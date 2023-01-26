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США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева - РИА Новости, 26.01.2023
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США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева
США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева
Российский предприниматель Сергей Адоньев, его дети, компания, яхты и самолет попали под санкции США, сообщил в четверг американский минфин. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:20
2023-01-26T19:54
сша
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Российский предприниматель Сергей Адоньев, его дети, компания, яхты и самолет попали под санкции США, сообщил в четверг американский минфин.Помимо самого бизнесмена под санкции попали его сыновья Филипп и Лука, проживающие, согласно минфину США, в Великобритании. В санкционный список также попала связанная с бизнесменом компания "Калейдоскоп", а также идущая под Мальтийским флагом яхта Addiction и зарегистрированная на Каймановых островах яхта Anatta, а также принадлежащий бизнесмену бизнес-джет Bombardier Global 6000.
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сша, санкции в отношении россии, в мире
США, Санкции в отношении России, В мире
18:20 26.01.2023 (обновлено: 19:54 26.01.2023)
 
США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева

Минфин США ввел санкции против российского предпринимателя Адоньева и его детей

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в медиабанкСергей Адоньев
Сергей Адоньев - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Сергей Адоньев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Российский предприниматель Сергей Адоньев, его дети, компания, яхты и самолет попали под санкции США, сообщил в четверг американский минфин.
Помимо самого бизнесмена под санкции попали его сыновья Филипп и Лука, проживающие, согласно минфину США, в Великобритании. В санкционный список также попала связанная с бизнесменом компания "Калейдоскоп", а также идущая под Мальтийским флагом яхта Addiction и зарегистрированная на Каймановых островах яхта Anatta, а также принадлежащий бизнесмену бизнес-джет Bombardier Global 6000.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Вчера, 18:59
США ввели санкции против четырех структур, связанных с холдингом "Интеррос"
 
СШАСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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