https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847687348.html
США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева
США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева - РИА Новости, 26.01.2023
США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева
Российский предприниматель Сергей Адоньев, его дети, компания, яхты и самолет попали под санкции США, сообщил в четверг американский минфин. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:20
2023-01-26T18:20
2023-01-26T19:54
сша
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847708285_484:158:2047:1037_1920x0_80_0_0_aa00ccf38eca9e6879e5f87aaaa3d19c.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Российский предприниматель Сергей Адоньев, его дети, компания, яхты и самолет попали под санкции США, сообщил в четверг американский минфин.Помимо самого бизнесмена под санкции попали его сыновья Филипп и Лука, проживающие, согласно минфину США, в Великобритании. В санкционный список также попала связанная с бизнесменом компания "Калейдоскоп", а также идущая под Мальтийским флагом яхта Addiction и зарегистрированная на Каймановых островах яхта Anatta, а также принадлежащий бизнесмену бизнес-джет Bombardier Global 6000.
https://ria.ru/20230126/sanktsii-1847699650.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847708285_482:115:2047:1289_1920x0_80_0_0_c813f59ca04ace9e92e9674a3379e8ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкции в отношении россии, в мире
США, Санкции в отношении России, В мире
18:20 26.01.2023 (обновлено: 19:54 26.01.2023)
США ввели санкции против российского предпринимателя Адоньева
Минфин США ввел санкции против российского предпринимателя Адоньева и его детей