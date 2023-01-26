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В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников - РИА Новости, 26.01.2023
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В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников
В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников - РИА Новости, 26.01.2023
В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников
В Петербурге задержаны злоумышленники, которые действовали под видом городских технических служб и обманным путем заполучили у пожилых людей, в том числе... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T10:12
2023-01-26T10:12
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
приморский район
россия
мошенничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В Петербурге задержаны злоумышленники, которые действовали под видом городских технических служб и обманным путем заполучили у пожилых людей, в том числе блокадников, более 3,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. "Были установлены и задержаны члены организованной группы, участники которой занимались обманом пожилых граждан. Организатором банды лжесантехников является ранее судимая за мошенничество 29-летняя жительница Красносельского района", - сообщает ГУМВД. Вместе с ней были задержаны 51-летняя женщина, занимавшаяся обзвоном пенсионеров, 40-летний гражданин сопредельного государства и двое жителей Красносельского района 36 и 46 лет, исполнявшие роли "сантехников" и "ремонтников", а также забиравшие у пенсионеров деньги под видом "менеджеров". По данным пресс-службы, они действовали по отработанной схеме: представившись сотрудниками технических служб, проникали в квартиры жильцов и уговаривали их заменить действующие элементы бытовых коммуникаций или выполнить иные ремонтные работы – иначе якобы случится авария. Практически всегда такие "работы" приводили к повреждению действующих коммунальных сетей дома, а ремонт либо вовсе не выполнялся, либо не был доделан до конца. В деле, возбужденном по статье "Мошенничество", на данный момент пятеро пострадавших. Это три жительницы Приморского района, 83, 84 и 89 лет, две из которых являются блокадницами, 76-летняя жительница Фрунзенского района и 82-летняя жительница Московского района, блокадница. Всего у них выманили более 3,5 миллионов рублей. Мошенники арестованы.
https://ria.ru/20230126/yakutsk-1847484714.html
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санкт-петербург
красносельский район
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, приморский район, россия, мошенничество
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Приморский район, Россия, Мошенничество
10:12 26.01.2023
 
В Петербурге задержали лжесантехников, обманывавших блокадников

В Санкт-Петербурге задержали мошенников, под видом сантехников обманывавших пенсионеров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. В Петербурге задержаны злоумышленники, которые действовали под видом городских технических служб и обманным путем заполучили у пожилых людей, в том числе блокадников, более 3,5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"Были установлены и задержаны члены организованной группы, участники которой занимались обманом пожилых граждан. Организатором банды лжесантехников является ранее судимая за мошенничество 29-летняя жительница Красносельского района", - сообщает ГУМВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
07:46
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Вместе с ней были задержаны 51-летняя женщина, занимавшаяся обзвоном пенсионеров, 40-летний гражданин сопредельного государства и двое жителей Красносельского района 36 и 46 лет, исполнявшие роли "сантехников" и "ремонтников", а также забиравшие у пенсионеров деньги под видом "менеджеров".
По данным пресс-службы, они действовали по отработанной схеме: представившись сотрудниками технических служб, проникали в квартиры жильцов и уговаривали их заменить действующие элементы бытовых коммуникаций или выполнить иные ремонтные работы – иначе якобы случится авария. Практически всегда такие "работы" приводили к повреждению действующих коммунальных сетей дома, а ремонт либо вовсе не выполнялся, либо не был доделан до конца.
В деле, возбужденном по статье "Мошенничество", на данный момент пятеро пострадавших. Это три жительницы Приморского района, 83, 84 и 89 лет, две из которых являются блокадницами, 76-летняя жительница Фрунзенского района и 82-летняя жительница Московского района, блокадница. Всего у них выманили более 3,5 миллионов рублей.
Мошенники арестованы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 10:14
В Москве поймали иностранца, выдававшего фальшивые документы мигрантам
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районПриморский районРоссияМошенничество
 
 
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