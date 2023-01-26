https://ria.ru/20230126/indiya-1847492414.html

Путин поздравил руководство Индии с Днем республики

Путин поздравил руководство Индии с Днем республики - РИА Новости, 26.01.2023

Путин поздравил руководство Индии с Днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником - Днем республики, выразив уверенность, что Москва и Нью-Дели нарастят... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T09:10

2023-01-26T09:10

2023-01-26T09:29

индия

москва

нью-дели

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с национальным праздником - Днем республики, выразив уверенность, что Москва и Нью-Дели нарастят взаимовыгодное сотрудничество, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики... Придаём большое значение отношениям привилегированного стратегического партнёрства между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Индии", - говорится в поздравлении.Путин отметил успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Президент России заявил, что Индия вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, а также в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.Также лидер России пожелал руководству Индии доброго здоровья и успехов, а всем индийским гражданам – счастья и благополучия.

https://ria.ru/20221221/torgovlya-1840146850.html

https://ria.ru/20221220/tankery-1839833084.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, москва, нью-дели, политика, владимир путин, россия