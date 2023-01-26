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В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет - РИА Новости, 26.01.2023
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В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет
В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет - РИА Новости, 26.01.2023
В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет
Увеличение добычи газа в Ливии займет от трех до пяти лет, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ)... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T16:32
2023-01-26T16:32
ливия
триполи
в мире
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ТРИПОЛИ, 26 янв - РИА Новости. Увеличение добычи газа в Ливии займет от трех до пяти лет, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун. "У нас большие месторождения газа, их можно развивать. Возможно, что будет достаточно излишек для внутреннего потребления, а остальное может быть экспортировано. Согласно плану, увеличение добычи (газа - ред.) займет период от трех до пяти лет", - сказал Аун.
https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html
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ливия, триполи, в мире
Ливия, Триполи, В мире
16:32 26.01.2023
 
В Ливии заявили, что увеличение добычи газа займет до пяти лет

Министр нефти ПНЕ Аун: увеличение добычи газа в Ливии займет до пяти лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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ТРИПОЛИ, 26 янв - РИА Новости. Увеличение добычи газа в Ливии займет от трех до пяти лет, заявил РИА Новости министр нефти заседающего в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.
"У нас большие месторождения газа, их можно развивать. Возможно, что будет достаточно излишек для внутреннего потребления, а остальное может быть экспортировано. Согласно плану, увеличение добычи (газа - ред.) займет период от трех до пяти лет", - сказал Аун.
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