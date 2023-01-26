https://ria.ru/20230126/trevoga-1847490778.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.01.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:57
2023-01-26T08:57
2023-01-26T08:57
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киев
киевская область
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в 08.46 (мск). Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Она продолжается и на данный момент. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу