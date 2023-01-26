https://ria.ru/20230126/margarita-1847036906.html

Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле

Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле - РИА Новости, 26.01.2023

Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле

Особенно популярен в Венесуэле курорт Маргарита: на небольшом острове — и тропические леса с джунглями, и потрясающе красивые горы, и мангровые заросли, и... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T08:00

2023-01-26T08:00

2023-01-26T10:38

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Особенно популярен в Венесуэле курорт Маргарита: на небольшом острове — и тропические леса с джунглями, и потрясающе красивые горы, и мангровые заросли, и бескрайние пляжи с чистым мягким песком. О том, стоит ли ехать на край света за таким отдыхом и какие нюансы надо учесть, — в материале РИА Новости.Чистые пляжи, бирюзовые волны"Одно из главных достоинств этого направления — превосходные песчаные пляжи и бирюзовые воды океана. Купаться и загорать можно круглый год, сезонность есть, но после дождя быстро появляется солнце", — отмечают в пресс-службе сервиса Слетать.ру.Спрос на отдых в Венесуэле, по данным туроператоров, большой. Многие путевки раскупили до конца марта. "Этой зимой не так много мест, куда можно полететь греться", — объясняет руководитель отдела по Латинской Америке в "Интуристе" Василий Яковлев.Плюс, по его словам, очень ограничена полетная программа на Кубу и нет прямых рейсов в Доминикану. "Поэтому среди Карибских стран Венесуэла вне конкуренции", — заключает он."Наибольшим спросом пользуются туры на остров Маргарита, расположенный в Карибском море примерно на 40 километров севернее материка", — рассказывают в пресс-службе Слетать.ру. Из Москвы на этот курорт прямые рейсы есть у Nordwind в партнерстве с Pegas Touristik (15 часов в полете) и у местной авиакомпании Conviasa с дозаправкой в Тегеране.Туроператоры предлагают и пляжный отдых, и комбинированные программы, включающие посещение других островов и столицы страны — города Каракас.В конце декабря Венесуэла упростила правила въезда: туристам больше не нужно сдавать ПЦР по прибытии. Понадобится только сертификат о вакцинации (российские препараты признаны) или отрицательный результат теста на COVID-19 не старше 72 часов.Стоимость полного пакета — от 165 тысяч рублей за двоих на 11 ночей. В эту сумму входят перелет, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками, трансферы и страховка.Где гулять не стоитОднако на отдыхе в Венесуэле туристам надо быть осторожнее. "Это криминальная страна, она всегда такой была и остается", — предупреждает директор турагентства Аgencia 5 estrellas Ольга Купцова."Материковая часть Венесуэлы — не самое безопасное место в мире, — соглашается Яковлев. — Гулять по Каракасу в темное время суток, а также посещать трущобы точно не стоит".На острове Маргарита и в других туристических зонах можно не бояться, уверяет Яковлев. И все же несколько простых правил соблюдать стоит. Во-первых, не оставляйте личные вещи на общественных пляжах без присмотра, все ценное держите в сейфе в номере отеля. Во-вторых, лучше не брать с собой в отпуск дорогие украшения, золото, часы, рекомендует Ольга Купцова. "Я живу на острове уже 13 лет. За это время меня ограбили один раз. Сама виновата — ушла с освещенной улицы", — вспоминает она.В целом же местные жители — веселый, отзывчивый и доброжелательный народ. Они много улыбаются, любят танцевать и всегда готовы прийти на помощь, рассказывает Купцова.Остров пляжейНа острове Маргарита десятки пляжей, и все — разные. Самые подходящие для ленивого отдыха — Playa La Caracola, Playa Punta Arenas, Playa La Carmela, Playa La Pared, Playa Zaragoza. Если любите заниматься серфингом, обратите внимание на Playa Parguito и El Agua.Водных развлечений тоже множество: это и дайвинг, и рыбалка, и прогулки на катамаране. Можно поплавать с дельфинами.Но главная гордость острова — национальные парки. Один из самых живописных — Лагуна Ла-Рестинга. "Это созданный природой узкий участок песка из раковин, отделяющий мангровые заросли от моря. Там живут пестрые стаи фламинго, попугаи, пеликаны. А в воде можно найти морских звезд и коньков", — говорит Яковлев.А если хотите увидеть все контрасты острова в одном месте, отправляйтесь в Серро-эль-Копей. Там соседствуют горы и джунгли, берет начало река Асунсьон — единственная пресная на Маргарите, а со смотровой площадки видно береговую линию и город Порламар.Чтобы сэкономить время, можно отправиться на дневную обзорную экскурсию по острову с гидом. В программу обычно включен портовой город Хуан-Гриего с посещением форта Ла-Галера, крепости Санта-Роза в столице Ла-Асунсьон и Сан-Карлос-де-Борромео в Пампатаре, католический собор Эль-Валье в Долине Святого Духа, деревушка рыбаков Бока-дель-Рио с Музеем моря (там хранится гигантский скелет кита).Загляните и в церковь Хорошего Путешествия: местные всегда приходят сюда помолиться перед предстоящей поездкой.Затерянный мирСтоит посмотреть страну и за пределами острова Маргарита. Обязательно возьмите экскурсию в парк Канайма — туроператоры называют ее одной из самых впечатляющих."Именно в этом месте Конан Дойль черпал вдохновение для романа "Затерянный мир", а Майкл Манн снимал сцены "Последнего из могикан", — рассказывают в пресс-службе Слетать.ру.Пейзажи открываются неземные — словно декорации к фантастическому фильму. Все благодаря тепуи — столовым горам из песчаника с отвесными склонами и плоскими вершинами, которые возвышаются над джунглями.В парке можно поближе познакомиться с животными-эндемиками: тапирами, носухами, обезьянками, попугаями. А еще — сплавать на каноэ к самому высокому водопаду в мире Анхель (почти 1000 метров).Ольга Купцова также советует посетить остров Кочи. "Там белый песок и нет волн, — объясняет она. — Возьмите в аренду квадроцикл и погоняйте по деревне среди кактусов".Качапа и чучо-пирогВ Венесуэле в первую очередь стоит попробовать арепу — лепешку из кукурузной муки с сырной, овощной или мясной начинкой, советует Яковлев. Другие специалитеты: качапа — блин с толстым слоем мягкого сыра, эмпанада — жареные пирожки, напоминающие чебуреки.Чучо-пирог — еще одно популярное блюдо местной кухни. По словам Ольги Купцовой, оно похоже на лазанью, только начинка не из фарша, а из ската.Обратите внимание и на супы. Венесуэльцы особенно любят фосфореру — бульон из рыбы и морепродуктов. Он считается настоящим афродизиаком и отличным средством от похмелья.Из напитков Ольга рекомендует взять белый сок из сметанного яблока, или гуанабаны, кокосовую кокаду и фресколиту — местную колу. "Русские туристы часто спрашивают про мальту — напиток, напоминающий квас", — добавляет она. При выборе гастрономических сувениров обратите внимание на кофе, какао, шоколад и, конечно же, местный ром.Российские карты в Венесуэле не принимают. Вице-премьер России Александр Новак в декабре сообщал, что страны работают над интеграцией "Мира" в местную банковскую систему, но точных сроков пока нет. С зарубежным "пластиком" тоже не все просто.Удобнее взять с собой наличные доллары. "Но есть большой нюанс — проблема со сдачей: она бывает далеко не всегда, — говорит Василий Яковлев. — Чем меньше номинал, тем лучше. Берите купюры не крупнее 20-50 долларов".И пусть весь мир подождетУ венесуэльцев есть национальная особенность: они никуда не спешат и всегда опаздывают, поясняет Ольга Купцова.Если вам говорят, что будут на месте через десять минут, значит, ждать придется еще минимум час, уточняет она. А если вас позвали, например, на день рождения к шести вечера, то приходить можно к восьми — вовремя точно ничего не начнется.Однако здесь путешественники заново учатся искренне улыбаться, отмечают в Слетать.ру. Все — благодаря подходу венесуэльцев, уверенных, что лучше шагать по жизни со спокойствием и в такт сальсе, а проблемы и дела отложить на потом.

https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html

венесуэла

каракас

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

маршруты - туризм, отдых на море, куда можно лететь, туризм, венесуэла, каракас