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В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
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В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19
В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023
В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19
Власти Таиланда планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов, пишет Bangkok Post. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:23
2023-01-26T13:23
туризм
новости - туризм
таиланд
коронавирус covid-19
путешествия
вакцинация
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Власти Таиланда планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов, пишет Bangkok Post.С инициативой открыть такие учреждения выступило местное министерство здравоохранения."Иностранцы, находящиеся в стране в течение длительного времени, смогут продолжить получать прививки от COVID-19 в соответствии с политикой правительства по вакцинации всех жителей", — пояснили в ведомстве.Центры появятся во всех провинциях Королевства. Уточняется, что иммунизация будет добровольной и платной. Препарат AstraZenikaобойдется в 800 батов (1670 рублей), Pfizer — в 1200 батов (2500 рублей). Также нужно будет доплатить 380 батов (почти 800 рублей) за оказание медуслуги.Однако пока что власти не дали разрешение на вакцинацию частным организациям. "Все находится в стадии планирования", — подчеркнули в минздраве.
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новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, путешествия, вакцинация
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Коронавирус COVID-19, Путешествия, Вакцинация
13:23 26.01.2023
 
В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19

В Таиланде планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов

CC BY-SA 2.0 / Mark Fischer / Phra Nang BeachПляж Прананг в Краби
Пляж Прананг в Краби - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Mark Fischer / Phra Nang Beach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Власти Таиланда планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов, пишет Bangkok Post.
С инициативой открыть такие учреждения выступило местное министерство здравоохранения.
"Иностранцы, находящиеся в стране в течение длительного времени, смогут продолжить получать прививки от COVID-19 в соответствии с политикой правительства по вакцинации всех жителей", — пояснили в ведомстве.
Центры появятся во всех провинциях Королевства. Уточняется, что иммунизация будет добровольной и платной. Препарат AstraZenikaобойдется в 800 батов (1670 рублей), Pfizer — в 1200 батов (2500 рублей). Также нужно будет доплатить 380 батов (почти 800 рублей) за оказание медуслуги.
Однако пока что власти не дали разрешение на вакцинацию частным организациям. "Все находится в стадии планирования", — подчеркнули в минздраве.
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