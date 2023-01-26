https://ria.ru/20230126/styuardessa-1847265922.html

Стюардесса рассказала, как бесплатно получить вторую порцию еды в самолете

Стюардесса рассказала, как бесплатно получить вторую порцию еды в самолете - РИА Новости, 26.01.2023

Стюардесса рассказала, как бесплатно получить вторую порцию еды в самолете

Стюардесса рассказала, как бесплатно получить дополнительную порцию питания на борту самолета, пишет The Sun. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T04:52

2023-01-26T04:52

2023-01-26T04:52

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как бесплатно получить дополнительную порцию питания на борту самолета, пишет The Sun."Вся оставшаяся после обслуживания пассажиров еда обычно выбрасывается", — поясняет она.Чтобы получить вторую порцию, стюардесса советует дождаться, когда бортпроводники закончат раздачу. А потом вежливо попросить, но ни в коем случае не требовать."Вы также можете указать какую-то причину, по которой еда должна достаться именно вам — конкуренция за бесплатное питание большая. Например, сказать, что ваш предыдущий рейс был задержан и вы все еще голодны или что вам очень понравились блюда на борту", — поясняет она.

https://ria.ru/20230124/puteshestviya-1846905613.html

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новости - туризм, туризм, туристы, питание, пассажиры, еда