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Артамонов:в Липецке досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 26.01.2023
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Артамонов:в Липецке досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья
Артамонов:в Липецке досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья - РИА Новости, 26.01.2023
Артамонов:в Липецке досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья
Власти Липецка в этом году намерены досрочно завершить рассчитанную до 2025 года программу расселения аварийного жилья, сообщил губернатор Липецкой области... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T12:07
2023-01-26T12:07
игорь артамонов
жилье
липецк
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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Власти Липецка в этом году намерены досрочно завершить рассчитанную до 2025 года программу расселения аварийного жилья, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что для скорейшего улучшения условий жизни людей на днях в областном центре сдан в эксплуатацию десятиэтажный дом для 70 семей, а также строятся еще пять многоэтажек. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой, электрическими плитами, светильниками и датчиками пожарной безопасности. По словам Артамонова, переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач властей, поэтому кроме строительства домов для выполнения программы планируется покупка квартир у застройщиков."Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные квартиры", – сказал Артамонов.Он напомнил, что в Липецкой области расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", профильным федеральным, региональным и муниципальным программам.
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игорь артамонов, жилье, липецк
Игорь Артамонов, Жилье, Липецк
12:07 26.01.2023
 

Артамонов:в Липецке досрочно выполнят программу расселения аварийного жилья

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Власти Липецка в этом году намерены досрочно завершить рассчитанную до 2025 года программу расселения аварийного жилья, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для скорейшего улучшения условий жизни людей на днях в областном центре сдан в эксплуатацию десятиэтажный дом для 70 семей, а также строятся еще пять многоэтажек. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой, электрическими плитами, светильниками и датчиками пожарной безопасности. По словам Артамонова, переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач властей, поэтому кроме строительства домов для выполнения программы планируется покупка квартир у застройщиков.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 11:36Липецкая область
Липецкая область направит более 1,5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
"Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные квартиры", – сказал Артамонов.
Он напомнил, что в Липецкой области расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Это стало возможным благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", профильным федеральным, региональным и муниципальным программам.
 
Игорь АртамоновЖильеЛипецк
 
 
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