https://ria.ru/20230126/vengriya-1847687174.html
В Будапеште заявили, что не намерены поставлять оружие Украине
В Будапеште заявили, что не намерены поставлять оружие Украине - РИА Новости, 26.01.2023
В Будапеште заявили, что не намерены поставлять оружие Украине
Венгрия не поставляет Киеву оружие и не намерена делать это впредь, поскольку хочет оставаться в стороне от конфликта и не участвовать в нем ни на чьей стороне, РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:20
2023-01-26T18:20
2023-01-26T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
нато
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Венгрия не поставляет Киеву оружие и не намерена делать это впредь, поскольку хочет оставаться в стороне от конфликта и не участвовать в нем ни на чьей стороне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя информацию о поставках Германией и США танков Украине. "Венгерский народ на прошлогодних парламентских выборах вынес ясное решение - самое важное, чтобы мы оставались в стороне от этой войны. Мы не вступаем в войну ни на чьей стороне и не хотим вступать, хотим остаться в стороне, для нас самое важное - безопасность Венгрии и венгров", - сказал Сийярто венгерским журналистам. "Это основная мотивация для каждого конкретного нашего решения - что мы призываем к мирным переговорам, что мы призываем к прекращению огня, что мы не поставляем оружие. Это не наша война, и мы не хотим в нее втягиваться", - сказал он, комментируя информацию о поставках немецких и американских танков Киеву. Глава венгерского МИД подчеркнул, что для прекращения конфликта и устранения его негативных экономических последствий для Европы необходим диалог. "Здесь огромная ответственность на больших и сильных мировых игроках. Время сменить военную риторику на мирную и вместо обсуждения мер, ведущих к риску расширения, удлинения войны, большим игрокам надо говорить друг с другом, нельзя обрубать каналы связи, потому что тогда мы... потеряем надежду на мир", - сказал Сийярто. Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. В среду президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230124/vengriya-1847099328.html
https://ria.ru/20230119/zverstva-1846106370.html
https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Будапеште заявили, что не намерены поставлять оружие Украине
Сийярто: Венгрия не поставляет Украине оружие, поскольку не хочет участвовать в конфликте
БУДАПЕШТ, 26 янв - РИА Новости. Венгрия не поставляет Киеву оружие и не намерена делать это впредь, поскольку хочет оставаться в стороне от конфликта и не участвовать в нем ни на чьей стороне, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя информацию о поставках Германией и США танков Украине.
"Венгерский народ на прошлогодних парламентских выборах вынес ясное решение - самое важное, чтобы мы оставались в стороне от этой войны. Мы не вступаем в войну ни на чьей стороне и не хотим вступать, хотим остаться в стороне, для нас самое важное - безопасность Венгрии и венгров", - сказал Сийярто венгерским журналистам.
"Это основная мотивация для каждого конкретного нашего решения - что мы призываем к мирным переговорам, что мы призываем к прекращению огня, что мы не поставляем оружие. Это не наша война, и мы не хотим в нее втягиваться", - сказал он, комментируя информацию о поставках немецких и американских танков Киеву.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что для прекращения конфликта и устранения его негативных экономических последствий для Европы
необходим диалог. "Здесь огромная ответственность на больших и сильных мировых игроках. Время сменить военную риторику на мирную и вместо обсуждения мер, ведущих к риску расширения, удлинения войны, большим игрокам надо говорить друг с другом, нельзя обрубать каналы связи, потому что тогда мы... потеряем надежду на мир", - сказал Сийярто.
Правительство ФРГ в среду заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши
заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков
Т-72. В среду президент США Джо Байден
также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 A
brams американского производства.
В начале марта парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.