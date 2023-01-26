https://ria.ru/20230126/opoznanie-1847567510.html

СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР

СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР - РИА Новости, 26.01.2023

СК создает базу данных ДНК для опознания погибших в ДНР

Следственный комитет России и бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР начали систематизировать массив биологических материалов для создания базы данных ДНК и... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T13:08

2023-01-26T13:08

2023-01-26T13:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Следственный комитет России и бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР начали систематизировать массив биологических материалов для создания базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "В целях реализации задачи по созданию базы данных ДНК и идентификации неопознанных тел мирных жителей следователями совместно с экспертами и криминалистами налажено взаимодействие с республиканским бюро СМЭ ДНР, активно проводится работа по систематизации массива биологических материалов для производства их выемки и проведения необходимых экспертиз", - сказали в ведомстве. В СК РФ также рассказали, что российские следователи установили очередные факты жестокости боевиков запрещенного в РФ полка "Азов"*. В апреле 2022 года азовец с позывным "Админ" трижды выстрелил в голову раненой женщине, которая просила его о помощи в Мариуполе. "Следствием установлена личность причастного к этому преступлению, им оказался Алексей Журавский. В настоящее время с его участием проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий", - добавили в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230125/tela-1847311447.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр