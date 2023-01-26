https://ria.ru/20230126/germaniya-1847479084.html

СМИ: ФРГ нужны США, чтобы взять ответственность за политику безопасности

СМИ: ФРГ нужны США, чтобы взять ответственность за политику безопасности - РИА Новости, 26.01.2023

СМИ: ФРГ нужны США, чтобы взять ответственность за политику безопасности

Германия не может или не хочет брать на себя ответственность за политику безопасности, для этого ей нужна помощь США, пишет газета Politico. РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T05:11

2023-01-26T05:11

2023-01-26T05:32

в мире

олаф шольц

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

германия

украина

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Германия не может или не хочет брать на себя ответственность за политику безопасности, для этого ей нужна помощь США, пишет газета Politico. Американские чиновники и эксперты заявили газете, что решение Германией проблемы отправки танков Leopard Украине после того, как США согласились предоставить Киеву Abrams, является позитивным для ФРГ, но только в краткосрочной перспективе. Собеседники издания отмечают, что канцлер Германии Олаф Шольц может быть доволен, что заставил Вашингтон прислушаться к позиции Берлина. Кроме того, ему не придется отвечать на "неудобные" вопросы о танках на Мюнхенской конференции в феврале. "Этот эпизод был вторым случаем, когда Германии понадобились США, чтобы спастись из геополитического тупика, так как в прошлом году Шольц нуждался в прикрытии со стороны (президента США Джо - ред.) Байдена, чтобы убить газопровод из России в Германию "Северный поток-2". Сейчас ясно как никогда, что Германия не может - или не хочет взять на себя бразды правления политикой безопасности. Ей нужно, чтобы Америка стояла прямо за ней", - пишет газета. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Этому предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Олафа Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Также Берлин планирует в скором времени организовать обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ, как заявляется, будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание. Также в среду Белый дом подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. По данным властей США, на доставку машин уйдет несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон намерен направить Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230123/istoriya-1846670240.html

https://ria.ru/20221105/pentagon-1829306707.html

германия

украина

сша

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в мире, олаф шольц, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, украина, сша, нато