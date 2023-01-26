https://ria.ru/20230126/opoznanie-1847567510.html
СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР
СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР - РИА Новости, 26.01.2023
СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР
Следственный комитет России и бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР начали систематизировать массив биологических материалов для создания базы данных ДНК и... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T13:08
2023-01-26T13:08
2023-01-26T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следственный комитет России и бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР начали систематизировать массив биологических материалов для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В целях реализации задачи по созданию базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел мирных жителей следователями совместно с экспертами и криминалистами налажено взаимодействие с республиканским бюро СМЭ ДНР, активно проводится работа по систематизации массива биологических материалов для производства их выемки и проведения необходимых экспертиз", - сказали в ведомстве. В СК РФ также рассказали, что российские следователи установили очередные факты жестокости боевиков запрещенного в РФ полка "Азов"*. В апреле 2022 года азовец с позывным "Админ" трижды выстрелил в голову раненой женщине, которая просила его о помощи в Мариуполе. "Следствием установлена личность причастного к этому преступлению, им оказался Алексей Журавский. В настоящее время с его участием проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий", - добавили в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230125/tela-1847311447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР
СК начал систематизировать биоматериалы для опознания погибших в ДНР по ДНК