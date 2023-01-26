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В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию - РИА Новости, 26.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230126/leto-1847641522.html
В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию
В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию - РИА Новости, 26.01.2023
В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию
Продажи летних туров по раннему бронированию в январе выросли на 40 процентов, сообщили в РСТ."В пятерку лидеров входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T17:38
2023-01-26T17:38
новости - туризм
турция
оаэ
отдых в россии
россия
путешествия
туризм
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продажи летних туров по раннему бронированию в январе выросли на 40 процентов, сообщили в РСТ."В пятерку лидеров входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд. Наблюдается серьезный рост бронирований, с 9 по 23 января они превышают аналогичный период 2022 года на 40 процентов", — рассказали в союзе.В РСТ отметили, что россияне интересуются и поездками в Абхазию. Спрос опережает прошлогодний на 20-40 процентов.Рост, по данным экспертов, наблюдается также в люксовом сегменте: здесь лидером по раннему бронированию стали Мальдивы.
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новости - туризм, турция, оаэ, отдых в россии, россия, путешествия
Новости - Туризм, Турция, ОАЭ, отдых в России, Россия, Путешествия, Туризм
17:38 26.01.2023
 
В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию

РСТ: продажи летних туров по раннему бронированию выросли на 40 процентов

© Фото : Unsplash/Mert KahveciДевушка в Парке Каньоне Кепрюлю
Девушка в Парке Каньоне Кепрюлю - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© Фото : Unsplash/Mert Kahveci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продажи летних туров по раннему бронированию в январе выросли на 40 процентов, сообщили в РСТ.

"В пятерку лидеров входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд. Наблюдается серьезный рост бронирований, с 9 по 23 января они превышают аналогичный период 2022 года на 40 процентов", — рассказали в союзе.

В РСТ отметили, что россияне интересуются и поездками в Абхазию. Спрос опережает прошлогодний на 20-40 процентов.
Рост, по данным экспертов, наблюдается также в люксовом сегменте: здесь лидером по раннему бронированию стали Мальдивы.
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