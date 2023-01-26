https://ria.ru/20230126/tailand-1847563648.html

В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19

В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023

В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19

Власти Таиланда планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов, пишет Bangkok Post. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:23

2023-01-26T13:23

2023-01-26T13:23

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таиланд

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вакцинация

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Власти Таиланда планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов, пишет Bangkok Post.С инициативой открыть такие учреждения выступило местное министерство здравоохранения."Иностранцы, находящиеся в стране в течение длительного времени, смогут продолжить получать прививки от COVID-19 в соответствии с политикой правительства по вакцинации всех жителей", — пояснили в ведомстве.Центры появятся во всех провинциях Королевства. Уточняется, что иммунизация будет добровольной и платной. Препарат AstraZenikaобойдется в 800 батов (1670 рублей), Pfizer — в 1200 батов (2500 рублей). Также нужно будет доплатить 380 батов (почти 800 рублей) за оказание медуслуги.Однако пока что власти не дали разрешение на вакцинацию частным организациям. "Все находится в стадии планирования", — подчеркнули в минздраве.

https://ria.ru/20230123/tailand-1846745893.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, путешествия, вакцинация