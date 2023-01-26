https://ria.ru/20230126/moshenniki-1847505057.html

В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников

В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников - РИА Новости, 26.01.2023

В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников

В Петербурге задержаны злоумышленники, которые действовали под видом городских технических служб и обманным путем заполучили у пожилых людей, в том числе... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T10:12

2023-01-26T10:12

2023-01-26T10:12

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

приморский район

россия

мошенничество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В Петербурге задержаны злоумышленники, которые действовали под видом городских технических служб и обманным путем заполучили у пожилых людей, в том числе блокадников, более 3,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. "Были установлены и задержаны члены организованной группы, участники которой занимались обманом пожилых граждан. Организатором банды лжесантехников является ранее судимая за мошенничество 29-летняя жительница Красносельского района", - сообщает ГУМВД. Вместе с ней были задержаны 51-летняя женщина, занимавшаяся обзвоном пенсионеров, 40-летний гражданин сопредельного государства и двое жителей Красносельского района 36 и 46 лет, исполнявшие роли "сантехников" и "ремонтников", а также забиравшие у пенсионеров деньги под видом "менеджеров". По данным пресс-службы, они действовали по отработанной схеме: представившись сотрудниками технических служб, проникали в квартиры жильцов и уговаривали их заменить действующие элементы бытовых коммуникаций или выполнить иные ремонтные работы – иначе якобы случится авария. Практически всегда такие "работы" приводили к повреждению действующих коммунальных сетей дома, а ремонт либо вовсе не выполнялся, либо не был доделан до конца. В деле, возбужденном по статье "Мошенничество", на данный момент пятеро пострадавших. Это три жительницы Приморского района, 83, 84 и 89 лет, две из которых являются блокадницами, 76-летняя жительница Фрунзенского района и 82-летняя жительница Московского района, блокадница. Всего у них выманили более 3,5 миллионов рублей. Мошенники арестованы.

https://ria.ru/20230126/yakutsk-1847484714.html

https://ria.ru/20230125/migranty-1847257792.html

санкт-петербург

красносельский район

приморский район

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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, приморский район, россия, мошенничество