https://ria.ru/20230126/podrostki-1847548562.html
Пермская полиция проверит видео с нападением подростков на мальчиков у ТЦ
Пермская полиция проверит видео с нападением подростков на мальчиков у ТЦ - РИА Новости, 26.01.2023
Пермская полиция проверит видео с нападением подростков на мальчиков у ТЦ
Полиция проводит проверку после появления информации о нападении подростков на троих мальчиков у торгового центра в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:16
2023-01-26T12:16
2023-01-26T12:16
происшествия
пермь
леруа мерлен
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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления информации о нападении подростков на троих мальчиков у торгового центра в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. Ранее в соцсетях была размещена информация, о потасовке с участием детей рядом с торговым центром "Леруа Мерлен" в Перми. Также одним из пользователей опубликовано видео, на котором видно, как подростки нападают на одного или нескольких мальчиков школьного возраста. У одного из пострадавших лицо измазано чем-то красным, похожим на кровь. Уточнялось, что конфликт произошёл из-за Pod-системы (электронная сигарета). "21 января в отдел полиции Индустриального района Перми поступили сообщения из медучреждений о том, что к ним обратились трое несовершеннолетних с различными травмами. Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних – ред.) была организована проверка, в ходе которой установлено, что травмы подросткам нанесли неизвестные возле торгово-развлекательного центра", — рассказали в ГУ МВД края. В ведомстве добавили, что полицейские установили личность одного из участников инцидента. Сейчас устанавливают остальных и обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20221229/prigovor-1842164440.html
https://ria.ru/20230125/ubiystvo-1847405045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, леруа мерлен
Происшествия, Пермь, Леруа Мерлен
Пермская полиция проверит видео с нападением подростков на мальчиков у ТЦ
Полиция проверит видео с нападением подростков на троих мальчиков у ТЦ в Перми
ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления информации о нападении подростков на троих мальчиков у торгового центра в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Ранее в соцсетях была размещена информация, о потасовке с участием детей рядом с торговым центром "Леруа Мерлен
" в Перми. Также одним из пользователей опубликовано видео, на котором видно, как подростки нападают на одного или нескольких мальчиков школьного возраста. У одного из пострадавших лицо измазано чем-то красным, похожим на кровь. Уточнялось, что конфликт произошёл из-за Pod-системы (электронная сигарета).
"21 января в отдел полиции Индустриального района Перми поступили сообщения из медучреждений о том, что к ним обратились трое несовершеннолетних с различными травмами. Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних – ред.) была организована проверка, в ходе которой установлено, что травмы подросткам нанесли неизвестные возле торгово-развлекательного центра", — рассказали в ГУ МВД края.
В ведомстве добавили, что полицейские установили личность одного из участников инцидента. Сейчас устанавливают остальных и обстоятельства происшествия.