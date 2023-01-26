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Андрей Никитин: мы уже помогаем новым регионам наладить систему соцзащиты - РИА Новости, 26.01.2023
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Андрей Никитин: мы уже помогаем новым регионам наладить систему соцзащиты
Андрей Никитин: мы уже помогаем новым регионам наладить систему соцзащиты - РИА Новости, 26.01.2023
Андрей Никитин: мы уже помогаем новым регионам наладить систему соцзащиты
Комиссия Госсовета по соцполитике уже начала совместно с Минтрудом методически поддерживать новые регионы РФ в построении системы социальной защиты населения,... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:50
2023-01-26T17:50
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Комиссия Госсовета по соцполитике уже начала совместно с Минтрудом методически поддерживать новые регионы РФ в построении системы социальной защиты населения, сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.Он отметил, что в Новгородской области определены базовые площадки для стажировки специалистов из новых регионов: это новый Кадровый центр, Реабилитационный центр в Юрьево, Семейный МФЦ, Областной центр социальных выплат.Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ.Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства", - добавил премьер.Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.
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новгородская область, россия, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик)
17:50 26.01.2023
 

Андрей Никитин: мы уже помогаем новым регионам наладить систему соцзащиты

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Комиссия Госсовета по соцполитике уже начала совместно с Минтрудом методически поддерживать новые регионы РФ в построении системы социальной защиты населения, сообщил в своем телеграм-канале председатель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
"И это одна из задач комиссии на будущий год. Многие практики, внедренные на федеральном уровне, начинались с предложений комиссии – это и система пособий для женщин с детьми, и 100% оплата больничного, увеличение размера выплат по соцконтракту и расширение возможностей его использования. Новгородская область была пилотным регионом по соцконтрактам, сейчас мы тестируем систему СДУ в более широком смысле. Готовы показать практику срочной социальной помощи для людей с ограниченными возможностями", - написал Никитин.
Он отметил, что в Новгородской области определены базовые площадки для стажировки специалистов из новых регионов: это новый Кадровый центр, Реабилитационный центр в Юрьево, Семейный МФЦ, Областной центр социальных выплат.
"Направили свои предложения коллегам из новых субъектов и в Минтруд России, готовы оказать помощь как в разработке необходимых региональных нормативных актов, так и на практике показать их реализацию и дальше поддерживать и сопровождать", - заключил Никитин.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит свыше 1 миллиарда рублей в этом году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов РФ.

Мишустин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы выплаты предоставлялись тем, кто в этом нуждается. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства", - добавил премьер.

Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.
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