https://ria.ru/20230126/leto-1847641522.html
В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию
В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию - РИА Новости, 26.01.2023
В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию
Продажи летних туров по раннему бронированию в январе выросли на 40 процентов, сообщили в РСТ."В пятерку лидеров входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:38
2023-01-26T17:38
2023-01-26T17:38
новости - туризм
турция
оаэ
отдых в россии
россия
путешествия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814092583_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_fa200dcc921691f6a38b8b5a9e3108ca.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продажи летних туров по раннему бронированию в январе выросли на 40 процентов, сообщили в РСТ."В пятерку лидеров входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд. Наблюдается серьезный рост бронирований, с 9 по 23 января они превышают аналогичный период 2022 года на 40 процентов", — рассказали в союзе.В РСТ отметили, что россияне интересуются и поездками в Абхазию. Спрос опережает прошлогодний на 20-40 процентов.Рост, по данным экспертов, наблюдается также в люксовом сегменте: здесь лидером по раннему бронированию стали Мальдивы.
https://ria.ru/20230126/baykal-1847528520.html
турция
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814092583_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8324cc12f9b9c741cf892dcf5b5aa276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, оаэ, отдых в россии, россия, путешествия
Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, отдых в России, Россия, Путешествия, Туризм
В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию
РСТ: продажи летних туров по раннему бронированию выросли на 40 процентов