонируют с сорбцией на активированном угле, а затем она проходит мембранное фильтрование.
С 2012 года в ТиНАО реализуется масштабная программа модернизации систем водоснабжения и водоотведения. За это время реконструированы 24 водозаборных узла, еще 7 узлов переведены с подземных источников на воду централизованного водоснабжения Москвы.
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