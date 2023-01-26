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СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР - РИА Новости, 26.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/opoznanie-1847567510.html
СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР
СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР - РИА Новости, 26.01.2023
СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР
Следственный комитет России и бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР начали систематизировать массив биологических материалов для создания базы данных ДНК и... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:08
2023-01-26T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следственный комитет России и бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР начали систематизировать массив биологических материалов для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В целях реализации задачи по созданию базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел мирных жителей следователями совместно с экспертами и криминалистами налажено взаимодействие с республиканским бюро СМЭ ДНР, активно проводится работа по систематизации массива биологических материалов для производства их выемки и проведения необходимых экспертиз", - сказали в ведомстве. В СК РФ также рассказали, что российские следователи установили очередные факты жестокости боевиков запрещенного в РФ полка "Азов"*. В апреле 2022 года азовец с позывным "Админ" трижды выстрелил в голову раненой женщине, которая просила его о помощи в Мариуполе. "Следствием установлена личность причастного к этому преступлению, им оказался Алексей Журавский. В настоящее время с его участием проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий", - добавили в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация
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безопасность, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:08 26.01.2023
 
СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР

СК начал систематизировать биоматериалы для опознания погибших в ДНР по ДНК

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следственный комитет России и бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР начали систематизировать массив биологических материалов для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"В целях реализации задачи по созданию базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел мирных жителей следователями совместно с экспертами и криминалистами налажено взаимодействие с республиканским бюро СМЭ ДНР, активно проводится работа по систематизации массива биологических материалов для производства их выемки и проведения необходимых экспертиз", - сказали в ведомстве.
В СК РФ также рассказали, что российские следователи установили очередные факты жестокости боевиков запрещенного в РФ полка "Азов"*. В апреле 2022 года азовец с позывным "Админ" трижды выстрелил в голову раненой женщине, которая просила его о помощи в Мариуполе.
"Следствием установлена личность причастного к этому преступлению, им оказался Алексей Журавский. В настоящее время с его участием проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий", - добавили в ведомстве.
* Запрещенная в России террористическая организация
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