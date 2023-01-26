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Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230126/margarita-1847036906.html
Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле
Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле - РИА Новости, 26.01.2023
Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле
Особенно популярен в Венесуэле курорт Маргарита: на небольшом острове — и тропические леса с джунглями, и потрясающе красивые горы, и мангровые заросли, и... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T08:00
2023-01-26T10:38
туризм
маршруты - туризм
отдых на море
куда можно лететь
туризм
венесуэла
каракас
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Особенно популярен в Венесуэле курорт Маргарита: на небольшом острове — и тропические леса с джунглями, и потрясающе красивые горы, и мангровые заросли, и бескрайние пляжи с чистым мягким песком. О том, стоит ли ехать на край света за таким отдыхом и какие нюансы надо учесть, — в материале РИА Новости.Чистые пляжи, бирюзовые волны"Одно из главных достоинств этого направления — превосходные песчаные пляжи и бирюзовые воды океана. Купаться и загорать можно круглый год, сезонность есть, но после дождя быстро появляется солнце", — отмечают в пресс-службе сервиса Слетать.ру.Спрос на отдых в Венесуэле, по данным туроператоров, большой. Многие путевки раскупили до конца марта. "Этой зимой не так много мест, куда можно полететь греться", — объясняет руководитель отдела по Латинской Америке в "Интуристе" Василий Яковлев.Плюс, по его словам, очень ограничена полетная программа на Кубу и нет прямых рейсов в Доминикану. "Поэтому среди Карибских стран Венесуэла вне конкуренции", — заключает он."Наибольшим спросом пользуются туры на остров Маргарита, расположенный в Карибском море примерно на 40 километров севернее материка", — рассказывают в пресс-службе Слетать.ру. Из Москвы на этот курорт прямые рейсы есть у Nordwind в партнерстве с Pegas Touristik (15 часов в полете) и у местной авиакомпании Conviasa с дозаправкой в Тегеране.Туроператоры предлагают и пляжный отдых, и комбинированные программы, включающие посещение других островов и столицы страны — города Каракас.В конце декабря Венесуэла упростила правила въезда: туристам больше не нужно сдавать ПЦР по прибытии. Понадобится только сертификат о вакцинации (российские препараты признаны) или отрицательный результат теста на COVID-19 не старше 72 часов.Стоимость полного пакета — от 165 тысяч рублей за двоих на 11 ночей. В эту сумму входят перелет, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками, трансферы и страховка.Где гулять не стоитОднако на отдыхе в Венесуэле туристам надо быть осторожнее. "Это криминальная страна, она всегда такой была и остается", — предупреждает директор турагентства Аgencia 5 estrellas Ольга Купцова."Материковая часть Венесуэлы — не самое безопасное место в мире, — соглашается Яковлев. — Гулять по Каракасу в темное время суток, а также посещать трущобы точно не стоит".На острове Маргарита и в других туристических зонах можно не бояться, уверяет Яковлев. И все же несколько простых правил соблюдать стоит. Во-первых, не оставляйте личные вещи на общественных пляжах без присмотра, все ценное держите в сейфе в номере отеля. Во-вторых, лучше не брать с собой в отпуск дорогие украшения, золото, часы, рекомендует Ольга Купцова. "Я живу на острове уже 13 лет. За это время меня ограбили один раз. Сама виновата — ушла с освещенной улицы", — вспоминает она.В целом же местные жители — веселый, отзывчивый и доброжелательный народ. Они много улыбаются, любят танцевать и всегда готовы прийти на помощь, рассказывает Купцова.Остров пляжейНа острове Маргарита десятки пляжей, и все — разные. Самые подходящие для ленивого отдыха — Playa La Caracola, Playa Punta Arenas, Playa La Carmela, Playa La Pared, Playa Zaragoza. Если любите заниматься серфингом, обратите внимание на Playa Parguito и El Agua.Водных развлечений тоже множество: это и дайвинг, и рыбалка, и прогулки на катамаране. Можно поплавать с дельфинами.Но главная гордость острова — национальные парки. Один из самых живописных — Лагуна Ла-Рестинга. "Это созданный природой узкий участок песка из раковин, отделяющий мангровые заросли от моря. Там живут пестрые стаи фламинго, попугаи, пеликаны. А в воде можно найти морских звезд и коньков", — говорит Яковлев.А если хотите увидеть все контрасты острова в одном месте, отправляйтесь в Серро-эль-Копей. Там соседствуют горы и джунгли, берет начало река Асунсьон — единственная пресная на Маргарите, а со смотровой площадки видно береговую линию и город Порламар.Чтобы сэкономить время, можно отправиться на дневную обзорную экскурсию по острову с гидом. В программу обычно включен портовой город Хуан-Гриего с посещением форта Ла-Галера, крепости Санта-Роза в столице Ла-Асунсьон и Сан-Карлос-де-Борромео в Пампатаре, католический собор Эль-Валье в Долине Святого Духа, деревушка рыбаков Бока-дель-Рио с Музеем моря (там хранится гигантский скелет кита).Загляните и в церковь Хорошего Путешествия: местные всегда приходят сюда помолиться перед предстоящей поездкой.Затерянный мирСтоит посмотреть страну и за пределами острова Маргарита. Обязательно возьмите экскурсию в парк Канайма — туроператоры называют ее одной из самых впечатляющих."Именно в этом месте Конан Дойль черпал вдохновение для романа "Затерянный мир", а Майкл Манн снимал сцены "Последнего из могикан", — рассказывают в пресс-службе Слетать.ру.Пейзажи открываются неземные — словно декорации к фантастическому фильму. Все благодаря тепуи — столовым горам из песчаника с отвесными склонами и плоскими вершинами, которые возвышаются над джунглями.В парке можно поближе познакомиться с животными-эндемиками: тапирами, носухами, обезьянками, попугаями. А еще — сплавать на каноэ к самому высокому водопаду в мире Анхель (почти 1000 метров).Ольга Купцова также советует посетить остров Кочи. "Там белый песок и нет волн, — объясняет она. — Возьмите в аренду квадроцикл и погоняйте по деревне среди кактусов".Качапа и чучо-пирогВ Венесуэле в первую очередь стоит попробовать арепу — лепешку из кукурузной муки с сырной, овощной или мясной начинкой, советует Яковлев. Другие специалитеты: качапа — блин с толстым слоем мягкого сыра, эмпанада — жареные пирожки, напоминающие чебуреки.Чучо-пирог — еще одно популярное блюдо местной кухни. По словам Ольги Купцовой, оно похоже на лазанью, только начинка не из фарша, а из ската.Обратите внимание и на супы. Венесуэльцы особенно любят фосфореру — бульон из рыбы и морепродуктов. Он считается настоящим афродизиаком и отличным средством от похмелья.Из напитков Ольга рекомендует взять белый сок из сметанного яблока, или гуанабаны, кокосовую кокаду и фресколиту — местную колу. "Русские туристы часто спрашивают про мальту — напиток, напоминающий квас", — добавляет она. При выборе гастрономических сувениров обратите внимание на кофе, какао, шоколад и, конечно же, местный ром.Российские карты в Венесуэле не принимают. Вице-премьер России Александр Новак в декабре сообщал, что страны работают над интеграцией "Мира" в местную банковскую систему, но точных сроков пока нет. С зарубежным "пластиком" тоже не все просто.Удобнее взять с собой наличные доллары. "Но есть большой нюанс — проблема со сдачей: она бывает далеко не всегда, — говорит Василий Яковлев. — Чем меньше номинал, тем лучше. Берите купюры не крупнее 20-50 долларов".И пусть весь мир подождетУ венесуэльцев есть национальная особенность: они никуда не спешат и всегда опаздывают, поясняет Ольга Купцова.Если вам говорят, что будут на месте через десять минут, значит, ждать придется еще минимум час, уточняет она. А если вас позвали, например, на день рождения к шести вечера, то приходить можно к восьми — вовремя точно ничего не начнется.Однако здесь путешественники заново учатся искренне улыбаться, отмечают в Слетать.ру. Все — благодаря подходу венесуэльцев, уверенных, что лучше шагать по жизни со спокойствием и в такт сальсе, а проблемы и дела отложить на потом.
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2023
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
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маршруты - туризм, отдых на море, куда можно лететь, туризм, венесуэла, каракас
Туризм, Маршруты - Туризм, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм, Венесуэла, Каракас
08:00 26.01.2023 (обновлено: 10:38 26.01.2023)
 

Доступная экзотика: что ждет российских туристов в Венесуэле

© iStock.com / JCImagenПляж Эль Тирано на острове Маргарита
Пляж Эль Тирано на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© iStock.com / JCImagen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Особенно популярен в Венесуэле курорт Маргарита: на небольшом острове — и тропические леса с джунглями, и потрясающе красивые горы, и мангровые заросли, и бескрайние пляжи с чистым мягким песком. О том, стоит ли ехать на край света за таким отдыхом и какие нюансы надо учесть, — в материале РИА Новости.

Чистые пляжи, бирюзовые волны

"Одно из главных достоинств этого направления — превосходные песчаные пляжи и бирюзовые воды океана. Купаться и загорать можно круглый год, сезонность есть, но после дождя быстро появляется солнце", — отмечают в пресс-службе сервиса Слетать.ру.
Спрос на отдых в Венесуэле, по данным туроператоров, большой. Многие путевки раскупили до конца марта.
CC BY 2.0 / Don Perucho / Kite surfing in Coche IslandПляж на острове Коче, Венесуэла
Пляж на острове Коче, Венесуэла
1 из 3
Пляж на острове Коче, Венесуэла
CC BY 2.0 / Don Perucho / Kite surfing in Coche Island
© Depositphotos.com / urfРесторан на пляже острова Маргарита
Ресторан на пляже острова Маргарита
2 из 3
Ресторан на пляже острова Маргарита
© Depositphotos.com / urf
© Pixabay / Gabriel AvellanedaЛодка у побережья острова Маргарита
Лодка у побережья острова Маргарита
3 из 3
Лодка у побережья острова Маргарита
© Pixabay / Gabriel Avellaneda
1 из 3
Пляж на острове Коче, Венесуэла
CC BY 2.0 / Don Perucho / Kite surfing in Coche Island
2 из 3
Ресторан на пляже острова Маргарита
© Depositphotos.com / urf
3 из 3
Лодка у побережья острова Маргарита
© Pixabay / Gabriel Avellaneda
"Этой зимой не так много мест, куда можно полететь греться", — объясняет руководитель отдела по Латинской Америке в "Интуристе" Василий Яковлев.
Плюс, по его словам, очень ограничена полетная программа на Кубу и нет прямых рейсов в Доминикану. "Поэтому среди Карибских стран Венесуэла вне конкуренции", — заключает он.
© AP Photo / Matias DelacroixТуристы на пляже Ла-Пунта на острове Коче, Венесуэла
Туристы на пляже Ла-Пунта на острове Коче, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Matias Delacroix
Туристы на пляже Ла-Пунта на острове Коче, Венесуэла
"Наибольшим спросом пользуются туры на остров Маргарита, расположенный в Карибском море примерно на 40 километров севернее материка", — рассказывают в пресс-службе Слетать.ру.
Из Москвы на этот курорт прямые рейсы есть у Nordwind в партнерстве с Pegas Touristik (15 часов в полете) и у местной авиакомпании Conviasa с дозаправкой в Тегеране.
Туроператоры предлагают и пляжный отдых, и комбинированные программы, включающие посещение других островов и столицы страны — города Каракас.
© iStock.com / piccayaРыбаки чинят сети на острове Маргарита
Рыбаки чинят сети на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© iStock.com / piccaya
Рыбаки чинят сети на острове Маргарита
В конце декабря Венесуэла упростила правила въезда: туристам больше не нужно сдавать ПЦР по прибытии. Понадобится только сертификат о вакцинации (российские препараты признаны) или отрицательный результат теста на COVID-19 не старше 72 часов.
Стоимость полного пакета — от 165 тысяч рублей за двоих на 11 ночей. В эту сумму входят перелет, проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками, трансферы и страховка.

Где гулять не стоит

Однако на отдыхе в Венесуэле туристам надо быть осторожнее. "Это криминальная страна, она всегда такой была и остается", — предупреждает директор турагентства Аgencia 5 estrellas Ольга Купцова.
"Материковая часть Венесуэлы — не самое безопасное место в мире, — соглашается Яковлев. — Гулять по Каракасу в темное время суток, а также посещать трущобы точно не стоит".
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкБарриос — трущобы Каракаса
Барриос - трущобы Каракаса - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Барриос — трущобы Каракаса
На острове Маргарита и в других туристических зонах можно не бояться, уверяет Яковлев. И все же несколько простых правил соблюдать стоит.
Во-первых, не оставляйте личные вещи на общественных пляжах без присмотра, все ценное держите в сейфе в номере отеля. Во-вторых, лучше не брать с собой в отпуск дорогие украшения, золото, часы, рекомендует Ольга Купцова. "Я живу на острове уже 13 лет. За это время меня ограбили один раз. Сама виновата — ушла с освещенной улицы", — вспоминает она.
© AP Photo / Matias DelacroixОбщественный транспорт в Каракасе
Общественный транспорт в Каракасе
1 из 3
Общественный транспорт в Каракасе
© AP Photo / Matias Delacroix
© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла
2 из 3
Панорама Каракаса, Венесуэла
© Pixabay / NanuVisual
© AP Photo / Matias DelacroixДевочка в Каракасе, Венесуэла
Девочка в Каракасе, Венесуэла
3 из 3
Девочка в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 3
Общественный транспорт в Каракасе
© AP Photo / Matias Delacroix
2 из 3
Панорама Каракаса, Венесуэла
© Pixabay / NanuVisual
3 из 3
Девочка в Каракасе, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
В целом же местные жители — веселый, отзывчивый и доброжелательный народ. Они много улыбаются, любят танцевать и всегда готовы прийти на помощь, рассказывает Купцова.

Остров пляжей

На острове Маргарита десятки пляжей, и все — разные. Самые подходящие для ленивого отдыха — Playa La Caracola, Playa Punta Arenas, Playa La Carmela, Playa La Pared, Playa Zaragoza. Если любите заниматься серфингом, обратите внимание на Playa Parguito и El Agua.
© iStock.com / jmsilva

Виндсерферы на острове Маргарита

Виндсерферы на строве Маргарита
1 из 2

Виндсерферы на острове Маргарита

© iStock.com / jmsilva
© Pixabay / zenitmktДевушка с дельфином на острове Маргарита
Девушка с дельфином на острове Маргарита
2 из 2
Девушка с дельфином на острове Маргарита
© Pixabay / zenitmkt
1 из 2

Виндсерферы на острове Маргарита

© iStock.com / jmsilva
2 из 2
Девушка с дельфином на острове Маргарита
© Pixabay / zenitmkt
Водных развлечений тоже множество: это и дайвинг, и рыбалка, и прогулки на катамаране. Можно поплавать с дельфинами.
Но главная гордость острова — национальные парки. Один из самых живописных — Лагуна Ла-Рестинга. "Это созданный природой узкий участок песка из раковин, отделяющий мангровые заросли от моря. Там живут пестрые стаи фламинго, попугаи, пеликаны. А в воде можно найти морских звезд и коньков", — говорит Яковлев.
© AFP 2023 / Yuri Cortez

Российские туристы фотографируют змею в мангровом лесу во время прогулки по национальному парку Лагуна Ла-Рестинга на острове Маргарита

Российские туристы фотографируют змею в мангровом лесу во время прогулки по национальному парку Лагуна де Ла Рестинга на острове Маргарита
1 из 2

Российские туристы фотографируют змею в мангровом лесу во время прогулки по национальному парку Лагуна Ла-Рестинга на острове Маргарита

© AFP 2023 / Yuri Cortez
© AFP 2023 / Yuri Cortez

Российские туристы покупают сувениры в национальном парке Лагуна Ла-Рестинга на острове Маргарита

Российские туристы покупают сувениры в национальном парке Лагуна де Ла Рестинга на острове Маргарита
2 из 2

Российские туристы покупают сувениры в национальном парке Лагуна Ла-Рестинга на острове Маргарита

© AFP 2023 / Yuri Cortez
1 из 2

Российские туристы фотографируют змею в мангровом лесу во время прогулки по национальному парку Лагуна Ла-Рестинга на острове Маргарита

© AFP 2023 / Yuri Cortez
2 из 2

Российские туристы покупают сувениры в национальном парке Лагуна Ла-Рестинга на острове Маргарита

© AFP 2023 / Yuri Cortez
А если хотите увидеть все контрасты острова в одном месте, отправляйтесь в Серро-эль-Копей. Там соседствуют горы и джунгли, берет начало река Асунсьон — единственная пресная на Маргарите, а со смотровой площадки видно береговую линию и город Порламар.
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro / Porlamar, centro pobladoГород Порламар на острове Маргарита
Город Порламар на острове Маргарита
1 из 2
Город Порламар на острове Маргарита
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro / Porlamar, centro poblado
CC0 / Wilfredor /

Вид на город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

Вид на город Ла Асунсьон на острове Маргарита
2 из 2

Вид на город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

CC0 / Wilfredor /
1 из 2
Город Порламар на острове Маргарита
CC BY-SA 4.0 / José Alfaro / Porlamar, centro poblado
2 из 2

Вид на город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

CC0 / Wilfredor /
Чтобы сэкономить время, можно отправиться на дневную обзорную экскурсию по острову с гидом. В программу обычно включен портовой город Хуан-Гриего с посещением форта Ла-Галера, крепости Санта-Роза в столице Ла-Асунсьон и Сан-Карлос-де-Борромео в Пампатаре, католический собор Эль-Валье в Долине Святого Духа, деревушка рыбаков Бока-дель-Рио с Музеем моря (там хранится гигантский скелет кита).
CC0 / Wilfredor /

Вид с форта Ла-Галера на город Хуан-Гриего

Вид с форта Ла Галера на город Хуан-Гриего
1 из 4

Вид с форта Ла-Галера на город Хуан-Гриего

CC0 / Wilfredor /
CC BY-SA 3.0 / Béria Lima de Rodríguez / Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle

Католический собор в Эль-Валье-дель-Эспириту-Санто

Католический собор в Эль Валье дель Эспириту Санто
2 из 4

Католический собор в Эль-Валье-дель-Эспириту-Санто

CC BY-SA 3.0 / Béria Lima de Rodríguez / Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle
© Depositphotos.com / shanin

Крепость Сан-Карлос-де-Боромео в Пампатаре

Крепость Сан Карлос Боромео в Пампатаре
3 из 4

Крепость Сан-Карлос-де-Боромео в Пампатаре

© Depositphotos.com / shanin
CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / La Asunción, Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image

Город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

Город Ла Асунсьон на острове Маргарита
4 из 4

Город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / La Asunción, Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image
1 из 4

Вид с форта Ла-Галера на город Хуан-Гриего

CC0 / Wilfredor /
2 из 4

Католический собор в Эль-Валье-дель-Эспириту-Санто

CC BY-SA 3.0 / Béria Lima de Rodríguez / Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle
3 из 4

Крепость Сан-Карлос-де-Боромео в Пампатаре

© Depositphotos.com / shanin
4 из 4

Город Ла-Асунсьон на острове Маргарита

CC BY-SA 4.0 / WiloJedi / La Asunción, Margarita Island, Nueva Esparta, Venezuela / Cropped image
Загляните и в церковь Хорошего Путешествия: местные всегда приходят сюда помолиться перед предстоящей поездкой.

Затерянный мир

Стоит посмотреть страну и за пределами острова Маргарита. Обязательно возьмите экскурсию в парк Канайма — туроператоры называют ее одной из самых впечатляющих.
© AP Photo / Leslie MazochНациональный парк Канайма
Национальный парк Канайма - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Leslie Mazoch
Национальный парк Канайма
"Именно в этом месте Конан Дойль черпал вдохновение для романа "Затерянный мир", а Майкл Манн снимал сцены "Последнего из могикан", — рассказывают в пресс-службе Слетать.ру.
Пейзажи открываются неземные — словно декорации к фантастическому фильму. Все благодаря тепуи — столовым горам из песчаника с отвесными склонами и плоскими вершинами, которые возвышаются над джунглями.
© AFP 2023 / Miguel Gutierrez Национальный парк Канайма
Национальный парк Канайма
1 из 2
Национальный парк Канайма
© AFP 2023 / Miguel Gutierrez
© AFP 2023 / Miguel Gutierrez Национальный парк Канайма
Национальный парк Канайма
2 из 2
Национальный парк Канайма
© AFP 2023 / Miguel Gutierrez
1 из 2
Национальный парк Канайма
© AFP 2023 / Miguel Gutierrez
2 из 2
Национальный парк Канайма
© AFP 2023 / Miguel Gutierrez
В парке можно поближе познакомиться с животными-эндемиками: тапирами, носухами, обезьянками, попугаями. А еще — сплавать на каноэ к самому высокому водопаду в мире Анхель (почти 1000 метров).
Ольга Купцова также советует посетить остров Кочи. "Там белый песок и нет волн, — объясняет она. — Возьмите в аренду квадроцикл и погоняйте по деревне среди кактусов".
© AFP 2023 / Federico ParraВодопад Анхель в Венесуэле
Водопад Анхель в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / Federico Parra
Водопад Анхель в Венесуэле

Качапа и чучо-пирог

В Венесуэле в первую очередь стоит попробовать арепу — лепешку из кукурузной муки с сырной, овощной или мясной начинкой, советует Яковлев. Другие специалитеты: качапа — блин с толстым слоем мягкого сыра, эмпанада — жареные пирожки, напоминающие чебуреки.
Чучо-пирог — еще одно популярное блюдо местной кухни. По словам Ольги Купцовой, оно похоже на лазанью, только начинка не из фарша, а из ската.
© iStock.com / apomaresКукурузные лепешки арепы
Кукурузные лепешки арепы
1 из 3
Кукурузные лепешки арепы
© iStock.com / apomares
© iStock.com / Charly Orieta Keipert

Пирожки эмпанада

Пирожки эмпанадас
2 из 3

Пирожки эмпанада

© iStock.com / Charly Orieta Keipert
© iStock.com / nehopelonТрадиционное венесуэльское блюдо качапа с сыром
Традиционное венесуэльское блюдо качапа с сыром
3 из 3
Традиционное венесуэльское блюдо качапа с сыром
© iStock.com / nehopelon
1 из 3
Кукурузные лепешки арепы
© iStock.com / apomares
2 из 3

Пирожки эмпанада

© iStock.com / Charly Orieta Keipert
3 из 3
Традиционное венесуэльское блюдо качапа с сыром
© iStock.com / nehopelon
Обратите внимание и на супы. Венесуэльцы особенно любят фосфореру — бульон из рыбы и морепродуктов. Он считается настоящим афродизиаком и отличным средством от похмелья.
Из напитков Ольга рекомендует взять белый сок из сметанного яблока, или гуанабаны, кокосовую кокаду и фресколиту — местную колу. "Русские туристы часто спрашивают про мальту — напиток, напоминающий квас", — добавляет она.
При выборе гастрономических сувениров обратите внимание на кофе, какао, шоколад и, конечно же, местный ром.
© AFP 2023 / Yuri CortezВенесуэльский ром
Венесуэльский ром
1 из 3
Венесуэльский ром
© AFP 2023 / Yuri Cortez
© AFP 2023 / Federico ParraБочки на венесуэльском ромовом заводе Санта-Тереза
Бочки на венесуэльском ромовом заводе Санта-Тереза
2 из 3
Бочки на венесуэльском ромовом заводе Санта-Тереза
© AFP 2023 / Federico Parra
© AFP 2023 / Yuri CortezЖенщина готовит кофе на ферме, Венесуэла
Женщина готовит кофе на ферме, Венесуэла
3 из 3
Женщина готовит кофе на ферме, Венесуэла
© AFP 2023 / Yuri Cortez
1 из 3
Венесуэльский ром
© AFP 2023 / Yuri Cortez
2 из 3
Бочки на венесуэльском ромовом заводе Санта-Тереза
© AFP 2023 / Federico Parra
3 из 3
Женщина готовит кофе на ферме, Венесуэла
© AFP 2023 / Yuri Cortez
Российские карты в Венесуэле не принимают. Вице-премьер России Александр Новак в декабре сообщал, что страны работают над интеграцией "Мира" в местную банковскую систему, но точных сроков пока нет. С зарубежным "пластиком" тоже не все просто.

"В Венесуэле можно пользоваться MasterCard, выпущенными за пределами России, а вот с Visa или Maestro оплата не всегда проходит по венесуэльским терминалам", — предупреждают в пресс-службе Слетать.ру.

Удобнее взять с собой наличные доллары. "Но есть большой нюанс — проблема со сдачей: она бывает далеко не всегда, — говорит Василий Яковлев. — Чем меньше номинал, тем лучше. Берите купюры не крупнее 20-50 долларов".

И пусть весь мир подождет

У венесуэльцев есть национальная особенность: они никуда не спешат и всегда опаздывают, поясняет Ольга Купцова.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДети из коммуны Пьедрита играют в баскетбол в Каракасе
Дети из коммуны Пьедрита играют в баскетбол на улице баррио 23 января в Каракасе - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дети из коммуны Пьедрита играют в баскетбол в Каракасе
Если вам говорят, что будут на месте через десять минут, значит, ждать придется еще минимум час, уточняет она. А если вас позвали, например, на день рождения к шести вечера, то приходить можно к восьми — вовремя точно ничего не начнется.
Однако здесь путешественники заново учатся искренне улыбаться, отмечают в Слетать.ру. Все — благодаря подходу венесуэльцев, уверенных, что лучше шагать по жизни со спокойствием и в такт сальсе, а проблемы и дела отложить на потом.
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