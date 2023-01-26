Рейтинг@Mail.ru
Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации - РИА Новости, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20230126/samorealizatsiya-1847687894.html
Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации
Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации - РИА Новости, 26.01.2023
Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации
Будущее малых городов России зависит от создания условий для самореализации проживающих там людей и устойчивого развития территорий, считает губернатор... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T18:23
2023-01-26T18:23
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:120:3054:1838_1920x0_80_0_0_c809b4b074ba70d68def290c1b93fc33.jpg
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Будущее малых городов России зависит от создания условий для самореализации проживающих там людей и устойчивого развития территорий, считает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему "Дискуссии о будущем. Малые города России". Поводом для него стала статья Воскресенского "Малые города России: размышляя о будущем", опубликованная в середине января в "Российской газете"."Все время речь идет об удержании населения, о спасении малых городов. Мы должны принципиально говорить о другом: о создании условий для самореализации человека, об устойчивом развитии территорий. В основном, успех малых городов сегодня связывают с туризмом, культурой, но я напомню, что в российской глубинке зарождались самые разные и многочисленные истории успеха. Конечно, есть города, такие как Палех, – территории творчества, но это отдельная тема. Важно перевернуть это обсуждение: не спасение и подачки, не противопоставление агломерации, а создание необходимых условий для полноценной жизни и самореализации в малых городах", - подчеркнул Воскресенский в ходе круглого стола.По его словам, целью статьи было привлечь внимание к теме, выявить неравнодушных людей.Он пригласил всех заинтересованных включиться в работу по поиску необходимых решений.При этом он обратил внимание на необходимость учитывать различные типы малых городов."Их типология зависит и от расстояния от областного центра, и от географического положения. Малые города Центральной России сильно отличаются от городов Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Кроме того, есть города старейшие – с многовековой историей и культурой, а есть города, возникшие в советский период. У них была своя логика формирования – вокруг предприятий. То есть набор мер поддержки малых городов должен быть разный", - пояснил Воскресенский.
https://ria.ru/20221206/mediki-1836646351.html
https://ria.ru/20221206/proekt-1836587498.html
https://ria.ru/20221214/finansirovanie-1838563797.html
ивановская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bf2039e95e1da16b0e12a2b094c0b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, станислав воскресенский, россия, общество
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Россия, Общество
18:23 26.01.2023
 

Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Будущее малых городов России зависит от создания условий для самореализации проживающих там людей и устойчивого развития территорий, считает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему "Дискуссии о будущем. Малые города России". Поводом для него стала статья Воскресенского "Малые города России: размышляя о будущем", опубликованная в середине января в "Российской газете".
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 13:35Ивановская область
В Ивановской области осталось на работу рекордное число выпускников-медиков
"Все время речь идет об удержании населения, о спасении малых городов. Мы должны принципиально говорить о другом: о создании условий для самореализации человека, об устойчивом развитии территорий. В основном, успех малых городов сегодня связывают с туризмом, культурой, но я напомню, что в российской глубинке зарождались самые разные и многочисленные истории успеха. Конечно, есть города, такие как Палех, – территории творчества, но это отдельная тема. Важно перевернуть это обсуждение: не спасение и подачки, не противопоставление агломерации, а создание необходимых условий для полноценной жизни и самореализации в малых городах", - подчеркнул Воскресенский в ходе круглого стола.
По его словам, целью статьи было привлечь внимание к теме, выявить неравнодушных людей.
"Когда я пять лет назад приехал в Ивановскую область (большую часть жизни я прожил в мегаполисе), я по-настоящему влюбился в малые города. Но я вижу, что жить там гораздо труднее. Это подтверждается всеми соцопросами. В октябре я обсуждал эту тему с президентом – мы договорились, что нужно сделать некий доклад с набором возможным мер поддержки – осмысленный и просчитанный, на уровне вариантов решения проблем", - сказал Воскресенский.
К проекту Профессионалитет подключились 10 ивановских колледжей
6 декабря 2022, 11:07Ивановская область
К проекту "Профессионалитет" подключились 10 ивановских колледжей
Он пригласил всех заинтересованных включиться в работу по поиску необходимых решений.
"Мы создали в Шуе центр исследования малых городов, где будем искать необходимые решения, изучать опыт развития малых городов, в том числе международный, поскольку проблема актуальна почти для всех стран. Я действительно считаю, что малые города – это фабрики нашей национальной идентичности, хранители русской культуры и традиций", - рассказал Воскресенский.
При этом он обратил внимание на необходимость учитывать различные типы малых городов.
"Их типология зависит и от расстояния от областного центра, и от географического положения. Малые города Центральной России сильно отличаются от городов Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Кроме того, есть города старейшие – с многовековой историей и культурой, а есть города, возникшие в советский период. У них была своя логика формирования – вокруг предприятий. То есть набор мер поддержки малых городов должен быть разный", - пояснил Воскресенский.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 12:53Ивановская область
Ивановские власти вдвое увеличат финансирование "Местных инициатив"
 
Ивановская областьИвановская областьСтанислав ВоскресенскийРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала