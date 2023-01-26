https://ria.ru/20230126/liviya-1847644794.html
В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет
В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет - РИА Новости, 26.01.2023
В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет
Увеличение добычи газа в Ливии займет от трех до пяти лет, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ)... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:32
2023-01-26T16:32
2023-01-26T16:32
ливия
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ТРИПОЛИ, 26 янв - РИА Новости. Увеличение добычи газа в Ливии займет от трех до пяти лет, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун. "У нас большие месторождения газа, их можно развивать. Возможно, что будет достаточно излишек для внутреннего потребления, а остальное может быть экспортировано. Согласно плану, увеличение добычи (газа - ред.) займет период от трех до пяти лет", - сказал Аун.
https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, триполи, в мире
В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет
Министр нефти ПНЕ Аун: увеличение добычи газа в Ливии займет до пяти лет
ТРИПОЛИ, 26 янв - РИА Новости. Увеличение добычи газа в Ливии займет от трех до пяти лет, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.
"У нас большие месторождения газа, их можно развивать. Возможно, что будет достаточно излишек для внутреннего потребления, а остальное может быть экспортировано. Согласно плану, увеличение добычи (газа - ред.) займет период от трех до пяти лет", - сказал Аун.