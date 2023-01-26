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Путин поздравил руководство Индии с Днем республики - РИА Новости, 26.01.2023
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Путин поздравил руководство Индии с Днем республики
Путин поздравил руководство Индии с Днем республики - РИА Новости, 26.01.2023
Путин поздравил руководство Индии с Днем республики
Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником - Днем республики, выразив уверенность, что Москва и Нью-Дели нарастят... РИА Новости, 26.01.2023
2023-01-26T09:10
2023-01-26T09:29
индия
москва
нью-дели
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником - Днем республики, выразив уверенность, что Москва и Нью-Дели нарастят взаимовыгодное сотрудничество, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики... Придаём большое значение отношениям привилегированного стратегического партнёрства между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Индии", - говорится в поздравлении.Путин отметил успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Президент России заявил, что Индия вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, а также в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.Также лидер России пожелал руководству Индии доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.
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индия, москва, нью-дели, политика, владимир путин, россия
Индия, Москва, Нью-Дели, Политика, Владимир Путин, Россия
09:10 26.01.2023 (обновлено: 09:29 26.01.2023)
 
Путин поздравил руководство Индии с Днем республики

Путин уверен, что Москва и Нью-Дели нарастят сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником - Днем республики, выразив уверенность, что Москва и Нью-Дели нарастят взаимовыгодное сотрудничество, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики... Придаём большое значение отношениям привилегированного стратегического партнёрства между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Индии", - говорится в поздравлении.
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Путин отметил успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Президент России заявил, что Индия вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, а также в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
Также лидер России пожелал руководству Индии доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.
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