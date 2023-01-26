https://ria.ru/20230126/styuardessa-1847265922.html
Стюардесса рассказала, как бесплатно получить вторую порцию еды в самолете
Стюардесса рассказала, как бесплатно получить вторую порцию еды в самолете - РИА Новости, 26.01.2023
Стюардесса рассказала, как бесплатно получить вторую порцию еды в самолете
Стюардесса рассказала, как бесплатно получить дополнительную порцию питания на борту самолета, пишет The Sun. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T04:52
2023-01-26T04:52
2023-01-26T04:52
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как бесплатно получить дополнительную порцию питания на борту самолета, пишет The Sun."Вся оставшаяся после обслуживания пассажиров еда обычно выбрасывается", — поясняет она.Чтобы получить вторую порцию, стюардесса советует дождаться, когда бортпроводники закончат раздачу. А потом вежливо попросить, но ни в коем случае не требовать."Вы также можете указать какую-то причину, по которой еда должна достаться именно вам — конкуренция за бесплатное питание большая. Например, сказать, что ваш предыдущий рейс был задержан и вы все еще голодны или что вам очень понравились блюда на борту", — поясняет она.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Питание, Пассажиры, Еда
Стюардесса рассказала, как бесплатно получить вторую порцию еды в самолете
Стюардесса раскрыла секрет, как получить дополнительную порцию еды в самолете бесплатно