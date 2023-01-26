https://ria.ru/20230126/promyshlennost-1847705040.html

Конфискованные товары легкой промышленности предложили не уничтожать

Конфискованные товары легкой промышленности предложили не уничтожать - РИА Новости, 26.01.2023

Конфискованные товары легкой промышленности предложили не уничтожать

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях об использовании конфискованных товаров легкой... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:31

2023-01-26T19:31

2023-01-26T19:31

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госдума рф

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МОСКВА, 26 янв- РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях об использовании конфискованных товаров легкой промышленности в хозяйственном обороте, в том числе в качестве гуманитарной помощи, документ доступен в думской электронной базе. "Проект …подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи", - отмечается в пояснительных материалах. Как добавляет кабмин, сейчас товары легкой промышленности, включенные в перечень товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях, "подлежат исключительно уничтожению".

https://ria.ru/20220609/putin-1794374493.html

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