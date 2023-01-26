https://ria.ru/20230126/sotszaschita-1847676170.html

Андрей Никитин: мы уже помогаем новым регионам наладить систему соцзащиты

Андрей Никитин: мы уже помогаем новым регионам наладить систему соцзащиты - РИА Новости, 26.01.2023

Андрей Никитин: мы уже помогаем новым регионам наладить систему соцзащиты

Комиссия Госсовета по соцполитике уже начала совместно с Минтрудом методически поддерживать новые регионы РФ в построении системы социальной защиты населения,... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:50

2023-01-26T17:50

2023-01-26T17:50

новгородская область

россия

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Комиссия Госсовета по соцполитике уже начала совместно с Минтрудом методически поддерживать новые регионы РФ в построении системы социальной защиты населения, сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.Он отметил, что в Новгородской области определены базовые площадки для стажировки специалистов из новых регионов: это новый Кадровый центр, Реабилитационный центр в Юрьево, Семейный МФЦ, Областной центр социальных выплат.Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ.Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства", - добавил премьер.Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.

https://ria.ru/20221228/podderzhka-1841995546.html

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новгородская область, россия, андрей никитин (политик)