https://ria.ru/20230126/leto-1847641522.html

В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию

В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию - РИА Новости, 26.01.2023

В России выросли продажи летних туров по раннему бронированию

Продажи летних туров по раннему бронированию в январе выросли на 40 процентов, сообщили в РСТ."В пятерку лидеров входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:38

2023-01-26T17:38

2023-01-26T17:38

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Продажи летних туров по раннему бронированию в январе выросли на 40 процентов, сообщили в РСТ."В пятерку лидеров входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет и Таиланд. Наблюдается серьезный рост бронирований, с 9 по 23 января они превышают аналогичный период 2022 года на 40 процентов", — рассказали в союзе.В РСТ отметили, что россияне интересуются и поездками в Абхазию. Спрос опережает прошлогодний на 20-40 процентов.Рост, по данным экспертов, наблюдается также в люксовом сегменте: здесь лидером по раннему бронированию стали Мальдивы.

https://ria.ru/20230126/baykal-1847528520.html

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оаэ

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости - туризм, турция, оаэ, отдых в россии, россия, путешествия