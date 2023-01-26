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Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки - РИА Новости, 26.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230126/kadyrov-1847705361.html
Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки
Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки - РИА Новости, 26.01.2023
Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки
Российские военные заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T19:32
2023-01-26T20:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
артемовск
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Российские военные заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, бойцы провели спланированную операцию и благодаря слаженным действиям захватили укрепленные и подготовленные к долгой обороне окопы противника, а также другие инженерные сооружения в лесополосе."В результате боестолкновения противник понес потери и был деморализован", — добавил Кадыров.Сегодня российские военные вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. Также союзные силы взяли под контроль трассу, ведущую из города в населенный пункт Покровское.По оценке руководства ДНР, Артемовск скоро окажется в оперативном окружении. Как утверждается, у ВСУ осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. На этой неделе также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230126/rossiya-1847548868.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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Штурм украинских позиций в районе Новомихайловки в ДНР
Кадыров сообщил об успешном штурме украинских позиций в районе Новомихайловки в ДНР
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донецкая народная республика, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, артемовск, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Владимир Путин
19:32 26.01.2023 (обновлено: 20:32 26.01.2023)
 
Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки

Кадыров сообщил об успешном штурме полком "Север-АХМАТ" позиций ВСУ в Новомихайловке

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Российские военные заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Сотрудники полка специального назначения "Север-АХМАТ" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Минобороны России под командованием <...> боевого офицера Зайнди Зингиева штурмом овладели позициями натовских бандитов и украинских нацистов", — написал руководитель региона.

По его словам, бойцы провели спланированную операцию и благодаря слаженным действиям захватили укрепленные и подготовленные к долгой обороне окопы противника, а также другие инженерные сооружения в лесополосе.
"В результате боестолкновения противник понес потери и был деморализован", — добавил Кадыров.
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Вчера, 12:17Специальная военная операция на Украине
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Сегодня российские военные вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. Также союзные силы взяли под контроль трассу, ведущую из города в населенный пункт Покровское.
По оценке руководства ДНР, Артемовск скоро окажется в оперативном окружении. Как утверждается, у ВСУ осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. На этой неделе также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныАртемовскВладимир Путин
 
 
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