https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847687348.html

США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева

США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева - РИА Новости, 26.01.2023

США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева

Российский предприниматель Сергей Адоньев, его дети, компания, яхты и самолет попали под санкции США, сообщил в четверг американский минфин. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:20

2023-01-26T18:20

2023-01-26T19:54

сша

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Российский предприниматель Сергей Адоньев, его дети, компания, яхты и самолет попали под санкции США, сообщил в четверг американский минфин.Помимо самого бизнесмена под санкции попали его сыновья Филипп и Лука, проживающие, согласно минфину США, в Великобритании. В санкционный список также попала связанная с бизнесменом компания "Калейдоскоп", а также идущая под Мальтийским флагом яхта Addiction и зарегистрированная на Каймановых островах яхта Anatta, а также принадлежащий бизнесмену бизнес-джет Bombardier Global 6000.

https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847699650.html

сша

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2023

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сша, санкции в отношении россии, в мире