https://ria.ru/20230126/podrostki-1847548562.html

Пермская полиция проверит видео с нападением подростков на мальчиков у ТЦ

Пермская полиция проверит видео с нападением подростков на мальчиков у ТЦ - РИА Новости, 26.01.2023

Пермская полиция проверит видео с нападением подростков на мальчиков у ТЦ

Полиция проводит проверку после появления информации о нападении подростков на троих мальчиков у торгового центра в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:16

2023-01-26T12:16

2023-01-26T12:16

происшествия

пермь

леруа мерлен

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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Полиция проводит проверку после появления информации о нападении подростков на троих мальчиков у торгового центра в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. Ранее в соцсетях была размещена информация, о потасовке с участием детей рядом с торговым центром "Леруа Мерлен" в Перми. Также одним из пользователей опубликовано видео, на котором видно, как подростки нападают на одного или нескольких мальчиков школьного возраста. У одного из пострадавших лицо измазано чем-то красным, похожим на кровь. Уточнялось, что конфликт произошёл из-за Pod-системы (электронная сигарета). "21 января в отдел полиции Индустриального района Перми поступили сообщения из медучреждений о том, что к ним обратились трое несовершеннолетних с различными травмами. Сотрудниками ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних – ред.) была организована проверка, в ходе которой установлено, что травмы подросткам нанесли неизвестные возле торгово-развлекательного центра", — рассказали в ГУ МВД края. В ведомстве добавили, что полицейские установили личность одного из участников инцидента. Сейчас устанавливают остальных и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842164440.html

https://ria.ru/20230125/ubiystvo-1847405045.html

пермь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь, леруа мерлен