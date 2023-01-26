https://ria.ru/20230126/lipetsk-1847546038.html

Артамонов:в Липецке досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья

Артамонов:в Липецке досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 26.01.2023

Артамонов:в Липецке досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья

Власти Липецка в этом году намерены досрочно завершить рассчитанную до 2025 года программу расселения аварийного жилья, сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T12:07

2023-01-26T12:07

2023-01-26T12:07

игорь артамонов

жилье

липецк

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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Власти Липецка в этом году намерены досрочно завершить рассчитанную до 2025 года программу расселения аварийного жилья, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что для скорейшего улучшения условий жизни людей на днях в областном центре сдан в эксплуатацию десятиэтажный дом для 70 семей, а также строятся еще пять многоэтажек. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой, электрическими плитами, светильниками и датчиками пожарной безопасности. По словам Артамонова, переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач властей, поэтому кроме строительства домов для выполнения программы планируется покупка квартир у застройщиков."Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные квартиры", – сказал Артамонов.Он напомнил, что в Липецкой области расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", профильным федеральным, региональным и муниципальным программам.

https://ria.ru/20230124/zhkkh-1847018209.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье, липецк