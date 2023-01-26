https://ria.ru/20230126/kadyrov-1847705361.html

Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки

Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки - РИА Новости, 26.01.2023

Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в районе Новомихайловки

Российские военные заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T19:32

2023-01-26T19:32

2023-01-26T20:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

артемовск

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 26 янв — РИА Новости. Российские военные заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.По его словам, бойцы провели спланированную операцию и благодаря слаженным действиям захватили укрепленные и подготовленные к долгой обороне окопы противника, а также другие инженерные сооружения в лесополосе."В результате боестолкновения противник понес потери и был деморализован", — добавил Кадыров.Сегодня российские военные вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. Также союзные силы взяли под контроль трассу, ведущую из города в населенный пункт Покровское.По оценке руководства ДНР, Артемовск скоро окажется в оперативном окружении. Как утверждается, у ВСУ осталась "буквально одна дорога", по которой "относительно безопасно" можно добраться до города. На этой неделе также сообщалось о зачистке Краснопольевки и Двуречья, продвижении в районе населенного пункта Великая Новоселка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230126/rossiya-1847548868.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Штурм украинских позиций в районе Новомихайловки в ДНР Кадыров сообщил об успешном штурме украинских позиций в районе Новомихайловки в ДНР 2023-01-26T19:32 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, артемовск, владимир путин