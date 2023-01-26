https://ria.ru/20230126/samorealizatsiya-1847687894.html

Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации

Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации - РИА Новости, 26.01.2023

Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации

Будущее малых городов России зависит от создания условий для самореализации проживающих там людей и устойчивого развития территорий, считает губернатор... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T18:23

2023-01-26T18:23

2023-01-26T18:23

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

россия

общество

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Будущее малых городов России зависит от создания условий для самореализации проживающих там людей и устойчивого развития территорий, считает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему "Дискуссии о будущем. Малые города России". Поводом для него стала статья Воскресенского "Малые города России: размышляя о будущем", опубликованная в середине января в "Российской газете"."Все время речь идет об удержании населения, о спасении малых городов. Мы должны принципиально говорить о другом: о создании условий для самореализации человека, об устойчивом развитии территорий. В основном, успех малых городов сегодня связывают с туризмом, культурой, но я напомню, что в российской глубинке зарождались самые разные и многочисленные истории успеха. Конечно, есть города, такие как Палех, – территории творчества, но это отдельная тема. Важно перевернуть это обсуждение: не спасение и подачки, не противопоставление агломерации, а создание необходимых условий для полноценной жизни и самореализации в малых городах", - подчеркнул Воскресенский в ходе круглого стола.По его словам, целью статьи было привлечь внимание к теме, выявить неравнодушных людей.Он пригласил всех заинтересованных включиться в работу по поиску необходимых решений.При этом он обратил внимание на необходимость учитывать различные типы малых городов."Их типология зависит и от расстояния от областного центра, и от географического положения. Малые города Центральной России сильно отличаются от городов Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Кроме того, есть города старейшие – с многовековой историей и культурой, а есть города, возникшие в советский период. У них была своя логика формирования – вокруг предприятий. То есть набор мер поддержки малых городов должен быть разный", - пояснил Воскресенский.

https://ria.ru/20221206/mediki-1836646351.html

https://ria.ru/20221206/proekt-1836587498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, станислав воскресенский, россия, общество