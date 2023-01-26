Воскресенский: жителям малых городов нужны условия для самореализации
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Будущее малых городов России зависит от создания условий для самореализации проживающих там людей и устойчивого развития территорий, считает губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в четверг состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему "Дискуссии о будущем. Малые города России". Поводом для него стала статья Воскресенского "Малые города России: размышляя о будущем", опубликованная в середине января в "Российской газете".
"Все время речь идет об удержании населения, о спасении малых городов. Мы должны принципиально говорить о другом: о создании условий для самореализации человека, об устойчивом развитии территорий. В основном, успех малых городов сегодня связывают с туризмом, культурой, но я напомню, что в российской глубинке зарождались самые разные и многочисленные истории успеха. Конечно, есть города, такие как Палех, – территории творчества, но это отдельная тема. Важно перевернуть это обсуждение: не спасение и подачки, не противопоставление агломерации, а создание необходимых условий для полноценной жизни и самореализации в малых городах", - подчеркнул Воскресенский в ходе круглого стола.
По его словам, целью статьи было привлечь внимание к теме, выявить неравнодушных людей.
"Когда я пять лет назад приехал в Ивановскую область (большую часть жизни я прожил в мегаполисе), я по-настоящему влюбился в малые города. Но я вижу, что жить там гораздо труднее. Это подтверждается всеми соцопросами. В октябре я обсуждал эту тему с президентом – мы договорились, что нужно сделать некий доклад с набором возможным мер поддержки – осмысленный и просчитанный, на уровне вариантов решения проблем", - сказал Воскресенский.
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Он пригласил всех заинтересованных включиться в работу по поиску необходимых решений.
"Мы создали в Шуе центр исследования малых городов, где будем искать необходимые решения, изучать опыт развития малых городов, в том числе международный, поскольку проблема актуальна почти для всех стран. Я действительно считаю, что малые города – это фабрики нашей национальной идентичности, хранители русской культуры и традиций", - рассказал Воскресенский.
При этом он обратил внимание на необходимость учитывать различные типы малых городов.
"Их типология зависит и от расстояния от областного центра, и от географического положения. Малые города Центральной России сильно отличаются от городов Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Кроме того, есть города старейшие – с многовековой историей и культурой, а есть города, возникшие в советский период. У них была своя логика формирования – вокруг предприятий. То есть набор мер поддержки малых городов должен быть разный", - пояснил Воскресенский.
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