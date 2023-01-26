https://ria.ru/20230126/tailand-1847563648.html
В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19
В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2023
В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19
Власти Таиланда планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов, пишет Bangkok Post. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:23
2023-01-26T13:23
2023-01-26T13:23
туризм
новости - туризм
таиланд
коронавирус covid-19
путешествия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816841440_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e0009c940530d1e00720aef35178b5f8.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Власти Таиланда планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов, пишет Bangkok Post.С инициативой открыть такие учреждения выступило местное министерство здравоохранения."Иностранцы, находящиеся в стране в течение длительного времени, смогут продолжить получать прививки от COVID-19 в соответствии с политикой правительства по вакцинации всех жителей", — пояснили в ведомстве.Центры появятся во всех провинциях Королевства. Уточняется, что иммунизация будет добровольной и платной. Препарат AstraZenikaобойдется в 800 батов (1670 рублей), Pfizer — в 1200 батов (2500 рублей). Также нужно будет доплатить 380 батов (почти 800 рублей) за оказание медуслуги.Однако пока что власти не дали разрешение на вакцинацию частным организациям. "Все находится в стадии планирования", — подчеркнули в минздраве.
https://ria.ru/20230123/tailand-1846745893.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816841440_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_84a667cd2df39f432a45983ed5b28948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, коронавирус covid-19, путешествия, вакцинация
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Коронавирус COVID-19, Путешествия, Вакцинация
В Таиланде туристы смогут сделать прививку от COVID-19
В Таиланде планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Власти Таиланда планируют создать центры вакцинации для иностранных туристов, пишет
Bangkok Post.
С инициативой открыть такие учреждения выступило местное министерство здравоохранения.
"Иностранцы, находящиеся в стране в течение длительного времени, смогут продолжить получать прививки от COVID-19 в соответствии с политикой правительства по вакцинации всех жителей", — пояснили в ведомстве.
Центры появятся во всех провинциях Королевства. Уточняется, что иммунизация будет добровольной и платной. Препарат AstraZenikaобойдется в 800 батов (1670 рублей), Pfizer — в 1200 батов (2500 рублей). Также нужно будет доплатить 380 батов (почти 800 рублей) за оказание медуслуги.
Однако пока что власти не дали разрешение на вакцинацию частным организациям. "Все находится в стадии планирования", — подчеркнули в минздраве.