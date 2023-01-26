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Конфискованные товары легкой промышленности предложили не уничтожать - РИА Новости, 26.01.2023
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Конфискованные товары легкой промышленности предложили не уничтожать
Конфискованные товары легкой промышленности предложили не уничтожать - РИА Новости, 26.01.2023
Конфискованные товары легкой промышленности предложили не уничтожать
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях об использовании конфискованных товаров легкой... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:31
2023-01-26T19:31
россия
госдума рф
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МОСКВА, 26 янв- РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях об использовании конфискованных товаров легкой промышленности в хозяйственном обороте, в том числе в качестве гуманитарной помощи, документ доступен в думской электронной базе. "Проект …подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи", - отмечается в пояснительных материалах. Как добавляет кабмин, сейчас товары легкой промышленности, включенные в перечень товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях, "подлежат исключительно уничтожению".
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россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
19:31 26.01.2023
 
Конфискованные товары легкой промышленности предложили не уничтожать

Правительство предложило не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв- РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях об использовании конфискованных товаров легкой промышленности в хозяйственном обороте, в том числе в качестве гуманитарной помощи, документ доступен в думской электронной базе.
"Проект …подготовлен в целях установления возможности с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечения в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи", - отмечается в пояснительных материалах.
Как добавляет кабмин, сейчас товары легкой промышленности, включенные в перечень товаров легкой промышленности, изъятых из незаконного оборота или конфискованных при производстве по уголовным делам или делам об административных правонарушениях, "подлежат исключительно уничтожению".
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Путин оценил идею о создании госкорпорации в легкой промышленности
 
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