https://ria.ru/20230126/tyumen-1847484840.html

Моор ознакомился с результатами модернизации птицефабрики "Пышминская"

Моор ознакомился с результатами модернизации птицефабрики "Пышминская" - РИА Новости, 26.01.2023

Моор ознакомился с результатами модернизации птицефабрики "Пышминская"

Птицефабрика "Пышминская" в Тюменском районе благодаря модернизации производства к 2025 году увеличит производство куриных яиц до 450 миллионов штук в год,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T07:50

2023-01-26T07:50

2023-01-26T12:29

александр моор

тюменская область

тюменский район

свердловская область

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 26 янв – РИА Новости. Птицефабрика "Пышминская" в Тюменском районе благодаря модернизации производства к 2025 году увеличит производство куриных яиц до 450 миллионов штук в год, губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомился с результатами реализации второго этапа этого инвестпроекта. Решение о модернизации птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства. На первом этапе общий объем инвестиций в строительство производственных помещений и приобретение современного оборудования превысил 1 миллиард рублей. С 2022 года птицефабрика приступила к реализации второго этапа инвестпроекта. "Мы за последние годы в связи с выбытием ряда птичников из-за ветхости и устаревших технологий примерно на 40% сократили объемы производства. Второй этап инвестпроекта призван не только восстановить эти объемы, но и увеличить производство до 450 миллионов штук яйца в год, что сделает фабрику наиболее эффективной", — рассказал председатель совета директоров ЗАО "Птицефабрика Пышминская" Василий Шевчик. В рамках модернизации производства возведено пять автоматизированных птичников, два из них построены в 2022 году, к концу этого года планируется запустить еще один и три — до 2025 года, увеличение валового производства яйца по отношению к 2022 году в итоге составит 60%. Губернатор поддержал стремление инвестора к дальнейшей модернизации предприятия. "В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять себестоимостью яйца, повышая конкурентоспособность продукции на рынке. С учетом высокой производительности труда заработная плата специалистов будет расти. Это станет хорошим примером для других предприятий, а самое главное – и для других тюменских инвесторов", – подчеркнул Моор. Яйцо птицефабрики на 70% реализуется в Тюменской области, в ХМАО-Югре и ЯНАО, около 20% поставляется в Свердловскую область и 10% – в Курганскую и Челябинскую область. Модернизация производства и увеличение мощностей позволит обеспечить растущий спрос на продукцию внутри региона, а также рассмотреть возможность поставок в Поволжье и Восточную Сибирь, отмечают в компании.

https://ria.ru/20221219/sady-1839703449.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/iskopaemye-1835973639.html

тюменская область

тюменский район

свердловская область

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александр моор, тюменская область, тюменский район, свердловская область