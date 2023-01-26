В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников
В Санкт-Петербурге задержали мошенников, под видом сантехников обманывавших пенсионеров
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В Петербурге задержаны злоумышленники, которые действовали под видом городских технических служб и обманным путем заполучили у пожилых людей, в том числе блокадников, более 3,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"Были установлены и задержаны члены организованной группы, участники которой занимались обманом пожилых граждан. Организатором банды лжесантехников является ранее судимая за мошенничество 29-летняя жительница Красносельского района", - сообщает ГУМВД.
Вместе с ней были задержаны 51-летняя женщина, занимавшаяся обзвоном пенсионеров, 40-летний гражданин сопредельного государства и двое жителей Красносельского района 36 и 46 лет, исполнявшие роли "сантехников" и "ремонтников", а также забиравшие у пенсионеров деньги под видом "менеджеров".
По данным пресс-службы, они действовали по отработанной схеме: представившись сотрудниками технических служб, проникали в квартиры жильцов и уговаривали их заменить действующие элементы бытовых коммуникаций или выполнить иные ремонтные работы – иначе якобы случится авария. Практически всегда такие "работы" приводили к повреждению действующих коммунальных сетей дома, а ремонт либо вовсе не выполнялся, либо не был доделан до конца.
В деле, возбужденном по статье "Мошенничество", на данный момент пятеро пострадавших. Это три жительницы Приморского района, 83, 84 и 89 лет, две из которых являются блокадницами, 76-летняя жительница Фрунзенского района и 82-летняя жительница Московского района, блокадница. Всего у них выманили более 3,5 миллионов рублей.
Мошенники арестованы.