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На улицы Одессы вышли водовозки - РИА Новости, 26.01.2023
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На улицы Одессы вышли водовозки
На улицы Одессы вышли водовозки - РИА Новости, 26.01.2023
На улицы Одессы вышли водовозки
Мобильные бюветы будут функционировать в Одессе из-за проблем с водоснабжением, сообщила городская администрация. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T14:36
2023-01-26T14:36
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Мобильные бюветы будут функционировать в Одессе из-за проблем с водоснабжением, сообщила городская администрация. В четверг глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах Украины. Позднее издание "Думская" сообщило, что в области вслед за светом пропали вода и отопление. "С 13.00 (14.00 мск) в Одессе начнут работу мобильные бюветы. Адреса: площадь Деревянко; 5 станция Фонтана (сквер Героев-летчиков); улица Глушко (сквер с фонтаном)", - говорится в телеграм-канале горсовета. Кроме того, будут работать водовозки по адресам: Болгарская, 16; Богдана Хмельницкого, 64; Средняя, 47; Балковская, 199. В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ писали о нескольких взрывах в Одессе, а также в Виннице. В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщали власти.
https://ria.ru/20230126/otklyucheniya-1847587152.html
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в мире, одесса, украина, винница
В мире, Одесса, Украина, Винница
14:36 26.01.2023
 
На улицы Одессы вышли водовозки

На улицы Одессы из-за проблем с водоснабжением вышли водовозки

© AP Photo / Petros GiannakourisДым от взрыва в Одессе
Дым от взрыва в Одессе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Дым от взрыва в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Мобильные бюветы будут функционировать в Одессе из-за проблем с водоснабжением, сообщила городская администрация.
В четверг глава Одесской областной администрации Максим Марченко сообщал, что в регионе возникли проблемы в энергоснабжении после взрывов на энергообъектах области и в других регионах Украины. Позднее издание "Думская" сообщило, что в области вслед за светом пропали вода и отопление.
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"С 13.00 (14.00 мск) в Одессе начнут работу мобильные бюветы. Адреса: площадь Деревянко; 5 станция Фонтана (сквер Героев-летчиков); улица Глушко (сквер с фонтаном)", - говорится в телеграм-канале горсовета.
Кроме того, будут работать водовозки по адресам: Болгарская, 16; Богдана Хмельницкого, 64; Средняя, 47; Балковская, 199.
В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ писали о нескольких взрывах в Одессе, а также в Виннице. В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры, сообщали власти.
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